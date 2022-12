Amerika-fans over Qatar: Bij ons slapen mensen onder bruggen

Zeg niet dat de Qatarezen nóóit van voetbal gaan houden. Wij vonden de Verenigde Staten ook geen voetballand toen in 1994 daar het wereldkampioenschap werd gehouden. Doug Brayshaw, nu 53, ging toen voor het eerst in zijn leven naar een wedstrijd kijken, de kwartfinale, omdat die in zijn eigen Dallas werd gespeeld: Nederland-Brazilië.

Ik ontmoet Doug op straat in Doha. Hij is souvenirs aan het kopen, met zijn voetbalmaat Juan Solis (51). De doelpuntenmakers van die dag in Dallas zitten nog in hun hoofd: Bergkamp, Romario, Bebeto, Winter. Bij mij popt, hier in het protserige hart van Qatar, onvermijdelijk het tragische beeld van de hulpeloze Ed de Goeij op. Hij zag die fatale trap van Branco niet aankomen: 3-2. “Die dag ben ik verliefd geworden op voetbal en op het WK”, zegt Doug.

Sindsdien reisden ze naar alle WK’s: in Frankrijk, Japan en Zuid-Korea, Duitsland, Zuid-Afrika, Brazilië en Rusland. Het verrijkte hen als mens, zeggen ze. “Voor Zuid-Afrika in 2010 zeiden mensen tegen ons: je bent gek als je naar Johannesburg gaat, dat is te gevaarlijk. We gingen toch, ook naar de townships en het huis van Nelson Mandela. Rusland… Ik ben opgegroeid in de tijd van de Koude Oorlog, met een vijandbeeld. Toen ik op het Rode Plein in Moskou stond, dacht ik: als kind had ik nooit kunnen bedenken dat ik hier ooit zou staan. En nu zijn we voor het eerst in het Midden-Oosten.”

Ja, ze weten dat Qatar de mensenrechten schendt, en dat het WK veel ellende veroorzaakte. “Een moeilijk thema”, vindt Doug. “Maar in mijn land slapen mensen onder de bruggen. In San Francisco wemelt het van de daklozen. In Dallas hebben we wijken waar je niet veilig over straat kunt. Hoe behandelen wij onze mensen? Qatar heeft een andere cultuur. Ik ben het met veel dingen niet eens, maar heb ik het recht dat te veroordelen?”

Meningen op internet

Elke morgen om half zes worden ze nu gewekt door een oproep tot gebed. Er is een moskee in de buurt. Juan: “We leren hier veel. Ik dacht dat de traditionele kleding van de Qatarezen met hun religie te maken had. Dat is niet zo.” Doug: “Kijk, je wordt gebombardeerd met meningen op internet. Ik zeg altijd: vorm je eigen opinie. Ga zelf kijken, blijf open-minded.”

Ik wil nog weten wat ze van Oranje verwachten. “Wij winnen, met 2-1”, zegt Juan. “Nederland is niet wat we hadden verwacht. Spelers als Van Persie, Robben en Bergkamp hebben jullie nu niet. Het is geen totaalvoetbal, hè. Het team is vergelijkbaar met de Verenigde Staten. De wilskracht zal de doorslag gaan geven.”

Lees ook:

Zoekend Oranje is toch vol vertrouwen: ‘Wij kunnen de VS kapotspelen’

Marten de Roon ziet kansen tegen een ‘aanvallend spelend’ Amerika, maar wil niet meteen spreken van een open en amusante wedstrijd zaterdag in de achtste finale.