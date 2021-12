Amnesty moedigt Verstappen aan zich uit te spreken in Djedda

De Nederlandse tak van Amnesty International heeft Verstappen vorige maand een brief gestuurd met een uitnodiging om zich te laten bijpraten over de situatie in Saudi-Arabië.

“Maar daar hebben we geen reactie op gekregen”, zegt Floor Beuming namens de mensenrechtenorganisatie. “We snappen dat Max een heel druk schema heeft. In maart volgend jaar staat weer een Formule 1-race in Saudi-Arabië op het programma. De uitnodiging staat dus nog steeds.”

‘Een topsporter die zich uitspreekt kan impact hebben’

Amnesty heeft begrip voor het feit dat de problematiek voor Verstappen ‘ingewikkeld’ kan zijn. “De mensenrechtensituatie is een groot probleem in Saudi-Arabië, het ligt ook gevoelig. Hij weet daar wellicht niet zo veel van. Maar als je goed geïnformeerd bent, is het niet zo ingewikkeld. Onze oproep geldt voor alle coureurs: spreek je uit. Plaats bijvoorbeeld iets op sociale media. Door je als topsporter uit te spreken, kan je impact hebben. De Saudische autoriteiten zijn daar gevoelig voor.”

De Formule 1 is voor het eerst neergestreken in Djedda, waar een nieuw circuit uit de grond is gestampt. De titelstrijd tussen Verstappen en Lewis Hamilton kan zondag al beslist worden. Saoedi-Arabië investeert de laatste jaren veel in sport. Een investeringsfonds gelieerd aan kroonprins Mohammed bin Salman kocht onlangs de Engelse voetbalclub Newcastle United. Het bedrijf Saudi Aramco werd vorig jaar voor 40 miljoen dollar per jaar sponsor van de Formule 1. Voor de organisatie van een jaarlijkse race wordt over tien jaar 650 miljoen dollar betaald.

Regerend wereldkampioen Lewis Hamilton droeg tijdens de race in Qatar bij wijze van statement een helm in regenboogkleuren. Beeld EPA

Rond het evenement dit weekend treden onder meer Justin Bieber, David Guetta en de Nederlandse dj Tiësto op. Onlangs deed Hatice Cengiz, de verloofde van de vermoorde journalist Jamal Khashoggi, in The Washington Post een oproep aan hen om niet op te treden voor een regime dat critici laat vermoorden.

‘Dit draait om prestige en imago’

Volgens Amnesty International proberen de Saudische autoriteiten via de grand prix om het imago van hun land te verbeteren. “Landen als Saudi-Arabië zijn heel gevoelig als het gaat om hun internationale reputatie”, zegt Dagmar Oudshoorn, directeur van Amnesty International Nederland. “Daarom willen ze juist zo’n internationaal spektakel als de Formule 1 ontvangen. Dit draait om prestige en imago.”

“Natuurlijk is het niet de keuze geweest van Verstappen en de andere coureurs om in Saudi-Arabië te gaan racen”, zegt Beuming. “Maar als ze het nieuws een beetje volgen, dan weten ze wel iets af van de mensenrechtensituatie daar. Op persconferenties zullen daar ongetwijfeld vragen over komen. Als je je dan bewust bent van de situatie en goed geïnformeerd bent, kan je impact hebben met je woorden.”

Lewis Hamilton noemde vorige week, voor de race in Qatar, dat land ‘een van de slechtste’ als het gaat om mensenrechten. Hij droeg een regenbooghelm als ondersteuning van gelijke rechten in Qatar, voor vrouwen maar ook de lhbti-gemeenschap. Verstappen sprak zich daar niet uit. Beuming: “Als Nederlandse tak van Amnesty hebben we specifiek aan hem een brief gestuurd. Hopelijk gaat hij er iets mee doen. Coureurs met aanzien als Verstappen en Lewis Hamilton kunnen tegenwicht bieden aan het beeld dat Saudi-Arabië probeert te creëren.”

Lees ook:

Hamilton knabbelt weer wat af van voorsprong Verstappen

Max Verstappen heeft weer een tik gekregen in de strijd om de wereldtitel in de Formule 1.

Lees ook:

Column van John Graat

De topvoetballers doen wat de Qatari het liefst hebben: zwijgen