Amnesty: vier weken voor WK nog steeds dwangarbeid in Qatar

Precies een maand voor de openingswedstrijd van het WK voetbal zijn de arbeidsomstandigheden voor veel mensen die werken voor het toernooi in Qatar nog verre van goed. Duizenden arbeidskrachten krijgen hun loon te laat of niet betaald, ervaren onveiligheid op de bouwlocaties en mogen geen vrije dagen opnemen. Ook worden ze nog altijd belemmerd om van baan te veranderen en is de toegang tot rechters moeilijk in een land waar vakbonden verboden blijven.

Dit meldt Amnesty International in een nieuw rapport dat donderdag verschijnt. In Qatar wonen ongeveer twee miljoen arbeidsmigranten. Enkele honderdduizenden werken of hebben gewerkt aan projecten die aan het WK gelieerd zijn, zoals de bouw van stadions, hotels en andere gebouwen, nieuwe wegen en metrolijnen.

Mensenrechtenorganisaties houden al jaren een vinger aan de pols in Qatar. Amnesty start vandaag met een wereldwijde petitie waarmee wereldvoetbalbond Fifa en de overheid in Qatar – opnieuw – wordt gevraagd een compensatiefonds van 440 miljoen dollar in te stellen. Met dit geld zouden uitgebuite arbeidsmigranten en nabestaanden van overleden arbeiders geholpen moeten worden. Tot dusver houdt de Fifa de boot echter af, en is de financiële hulp van de Qatarese overheid zeer beperkt.

Beloften worden niet nagekomen

Sinds de arbeidshervormingen in 2017 in het land zijn ingezet, is er zeker het nodige verbeterd, stelt Amnesty, maar de overheid van Qatar en bedrijven komen de beloften lang niet allemaal na. ‘Veel werknemers, met name in de huishoudelijke en beveiligingssector, werken onder omstandigheden die neerkomen op dwangarbeid’, staat in het rapport.

Huishoudelijk personeel werkt nog steeds tussen de 14 en18 uur per dag, zonder een wekelijkse vrije dag. Beveiligers worden gedwongen om te werken, waarbij gedreigd wordt met sancties zoals het inhouden van hun salaris of soms het in beslag nemen van hun paspoort, hoewel dat in strijd is met de nieuwe Qatarese wet.

“Duizenden werknemers zitten nog steeds vast in de cyclus van uitbuiting dankzij de mazen in de wet en de ontoereikende handhaving”, zegt Steve Cockburn van Amnesty. Qatar heeft volgens hem nog ‘een lange weg te gaan’.

Volgens mensenrechtenorganisaties zijn er bij allerlei aan het WK gelieerde projecten duizenden doden gevallen. De doodsoorzaak is in de meeste gevallen niet goed onderzocht. Amnesty schrijft in het nieuwe rapport (Unfinished Business) dat ‘ten minste honderden’ mensen zijn overleden door werken in extreme hitte.

Lees ook:

‘Gastarbeider’ in Qatar: ‘Ik dacht dat ik ging sterven’

De straatarme boer Gaziur Rahman (26) is een van de migranten die de stadions bouwden voor het WK voetbal in Qatar, dat over vijf weken begint. Hij kwam terecht in een genadeloos systeem van leugens, uitbuiting en slavernij.