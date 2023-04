Anna van der Breggen heeft invloed binnen SD Worx: ‘Rensters nemen toch meer aan van iemand die alles heeft gewonnen’

Anna van der Breggen won zeven keer de Waalse Pijl, en geeft nu als ploegleider bij SD Worx haar ervaring door. De rensters zelf laten nadenken vindt ze heel belangrijk. ‘Ik vraag vooraf eerst wat hun eigen plan is.’

De eerste keer dat Anna van der Breggen zelf op een wedstrijddag verantwoordelijk was voor alles van haar ploeg SD Worx, vergat ze bijna dat niet alleen renners, maar ook auto’s en bussen van A naar B moesten komen. Gelukkig kwam alles en iedereen op plek van bestemming, maar het gaf wel aan dat er als ploegleider veel meer komt kijken dan alleen zorgen dat een renster van haar team wint.

Van der Breggen (33) zit woensdag voor de tweede keer als ploegleider in de auto als haar rensters de Muur van Hoei oprijden tijdens de Waalse Pijl, de race die ze zelf zeven keer won. ‘Haar’ SD Worx is dit seizoen dominant, met al elf zeges, onder meer de Strade Bianche, Gent-Wevelgem, de Ronde van Vlaanderen en de Amstel Gold Race.

‘Als renster is het leven rustiger’

Natuurlijk is Van der Breggen niet de enige die bij SD Worx de koers bepaalt. Er is een ‘explosie aan kennis’, zoals Demi Vollering zondag vertelde na haar winst in de Amstel Gold Race. Danny Stam heeft er al jarenlang ervaring als ploegleider. Ook oud-wielrenner Lars Boom is nauw betrokken, en Chantal Blaak – nu met zwangerschapsverlof – kan altijd voor advies worden gebeld.

Maar de invloed van Van der Breggen op de groep is onmiskenbaar, zegt Stam. En niet alleen omdat zij de trainingsschema’s schrijft van onder meer Vollering. “Rensters nemen toch meer aan van iemand die alles heeft gewonnen, dan van mij”, zegt hij lachend. “Zeker naar de meiden toe weet ze goed over te brengen hoe je moet omgaan met grote wedstrijden en hoe je om moet gaan met de druk.”

Voor Van der Breggen zelf was het toch flink wennen. “Als renster is het leven rustiger. Je fietst, traint, rust, eet. Dit is af en toe zwaarder. Zeker toen ik niet goed wist hoe de praktische dingen geregeld moesten worden: het boeken van tickets, het regelen van reisplanningen.” Inmiddels is ze meer toegerust voor haar rol. Als de hele organisatie die dag goed is verlopen, is ze tevreden. Alleen rijden tijdens wedstrijden is nog niet haar grootste hobby. Zij kruipt liever op de bijrijdersstoel.

‘Ik zie vanuit de auto niet wie sterk is of goede benen heeft’

In koers dacht ze dat ze in de ploegleiderswagen alles wel door zou hebben. Maar dat viel vies tegen. “Toen ik renster was, dacht ik dat ze in de auto wel het overzicht zouden hebben. Maar ik merk nu dat dat echt niet altijd zo is. Ik zie ook niet wie sterk is of goede benen heeft. Als renster kon ik dat om me heen zien.”

In de wedstrijd kan ze bovendien niet heel veel meer doen om het verloop van de race te sturen. Het is mede daarom dat ze in bijna al haar gesprekken haar rensters ook aanspoort om zichzelf te vertrouwen en zelf tijdens de wedstrijd een mening te vormen.

Dat doet ze ook voor een wedstrijd. Nog voor ze een algemeen wedstrijdplan bespreekt, wil ze eerst de rensters zelf horen. “Dan vraag ik of ze een idee in hun hoofd hebben. Soms komt dat overeen met wat ik heb bedacht, en anders wil ik het plan ook aanpassen. Stel dat Lorena Wiebes aanvallend wil koersen en ik zou met haar willen wachten op de eindsprint, dan hou ik haar toch niet tegen. Samen een idee bedenken is super belangrijk. Dat houdt de rensters ook gemotiveerd.”

Woensdag is er met Demi Vollering een goede kandidaat voor winst in de Waalse Pijl. Of dat gaat lukken? Het zou kunnen, blijft ze diplomatiek. Het plan is in ieder geval gemaakt. “Als de Muur eenmaal begint, kan je niets meer voor hen doen. Daar had ik het wel moeilijk mee in mijn eerste jaar.”

Hoe win je op de Muur van Hoei? Van der Breggen noemt de Muur van Hoei in de Waalse Pijl het ‘ultieme afzien-festival’. “Het is een combinatie van heel goed je lichaam aanvoelen en de slotbeklimming perfect in te delen zodat je niet instort. Je moet namelijk niet alleen inschatten hoe snel je aan de klim moet beginnen, maar ook of je meegaat wanneer iemand aanvalt. Je zit compleet in de verzuring en je weet dat je ook nog eens moet aanvallen om te kunnen winnen.” Moeilijk te winnen dus, maar wellicht is er een andere oplossing. Ploegleider Stam grapte zondag na de Amstel Gold Race: “We moeten Anna weer op de fiets zetten.”

