Altijd lastig, voetballen tegen een land als Cyprus

Een technische adviesgroep van wereldvoetbalbond Fifa gaat zich buigen over de vraag hoe het vrouwenvoetbal zich in de toekomst verder kan ontwikkelen. De deze maand geïnstalleerde groep staat onder leiding van Jill Ellis, de oud-bondscoach van de Amerikaanse vrouwen, die de laatste twee wereldtitels veroverden. Op 7 juli 2019 werd in Lyon Nederland in de WK-finale met 2-0 verslagen.

Naast onder meer het omstreden plan van de Fifa om voor zowel de mannen als de vrouwen een tweejaarlijks WK te organiseren, is het ondersteunen van kleine voetballanden een van de agendapunten. In het mondiale vrouwenvoetbal bestaan de zogenaamde kleintjes nog wel degelijk. De kloof tussen de toplanden en de rest van de wereld is de afgelopen jaren niet kleiner geworden.

Nederland niet vertegenwoordigd

Mark Parsons, de Britse opvolger van Sarina Wiegman als bondscoach van de Nederlandse vrouwen, is een van de 21 leden van de groep, waarin (oud)speelsters, bondscoaches, scheidsrechters en bestuurders zitting hebben. Opmerkelijk genoeg is Nederland, als Europees titelhouder, vice-wereldkampioen en nummer vier van de wereld, niet vertegenwoordigd in de groep.

In de kwalificatiereeks voor het WK van 2023 krijgt Nederland de komende dagen te maken met twee landen uit de kelder van het vrouwenvoetbal. Op vrijdag speelt de formatie van Parsons in Larnaca tegen Cyprus, de nummer 126 van de Fifa-ranglijst. Daarna reist Nederland door naar Minsk, waar dinsdag Wit-Rusland, nummer 53, de tegenstander is.

Het zijn altijd lastige wedstrijden, is de bevinding van Vivianne Miedema. Veel eer is er vaak niet te behalen tegen een tegenstander die zich beperkt tot tegenhouden en niet wil, of niet kan meevoetballen. Tegen Cyprus heeft de spits van Arsenal in ieder geval nog wel een persoonlijke drive. Haar partner Lisa Evans speelde vorig jaar met Schotland tegen Cyprus en dat werd 9-0. Hoe mooi zou het zijn om met Nederland wel de 10 te halen.

Een blamage voorkomen

Een monsterscore zou goed zijn voor het vertrouwen van de Oranjevrouwen. Nederland begon de WK-kwalificatiestrijd in september met een gelijkspel tegen Tsjechië (1-1) en een zege op IJsland (0-2). Na de remise met Tsjechië in Groningen liet Miedema zich kritisch uit over het vertoonde spel. Met haar 84ste interlanddoelpunt voorkwam ze in de slotfase een blamage voor Nederland in de eerste wedstrijd onder Parsons.

“Ik maak mij daar niet echt zorgen om”, zei Miedema dinsdag na de training op het KNVB-sportcentrum in Zeist. “Maar op de Olympische Spelen was het natuurlijk ook al niet top. We zijn nog steeds een goed team, maar het moet er wel uitkomen op het veld. En dat was tegen Tsjechië niet het geval. Als je naar de laatste wedstrijden kijkt, zijn we wel afhankelijk geweest van een paar speelsters.”

Volgens Miedema (25) zit de Nederlandse vrouwenploeg in een transitieperiode: van het team dat succes na succes behaalde naar het team dat wisselvallig presteert. Ze zegt dat er met de nieuwe coach en een aantal nieuwe speelsters tijd nodig is om nieuwe stappen te maken. “De kwaliteit aan de basis van de ploeg is bijna hetzelfde. We moeten ook weer niet te hard voor onszelf zijn.”

Bondscoach mist twee trainingen door verplichtingen bij club Bondscoach Mark Parsons ontbrak maandag en dinsdag op het trainingsveld in Zeist. De Brit speelde op zondagavond met zijn club Portland Thorns in de Amerikaanse competitie en nam een vlucht later dan gepland naar Schiphol. Hij vloog woensdag met de ploeg naar Larnaca voor het duel van vrijdag met Cyprus. Miedema wilde er niet te zwaar aan tillen. “We weten dat hij tot eind november nog twee jobs heeft. De staf heeft het prima opgepikt. En via Zoom was er wel contact met de bondscoach. We kunnen er over klagen of er een mening over hebben, maar we wisten dat zoiets kon gebeuren.”

Lees ook:

Oranjevrouwen herstellen zich in een stormachtig IJsland

Na de remise tegen Tsjechië wist het elftal van de nieuwe bondscoach Mark Parsons met 0-2 van IJsland te winnen.