Amateurs uit bekertoernooi: ‘Dan volgend seizoen maar naar de Kuip’

De 26 amateurclubs zijn door de KNVB voor dit seizoen uit het bekertoernooi gehaald omdat dat veel coronamaatregelen voor de amateursport zeker tot half december gehandhaafd moeten blijven. Het verder doorschuiven van de bekerduels naar de tweede seizoenshelft was vanwege de drukke kalender niet mogelijk. Een ‘heel grote teleurstelling', vond Eric Gudde, directeur betaald voetbal van de KNVB. “Het is juist de charme van het bekertoernooi dat amateurclubs zich ten koste van profclubs als cupfighters kunnen ontpoppen.”

De betrokken amateurclubs zijn tevreden over de 17 duizend euro compensatie die zij van de KNVB ontvangen. 10 duizend euro daarvan is het standaard startgeld van de niet-gespeelde eerste ronde, de extra 7 duizend euro is een tegemoetkoming voor het mogelijke missen van de tweede ronde. Daar stond nog eens 20 duizend euro te wachten.

Blij met financiële oplossing

“Ik ben heel blij met de financiële oplossing”, zegt Sippe Heeringa, voorzitter van de Friese derde-divisieclub Harkemase Boys. “Ik had de helft verwacht. En de penningmeester was ook blij. Het is veel geld voor een club met 450 leden. In deze zware tijden is elke duizend euro mooi meegenomen.” Sportief gezien is de teleurstelling wel groot, zegt Heeringa. “Kozakken Boys-uit is geen makkie, maar die hadden we kunnen winnen. En dan heb je een kans om tegen een leuke betaald voetbalclub te loten, wat een mooi toetje voor het seizoen zou zijn. De spelers leven echt naar de bekerwedstrijden toe.”

De financiële tevredenheid en sportieve teleurstelling leven ook bij het Haagse HV&CV Quick en DVS Ermelo, die respectievelijk NEC en Willem II als tegenstander gehad zouden hebben. “Voor de jongens uit ons eerste is het altijd leuk om tegen een betaald voetbalclub te spelen. Het kan een sportief hoogtepunt zijn”, zegt Willem van Nieuwkerk van HV&CV Quick. “En voor het verenigingsleven is het jammer. De buurt gaat leven door dit soort wedstrijden. Ook zonder publiek langs de lijn kun je nog steeds van alles organiseren en toeleven naar de wedstrijd.”

Een andere oplossing dan het KNVB-besluit zag Van Nieuwkerk echter niet. “Met alle creativiteit op de wereld lukt dat gewoon niet. We moeten ook reëel zijn. Wij hebben een trainingsachterstand ten opzichte van betaald voetbalclubs, waar je zes weken voor nodig hebt om weer fit te raken. Het kan nu gewoon niet.”

Heeringa van Harkemase Boys: “Ik zou de reguliere competitie pas opstarten in februari, zodat je in januari de bekerrondes kunt afhandelen. Maar ik praat heel erg vanuit amateurniveau, de KNVB zal het wel overwogen hebben.”

Geplaatst voor volgend seizoen

De voorzitters hebben lof voor de handelwijze van de voetbalbond. Naast de financiële compensatie worden de getroffen amateurclubs ook automatisch geplaatst voor de eerste bekerronde van volgend seizoen, zonder gebruikelijke voorrondes te spelen. “Complimenten voor de creativiteit van de KNVB”, zegt Aart Goossensen van DVS’33 Ermelo. “Ze hebben het goed afgehandeld. Dan volgend jaar maar naar De Kuip. Voor ons is het de kortste weg naar Europa”, zegt Goossensen lachend.

Het schrappen van amateurverenigingen uit de KNVB-beker heeft gevolgen voor de rest van het toernooi. Zaterdag wordt geloot voor de tweede ronde (15, 16 en 17 december), met de vier topclubs, de elf profclubs die in oktober onderling tegen elkaar hebben gespeeld en de acht profclubs die nu niet tegen een amateurclubs in actie hoeven te komen.

