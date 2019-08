Andries Jonker en Co Adriaanse willen met Volewijckers naar profvoetbal: Hoezo kan dat niet?

In 2013 belt Andries Jonker Co Adriaanse verschrikt op. “Co, onze club gaat weg”, vertelt Jonker hem door de telefoon. ‘Onze club’, dat is De Volewijckers, de voormalig profclub en landskampioen van 1944. Maar de club uit Amsterdam-Noord verdween in de jaren zeventig uit het profvoetbal en zakte daarna flink af. Zes jaar geleden dreigt de vereniging dus helemaal te verdwijnen.

Als Jonker, op zijn achtste lid geworden van De Volewijckers, Adriaanse belt, is een fusie aanstaande met DWV. Beide clubs moeten verder gaan als DVC Buiksloot, waardoor de naam De Volewijckers definitief uit het Nederlandse voetbal wordt geschrapt. Dat gaat Adriaanse en Jonker te ver. Ze zijn allebei opgegroeid bij de Amsterdamse club.

Adriaanse debuteerde er in het betaald voetbal. “Ik heb daar negen jaar van mijn voetbalopvoeding meegekregen en het voelde heel vreemd als die club niet meer zou bestaan”, blikt Adriaanse terug.

Een jaar voor het honderdjarig bestaan

Maar Adriaanse en Jonker zijn te laat. “De handtekeningen waren al gezet”, zegt Jonker nu. Toch laat de huidige Telstar-trainer het er niet bij zitten en begin dit jaar slaagt zijn plan. Leden van de fusieclub DVC Buiksloot stemmen in met een naamsverandering en daarmee is De Volewijckers terug. Zaterdag werden in het clubgebouw de toekomstplannen van de club ontvouwd.

Inmiddels heeft Jonker meerdere oud-Volewijckers enthousiast gekregen om zijn plannen te steunen. Adriaanse denkt mee, maar bijvoorbeeld ook voormalig Oranje-international Romeo Castelen. Een bestuursfunctie heeft Jonker niet “Het lijkt me niet handig om dat te combineren met Telstar”, zegt de voormalig trainer van onder meer FC Volendam, Willem II en Wolfsburg.

Een jaar voordat De Volewijckers honderd jaar bestaat kunnen de eerste succesjes weer worden genoteerd. In het voorjaar meldden zich tweehonderd nieuwe leden aan, waaronder veel jeugdspelers. De Volewijckers heeft nu 630 leden en wil uiteindelijk groeien naar een ledenaantal van duizend.

De namen van Jonker en Adriaanse trekken spelers aan

“Veel jonge spelers zijn van andere clubs in Amsterdam overgekomen. De namen van Adriaanse en Jonker trekken toch aan”, weet Rob Schulp, al zestien jaar voorzitter van De Volewijckers.

Adriaanse heeft een aantal selectietrainingen bijgewoond en hielp bij het beoordelen van welke spelers wel het niveau hadden om in de jeugd van De Volewijckers te spelen en welke niet. Hij denkt dat de vernieuwde jeugdopleiding van de club op termijn spelers kan afleveren aan profclubs. “De jongens die bij Ajax en AZ afvallen, kunnen zich hier verder ontwikkelen.”

Het elftal van De Volewijckers voor een duel tegen Vitesse in 1967. Co Adriaanse is de tweede van links op de voorste rij. Beeld ANP

Niet alleen het niveau moet omhoog, ook de club zelf moet veranderen. “DVC Buiksloot had een zeer discutabel imago. Dat moet opgepoetst worden”, legt Jonker uit. Daarom worden nieuwe jeugdspelers, voordat ze bij De Volewijckers komen spelen, niet alleen beoordeeld op hun voetbalkwaliteiten, maar ook op hun gedrag.

De Volewijckers komt dit seizoen uit in de vierde klasse en het is de bedoeling dat de club daar zo snel mogelijk uitkomt. De Amsterdamse club moet in de top van het amateurvoetbal gaan spelen, wat mogelijk zelfs uitmondt in een nieuw avontuur in het betaald voetbal. Adriaanse: “Amsterdam heeft bijna een miljoen inwoners, maar toch maar één profclub. Ik denk dat daar prima nog een profclub bij kan, met een stadion van tien- tot vijftienduizend plekken. In Rotterdam kan het ook, dus waarom niet in Amsterdam?”

Volgens Jonker denkt niet iedereen binnen De Volewijckers dat het spelen in de Keuken Kampioen Divisie mogelijk is. “Maar er waren ook mensen die dachten dat het onmogelijk was om de naam van De Volewijckers terug te krijgen en dat is ook gelukt.” “Co en ik lijken wel op elkaar”, vervolgt Jonker. “Als mensen zeggen dat iets niet kan gaan onze haren omhoog staan en zeggen we: ‘Hoezo kan dat niet?’. Maar laten we het stap voor stap doen. We moeten eerst maar eens uit de vierde klasse zien te komen.”

