Alsnog kwam er een standbeeld voor Wim Jansen – in boekvorm

Als hij bij uitzondering journalisten ontving, beschreven ze altijd zijn sober ingerichte woning. Ook werd steevast vermeld dat Wim Jansen eigenlijk niet van aandacht hield, deze Willem de Zwijger. Misschien dat er daarom nooit een boek over hem verscheen. Yoeri van den Busken durfde het wel aan. Woensdag werd in De Kuip Wim Jansen, meesterbrein gepresenteerd. Wie het leest, realiseert zich hoe groot zijn invloed op het voetbal is geweest.

Het is geen biografie vol sappige anekdotes uit een ruig leven. Hij bleef ‘Wimpie uit de Bloklandstraat’ die leefde voor het voetbal, en voor Feyenoord, waar hij als kind vanuit het Oude Noorden al naartoe fietste. Nooit is er een zaal of tribune in De Kuip naar hem vernoemd. Hij zat er zelf ook nooit op te wachten, op poespas. Het erelidmaatschap weigerde hij. Toch hebben weinig mensen meer voor de club betekend.

Wim Jansen, als speler van Feyenoord.

Van den Busken heeft alsnog een standbeeld in taal voor hem opgericht. Natuurlijk gaat het over zijn successen. Hij won twee Europa Cups, vier landstitels en de wereldbeker. Met Franz Hasil en Willem van Hanegem vormde hij het beste middenveld dat Feyenoord ooit had. Bij Oranje was hij voor Johan Cruijff wat Frans van Dusschoten was voor André van Duin: de geniale aangever. Het gaat natuurlijk ook over de ijsbal die hij in 1980 als Ajacied tijdens de warming-up op zijn oog kreeg in ‘zijn’ Kuip.

Ordners vol voetbalwijsheden

Maar het gaat véél meer over het extreme voetbaldier dat hij is. Jansen schreef vanaf de jaren zestig duizenden observaties, wijsheden en steekwoorden op. Ordners vol heeft hij, met zinnetjes als: ‘De bal zo snel mogelijk spelen, al is het maar over vijf meter. De bal is de snelste man.’

Zijn vele mantra’s werken tot vandaag door. Alfred Schreuder, nu assistent-trainer bij Barcelona: “De eerste aanwijzing die ik kreeg van Wim, gebruik ik nog steeds. Altijd in beweging zijn! Zelfs in een rondo.” Peter Bosz moest als middenvelder altijd ‘onder de bal blijven’, dus aanspeelbaar zijn aan de kant van de bal. Bosz roept dat nu al jaren naar zijn spelers, bij Ajax, Leverkusen en nu bij Lyon.

Bij Celtic schreef een Schotse krant na zijn aanstelling als trainer in 1997 dat hij de uitstraling had ‘van een verstrooide bibliothecaris die op zoek is naar een lang verloren gewaande pen’. Tien maanden later was Jansen a Celtic legend; de club doorbrak na tien jaar de hegemonie van rivaal Glasgow Rangers.

Bij Jansen, die donderdag 75 wordt, is beginnende dementie vastgesteld. Maar naar De Kuip blijft hij komen, want, zo zegt hij: “Ik heb er alles over het leven geleerd”.

Wim Jansen, meesterbrein, Yoeri van den Busken. Uitg. Edicola Sports, 22,50, 264 blz.

