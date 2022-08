Anne Terpstra moest zichtbaar zwoegen op het EK mountainbike, als tussendoortje

Ze heeft hard moeten werken voor haar bronzen medaille. Dat is duidelijk. Als er een sport op het multi-EK een gezicht geeft aan afzien, dan is het mountainbiken wel. Rensters die stilvallen op een helling, valpartijen en modder, overal modder. Net als haar collega’s komt Anne Terpstra besmeurd onder de drek over de eindstreep.

Een beetje verbaasd is ze wel, dat de derde trede op het erepodium voor haar is. Ze is door haar seizoensopbouw minder fris dan sommige concurrenten. Daarbij wijst ze naar de voor haar ongunstige omstandigheden: het blubberige parcours in regenachtig München en de diepe bandensporen in het gras die daar het gevolg van zijn. Gezien? Zichtbaar zwoegen, als tussendoortje.

Want volgende week al is het WK, een paar dagen later gevolgd door de finale van de wereldbeker. Daar heeft Terpstra (31) haar zinnen op gezet. Ze is de leider in het klassement en wil de bijbehorende trui graag als eerste Nederlandse mee naar huis nemen. “Voor mij zijn het EK en WK dit jaar niet anders dan andere wedstrijden.”

Constant presteren

Terpstra’s doel voor dit seizoen is constant presteren. De twee Françaises die deze zaterdag de zeven rondjes van 4,2 kilometer over het Olympiapark het snelst afleggen, hebben de wereldbekerwedstrijden in Noord-Amerika laten schieten om hier te pieken. “Als ik de wereldbeker win, kan ik volgend jaar ook makkelijker zo’n keuze maken”, zegt Terpstra, die op bijna twee minuten achterstand finisht.

“Misschien heeft het een voordeel als je wedstrijden weglaat. Ik weet niet hoeveel dat voor mijn vorm zou uitmaken, maar het is ‘t waard om een keer te proberen. Al is het mentaal lastiger om alle focus op één moment te leggen.” In 2021 was Terpstra de nummer twee op zowel WK als EK.

Thuiswedstrijd

Eigenlijk is deze titelstrijd een thuiswedstrijd voor haar. Terpstra woont met haar Duitse vriend in Beieren. Alleen voelt het niet zo. Ze is getraind in het rijden over stenen en wortels, maar niet in het ploeteren door een drassige ondergrond. Dat vraagt om souplesse, terwijl Terpstra het meer van kracht moet hebben. “Maar als je in de modder op power rijdt, dan glij je uit.”

Het is in de bagger de kunst om zo lang mogelijk in het zadel te blijven en tegelijkertijd het momentum goed te kiezen om de fiets bij de hand te nemen. Een beetje als veldrijden, grapt ze naderhand. De achtergrond en tips van bondscoach Gerben de Knegt komen wat dat betreft goed van pas. Ironisch is het wel. In Nederland staat mountainbiken toch al in de schaduw van andere wielerdisciplines, zoals veldrijden.

Terpstra neemt dat voor kennisgeving aan. Zij weet hoe haar sport in het buitenland leeft, vooral in de bergachtige gebieden, en zij weet dat de winnares van de wereldbeker de beste renster van het jaar is. “Negen weekenden lang presteren is lastiger dan een enkele uitschieter op een kampioenschap. Zeker bij mountainbiken. Bij ons ligt wat er gebeurt vaak aan het parcours, de vorm van de dag en de omstandigheden”, zegt Terpstra, terwijl ze de modder van zich afveegt.

Lees ook:

Corona gehad, angst voorbij. Een wereldtitel voor Anne Terpstra?

Anne Terpstra (29) is dit weekend in het Oostenrijkse Leogang kandidaat-wereldkampioen op de mountainbike, helemaal na haar tweede plaats vorige week in Tsjechië. En dat nadat ze acht weken niet kon trainen nadat ze besmet raakte met Covid-19.