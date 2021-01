Ana Rekar weigert te spelen: Onbegrijpelijk om nu te beginnen met volleyballen

Waarom heb je ervoor gekozen niet te spelen?

“Het liefst had ik gezien dat alle sportcompetities stil zouden liggen. Ik vind het gezien de cijfers in Nederland gewoon onverantwoord om nu samen te sporten. Voor de doorgang van een breed gedragen sport als voetbal heb ik nog enigszins begrip. Daar doe je een groot deel van Nederland een plezier mee. Het is in de buitenlucht en er is geen bal die van hand tot hand gaat. Ook voor sporters die naar de Olympische Spelen of andere grote toernooien toewerken is het weer kunnen sporten van belang. Voor die toernooien is een voorbereiding nodig. Maar bij volleybal is dat allemaal niet aan de orde. Een groot deel van de spelers en speelsters zijn gewoon amateurs. Het is een soort uit de hand gelopen hobby. De volleybalbond neemt zichzelf te serieus door de competities weer op te starten. Niemand mag iets en wij gaan lekker volleyballen. Onbegrijpelijk.”

Er zijn toch protocollen opgesteld om besmettingsgevaar tegen te gaan?

“Er is vast en zeker goed nagedacht over die protocollen, maar er zitten te veel haken en ogen aan. Iedereen gaat na een training of wedstrijd naar huis. Sommige speelsters wonen in studentenhuizen van veertien man. Dan is van een bubbel geen sprake. Daarnaast wordt geadviseerd om zo veel mogelijk alleen te reizen van en naar wedstrijden. Nou, ik heb op sociale media al dingen voorbij zien komen van meiden die met zijn vieren in een auto zitten. Kijk, leuk bedacht zo’n protocol. Maar hier kan of gaat niet iedereen zich aan houden. Daarnaast kan het testbeleid naar mijn idee ook beter. Het advies van de overheid is om twee keer per week te testen. Dat gebeurt nu een keer. Verder wordt geadviseerd om op de wedstrijddag zelf te testen, terwijl veel clubs dat een dag ervoor doen. Ik zou het liever anders zien.”

Was het een moeilijke keuze?

“Ik heb een week nadat bekend werd dat de topsportcompetities mochten worden opgestart, de knoop doorgehakt. Ondanks dat ik overtuigd was van mijn standpunt, was die keuze niet makkelijk. De rest van het team koos ervoor om wel te spelen. En hoewel er wordt gezegd dat het je eigen keuze is, hebben mensen toch wel hun mening klaar liggen. Daarnaast laat ik nu wel mijn team in de steek, hè. Ik laat die meiden stikken door er niet te zijn. Daar heb ik me wel echt druk over gemaakt. Maar ik sta nu nog steeds pal achter mijn keuze. Het gemis van de gezelligheid en het spelletje is heel erg groot, maar weegt niet op tegen het feit dat dat ik het volledig oneens ben met de huidige gang van zaken.”

Wanneer zou je wel weer een balletje willen slaan?

“Ik wacht sowieso met volleyballen totdat de lockdown klaar is. Zoals ik in het begin al zei: het is en blijft, met uitzondering van een aantal topclubs, een vrij amateuristische eredivisie. Ik zie dus geen noodzaak om midden in een lockdown te beginnen met volleyballen. Daarnaast zie ik graag dat de volleybalbond de protocollen wat aanscherpt. Tot die tijd blijf ik thuis.”

Lees ook:

Zelfs in het vieren van de punten zijn de volleybalsters zoekende

Bij de herstart van de eredivisie voor de volleybalvrouwen blijkt dat het team dat de afgelopen maanden het minst beperkt werd door corona het meest heeft geleden onder de lange wedstrijdpauze.