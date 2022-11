Amerikaans schaatsfenomeen Jordan Stolz steelt de show in Stavanger

Achttien jaar is hij pas. Maar tussen de grote jongens in het Noorse Stavanger degradeerde Jordan Stolz vrijdag en zondag de concurrentie tot figuranten. Onder hen Thomas Krol, de olympisch kampioen op de 1000 meter die op zíjn afstand in een rechtstreeks duel geen schijn van kans had.

De koning is dood, leve de koning! De boude conclusie kan worden getrokken als je afgaat op het indrukwekkende machtsvertoon van de jonge Amerikaan, zeker op de schaatsmijl. Met 1.44,89 scherpte hij niet alleen het zeven jaar oude baanrecord van de Rus Denis Joeskov aan, maar was de marge tussen de winnaar en de als tweede geëindigde Canadees Connor Howe (1,76 seconde) nimmer zo groot in wereldbekerverband. Stolz werd bovendien de jongste triomfator ooit op dit niveau.

Stellen dat een definitieve machtswisseling zich voltrok, is te kort door de bocht. Op de 1500 meter ontbrak bijvoorbeeld Kjeld Nuis, de olympisch kampioen die door een lichte liesblessure het plaatsingstoernooi miste en geen aanwijsplek kreeg. En op de kilometer was de winnende tijd (1.08,73) van een minder verbluffend gehalte. Al was de kloof tussen Stolz en de Canadees Laurent Dubreuil – tijdens de Winterspelen in Peking goed voor olympisch zilver op dit onderdeel en in Stavanger de beste van de rest – een halve tel en gaf Krol in het onderlinge treffen bijna een seconde toe.

Voorbode van een verdere opmars

Dat de waan (en vorm) van de dag, ook in een seizoen dat nog op gang moet komen, als voorbode van een verdere opmars geldt, lijkt niettemin een zekerheid. De twee zeges, en de wijze waarop, onderstrepen het rastalent dat hij is en de razendsnelle ontwikkeling vormt het illustratieve bewijs.

‘Bizar’ noemde Krol de uithaal van Stolz op de 1500 meter, terwijl hij na de pijnlijke nederlaag op de 1000 meter evenveel ontzag toonde. Verwonderlijk is dat niet, aangezien zijn bedwinger negen maanden geleden als debutant op de Winterspelen nog slechts 13de op de 500 meter en 14de op de dubbele sprint werd. Zo rap kan het dus gaan.

De vergelijking met Eric Heiden, de levende legende die in 1980 in Lake Placid vijf keer olympisch goud veroverde, werd al eens gemaakt. Het heeft alles te maken met de veelzijdigheid van Stolz, die net als zijn eveneens uit Wisconsin afkomstige landgenoot de sprint met het allrounden wil afwisselen; een tegenwoordig uitzonderlijke combinatie, waarin alleen de Japanse Miho Takagi succesvol is.

Amerikaan trekt zijn eigen plan

De eigengereidheid van Heiden, meervoudig wereldkampioen allround en sprint, heeft Stolz ook. Het fenomeen trekt zijn eigen plan. Niet Salt Lake City, waar de Amerikaanse selectie doorgaans vertoeft, maar Milwaukee is zijn thuisbasis. Daar traint hij op zichzelf, al ontfermt Shani Davis, die andere Amerikaanse grootheid, zich er zo nu en dan over hem.

Te snel van stapel wil Stolz overigens niet lopen. De wereldtitelstrijd afstanden begin maart in Heerenveen is uiteraard omcirkeld, maar daarvoor wil hij het junioren-WK, zoals hij tegen de NOS zei, aangrijpen voor ‘mijn nalatenschap’. Die titel(s) bezit hij verrassenderwijs nog niet, omdat hij afgelopen seizoen voor zijn olympische voorbereiding verstek liet gaan. Joep Wennemars, de 20-jarige wereldbekerdebutant die in Stavanger tot bijrollen was veroordeeld, profiteerde: hij pakte de titels op de 500 en 1000 meter, de afstanden waarop Stolz wel de mondiale records bij de junioren heeft.

Winst voor Leerdam Jutta Leerdam kwam het beste voor de dag in Stavanger. De wereldkampioene op de sprint won zondag de 1000 meter, nadat ze vrijdag al tweede was geworden op de halve afstand. Leerdam versloeg Miho Takagi, de Japanse die haar bij de Winterspelen op dit onderdeel nog van goud afhield. Ook Patrick Roest zegevierde, op de vijf kilometer.

Lees ook:

Leerdam en haar Oekraïense coach in tranen na titel op WK-sprint

Direct na de ontknoping van het WK sprint kwamen in het Vikingskipet in Hamar de emoties los bij Kosta Poltavets. De Oekraïense coach had gezien dat zijn pupil Jutta Leerdam op de beslissende 1000 meter Femke Kok met een miniem verschil van 0,16 seconden in het eindklassement was voorgebleven.