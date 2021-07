Annemiek van Vleuten heeft eindelijk olympisch goud. ‘Dit maakt het verhaal compleet’

De omhelzing met de verzorger was dit keer net zo innig, maar woensdag wist Annemiek van Vleuten zeker dat ze had gewonnen. In de tijdrit, een wedstrijd waarin het ploegenspel niet mis kan gaan, werd ze echt eerste, drie dagen nadat ze dacht dat ze de wegrace had gewonnen. Goud was het, 100 procent zeker, al juichte ze pas toen iedereen binnen was. En de medaille was zo echt, dat ze er op het erepodium in kon bijten.

Voor Van Vleuten (38) was het ondanks haar al zo grote erelijst de mooiste overwinning uit haar carrière. Dit heeft zo moeten zijn, riep ze na haar overwinning bij de NOS naar iedereen die het wilde horen. “Dit maakt het verhaal compleet. Ik heb er alles aan gedaan om hier goed te zijn. Het verhaal is rond.”

De Spelen waren de plek waar alles samen moest vallen. En het goud, en ook het zilver van zondag, wisten het verdriet van Rio definitief uit. Toen, in 2016, lag ze in gewonnen positie, tot ze keihard in een greppel viel en een zware hersenschudding en drie fracturen in haar wervelkolom opliep. “De weg naar hier is begonnen in 2016”, zei ze na afloop bij de NOS.

Na afloop zocht ze woensdag contact met haar moeder, die er niet live bij kon zijn vanwege de coronaregels. Daarom zwaaide ze naar de camera en wees ze op haar geluksoorbellen. Het waren de oorbellen die ze van haar vader kreeg en ze had ze in Rio al in. Toen dacht ze dat het ongeluksoorbellen waren, maar later bracht het haar naar eigen zeggen geluk.

Ze koos haar eigen route, en het werkte

Richting de Fuji Speedway, het autocircuit waar ook de finish bij de wegrace was, bouwde Van Vleuten een ruime voorsprong op. Voor haar, niet de grootste tijdritspecialist, was dat het gevolg van uren schaven in haar positie. Alleen haar rugnummer, zes, zat wat scheef op haar rug. Het maakte voor de snelheid niet uit. Ze was uiteindelijk bijna een minuut sneller dan de Zwitserse Marlen Reusser, en 1.01 minuut rapper dan Anna Van der Breggen. Die laatste, het hele jaar al in topvorm, was juist op de Spelen net iets minder goed in orde. Goud op de tijdrit had haar carrière compleet gemaakt, nu werd het voor de tweede keer in haar loopbaan een derde plaats.

In tegenstelling tot Van der Breggen, die eind dit jaar stopt, is Van Vleuten nog niet klaar met wielrennen. Na de val in Rio koos ze definitief voor een andere methode. Ze ging keihard trainen, op exotische plekken zoals hoog in de bergen van Colombia, en kwam er elk jaar sterker van terug. Ze werd wereldkampioen, na een solo van tachtig kilometer door het Britse land door Harrogate. En won onder meer de Ronde van Vlaanderen, dit jaar nog. “Beter worden is mijn motivatie. Pas als het minder gaat worden zal ik aan stoppen denken. Dat zal heus wel een keer gebeuren. Ik ben geen ‘freak’, ik ben een normaal mens”,

Tokio was het echt grote doel. Daar wilde ze echt goed in vorm zijn. Ze koos wederom voor haar eigen route, door langer op hoogtestage te blijven in Italië en niet deel te nemen aan de Giro Donne, de belangrijkste rittenkoers voor vrouwen. En het werkte. Van Vleuten, die zich naar eigen zeggen goed kon afsluiten van de kritiek die ontstond na het falen van de Nederlandse ploeg in de wegwedstrijd, voelt zich naar eigen zeggen beter dan ooit. “Ik wilde hier in mijn beste vorm ooit staan, en dat is gelukt”, zei ze na de wegrace zaterdag. Dinsdag herhaalde ze die woorden. “Dat ik hier in mijn beste doen aan de start stond, daar ben ik supertrots op. En het is een bonus dat ik hier word beloond.”

