Anale kraaltjes als nieuwste vorm van bedrog in de sport: broodje aap of niet?

Argeloos naar sport kijken wordt weer wat lastiger. De schuld ligt nota bene bij een edele denksport. De schaakwereld speculeert al dagen over bedrog via – jawel – anale kraaltjes. Het genie Magnus Carlsen zou ermee bedonderd zijn. Moeten de dopingcontroles straks uitgebreid worden met inwendige onderzoeken?

Carlsen speelde onlangs een toernooi in Amerika waar 350.000 euro te verdienen was. Totaal onverwacht verloor de Noorse wereldkampioen van een negentienjarige Duitser, Hans Niemann. Carlsen verliet acuut het toernooi en postte op Twitter een video met voetbaltrainer José Mourinho die zegt: ‘Ik spreek liever niet. Als ik spreek, heb ik grote problemen.’

Voer voor speculaties. Op schaaksites werd geopperd dat Neumann zich van de nieuwste technologie had bediend. Na een zet van Carlsen zou een computer via kunstmatige intelligentie de volgende zet hebben bedacht. De uitkomst werd dan door een handlanger via trillende kraaltjes in de anus aan Neumann doorgegeven. Tesla-baas Elon Musk roerde zich er ook over. Hij parafraseerde op sociale media de filosoof Arthur Schopenhauer: ‘Een genie raakt een doelwit dat anderen niet kunnen zien (omdat het in je kont zit).’

De wet van Newton in de prullenbak?

Ik voelde lichte paniek opkomen. De avond ervoor was mijn achterwerk nog uit naïeve opwinding opgeveerd bij het doelpunt van Erling Haaland van Manchester City tegen Dortmund. De voorzet van Joao Cancelo was al van grote schoonheid, met buitenkantje rechts, maar zijn bal leek voor stervelingen onhaalbaar. Tot Haaland sprong, zweefde en de bal in de lucht met een uitschuifbeen gracieus in het Duitse doel werkte. Een combinatie van ballet, karate en hoogspringen. Johan Cruijff deed ook zoiets, in 1973, maar dat was een veertje. Haaland is een bonk van 88 kilo. Was dit de geniale wraak van een andere Noor op de Duitsers? Een wondergoal, las ik. Hoe kon dit? Kan de wet van Newton naar de prullenbak?

Die Schopenhauer van Musk schreef ooit dat het genie één verdieping hoger dan de waanzin woont. De vermeende valsspelerij van Neumann doet vermoeden dat er boven het genie nóg een etage zit. Daar wonen bedrog en moderne technologie samen. Dat inzicht opende voor mij nieuwe, enge vergezichten voor de sport. Neumann had gezegd dat hij desnoods naakt wilde spelen, om zijn onschuld te bewijzen. Ja, dat moet dan voortaan, want kraaltjes kunnen ook in zijn kleren worden genaaid. Zou Haaland al stroomstootjes hebben gehad, die hem de kracht en perfecte timing meegaven?

Een broodje aap

Ik probeer mijn neiging tot complotdenken over voetbal als één groot Playstation te onderdrukken. Het zal ook nog wel meevallen, zolang spelers papieren briefjes van trainers krijgen toegestopt. Maar veel andere sporten lenen zich best voor vernuftig bedrog. Dat hoeft heus niet altijd via lichaamsopeningen. Ik lachte ooit om de suggestie dat wielrenner Fabian Cancellara stiekem elektrische aandrijving in zijn trapas had. Een paar jaar later werd een zestienjarige Belgische ermee betrapt op het WK. En genetische doping, die niet op te sporen manipulatie van lichamen, hoe ver is die nog weg?

Is Cruijff nu gekloond? Of leeft hij een beetje voort in de gedaante van een Noorse reus? Zolang niemand die geurige kraaltjes van Neumann als bewijs op tafel legt, blijf ik me maar verwonderen om de visioenen van genialiteit en schoonheid die sport soms biedt. En beschouw ik frauduleuze denksporters die iets in hun kont stoppen als een broodje aap.

