Anna van der Breggen voor het eerst wereldkampioen tijdrijden

Het jaar was met een Nederlandse en Europese titel al mooi en succesvol, maar voor Anna van der Breggen komen er in het gekke 2020 alleen maar nieuwe overwinningen bij. Jarenlang was ze dicht bij de wereldtitel in het tijdrijden, maar won ze nooit. Tot donderdag, toen ze in Italië wereldkampioen werd op de tijdritfiets.

Op het asfalt van het racecircuit van Imola viel ze donderdagmiddag na de finish bijna letterlijk om, zo uitgeput was ze na iets meer dan veertig minuten. De 31,7 kilometer van het parcours had ze in 47,2 kilometer per uur afgelegd. Na haar werd de Zwitserse Marlen Reusser tweede op vijftien seconden, Ellen van Dijk won brons.

Van der Breggen (30) zuchtte de afgelopen jaren diep als haar tweede plaatsen ter sprake kwamen. Vier keer werd ze dat in de tijdrit, in 2015, 2017, 2018 en vorig jaar. Dit jaar had ze zich juist toegelegd op de discipline, ook omdat ze vanwege de weken ‘koersvrij’ in de coronapandemie haar positie op de fiets kon verbeteren. “Opnieuw en opnieuw als het mis ging”, zoals ze donderdag na afloop vertelde. De veelwinnares is niet iemand die kan genieten van het trainingswerk richting een belangrijk moment, maar kan zich nog opladen voor juist die wedstrijden die ze nog niet heeft gewonnen.

Geen tussentijden doorgeven

Als kersvers winnares van de Giro Rosa, de belangrijkste rittenkoers voor vrouwen in het jaar, was Van der Breggen bovendien goed in vorm. Tussen die wedstrijd en de WK-tijdrit zaten maar vier dagen. Donderdag was Van der Breggen vooral in het tweede deel van de tijdrit ijzersterk, juist op dat deel waar nog een paar heuveltjes in zaten. Maar dat was alleen voor de volgers interessant, want Van der Breggen had juist gevraagd of haar ploegleider Danny Stam geen tussentijden wilde doorgeven. Dat maakte toch niet uit als je zo hard je kunt aan het fietsen bent.

Van der Breggen wist zo ook niet dat haar grootste concurrente ongelukkig onderuit was gegaan. De Amerikaanse Chloé Dygert schoot over een vangrail, nadat haar fiets in een bocht naar rechts onder haar was gaan zwabberen. Ze landde in het gras, viel meters diep, gaf op. De vrouw die vorig jaar wereldkampioen werd maar geen enkele keer in haar regenboogtrui reed, was op weg voor de tweede keer op rij de beste te zijn. Ze had bij de tussentijd iedereen al op meer dan een halve minuut gereden.

Vijftig minuten lekker stampen

Achter Van der Breggen en de Zwitserse Reusser werd Ellen van Dijk derde. Zij kreeg afgelopen week een herinnering op haar telefoon van het moment dat ze vorig jaar in een rolstoel zat, nadat ze in de Boels Ladies Tour haar bekken had gebroken. Dit jaar zou ze ook niet kunnen meedoen, omdat voor de tijdrit was gekozen voor Annemiek van Vleuten en Van der Breggen. Maar vanwege een polsbreuk bij Van Vleuten (opgelopen vrijdag in de Giro Rosa) was het toch mogelijk om iets meer dan vijftig minuten ‘lekker te stampen’, zoals ze bij de NOS vooraf zei. Echt helemaal lekker ging het niet, maar toch won ze uiteindelijk nog brons.

Zaterdag rijden de vrouwen de wegwedstrijd. Met Van der Breggen (die vanwege corona op het erepodium zelf haar regenboogtrui moest aantrekken), maar ook met Annemiek van Vleuten, die ondanks haar polsbreuk toch start. Of Van der Breggen daar al aan had gedacht? “Eerst maar eens genieten en waarschijnlijk slaap ik slecht vannacht. Dan focus ik me vrijdag wel op de wegrace.”

Lees ook:

Vandaag moet het gebeuren: eindelijk een gouden tijdrit voor Van der Breggen

Donderdag start het WK wielrennen met de tijdrit voor vrouwen. Anna van der Breggen deed er alles aan om eindelijk wereldkampioen te worden op dit onderdeel.