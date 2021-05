Andrei Ponomar (18) won de Ronde van Italië als jongste wielrenner in 93 jaar tijd, en dat past in een trend

Dat wielrenners geen bakken ervaring nodig hebben om drie weken lang door Italië te rijden, bewees de jonge Andrei Ponomar. Hij was afgelopen zondag in Milaan met achttien jaar, acht maanden en 25 dagen de jongste wielrenner in maar liefst 93 jaar die de Ronde van Italië uitreed. In 1928 was alleen Luigi Errico nog jonger.

Zijn prestatie was er een van formaat, zeker omdat de jonge Oekraïner voor de Giro ‘pas’ 1500 kilometer had gereden in het profpeloton. Wel werd hij in Alkmaar in 2019 Europees kampioen junioren. In zijn juniorentijd (tot vorig jaar) reed hij bovendien niet langer dan 120 kilometer per wedstrijd.

Geruisloos reed Ponomar deze Giro zeker niet rond. Ponomar kreeg het ene na het andere interviewverzoek, ook omdat hij drie keer in de kopgroep zat. Aan het eind vertelde hij trots te zijn op zijn ronde. Hij wil nu ‘schitteren op de Spelen’, meldde hij het Belgische Sporza.

De deelname van Ponomar past overigens in een trend. De wielrenner van nu is jonger dan (bijna) ooit, ook als winnaar. Wie bijvoorbeeld naar het lijstje met jongste Tourwinnaars kijkt, ziet dat twee van de vier de laatste twee jaar de Tour hebben gewonnen: Bernal (22) en Pogacar (21).

De jongste winnaar van de Tour wordt Ponomar overigens niet. Dan moet hij dit jaar al winnen. Volgend jaar is hij daar ‘al’ te oud voor. Helaas voor hem heeft de ploeg van Ponomar geen Franse uitnodiging gekregen.

De jongste winnaar van de Giro kan hij nog wel worden. In 2022 heeft hij nog één kans om Fausto Coppi (twintig jaar oud in 1940) te ‘onttronen’.

