Als zijn concurrent woord houdt, mag Zonderland naar de Spelen

De kans is groot dat Epke Zonderland zijn imposantie carrière mag afsluiten met een optreden op de Olympische Spelen in Tokio. Met een indrukwekkende oefening in de finale van de wereldbekerwedstrijd in Melbourne liet hij zien nog altijd tot de beste turners aan de rekstok te behoren. Zijn enige concurrent voor het olympisch ticket, de Japanner Hidetaka Miyachi, moest een diepe buiging maken en zei dat hij de tweestrijd met Zonderland als verloren beschouwde.

De 25-jarige Aziaat liet zich na de finale in de Melbourne Arena ontvallen dat hij de laatste twee wereldbekerwedstrijden in Bakoe en Doha aan zich voorbij laat gaan. Als Miyachi, die in Tokio zo graag in de voetsporen zou willen treden van zijn legendarische landgenoot Kohei Uchimura, de daad bij het woord voegt, is Zonderland nu al zeker van deelname aan zijn vierde Spelen op rij.

Miyachi, die net als Zonderland houdt van vliegen boven de rekstok, bleef in Melbourne ver verwijderd van zijn topvorm. Tijdens de kwalificaties kwam hij niet verder dan de vierde plaats en in de finale kwam hij ten val en eindigde hij met zijn score van 13.400 als vijfde. In de frustratie en de teleurstelling van het moment zei Miyachi tegenover de NOS dat hij geen heil meer zag in de tweekamp met Zonderland.

‘We verbinden hier nog geen conclusies aan’

De Nederlandse delegatie in Melbourne weigerde zich echter rijk te rekenen. “We verbinden hier nog geen conclusies aan”, zei Daniel Knibbeler, de coach van Zonderland, op de website van de gymnastiekunie. “Voorlopig staat Miyachi nog gewoon ingeschreven voor de laatste twee wedstrijden.” Bondscoach Bram van Bokhoven zei contact op te gaan nemen met de Japanse bond.

Voor Zonderland zou het bijzonder welkom zijn als Miyachi inderdaad zou afhaken in het duel om het olympisch ticket op rekstok. De 33-jarige Fries hoeft dan niet af te reizen naar Bakoe en Doha en kan zich vanaf nu in alle rust voorbereiden op het slotakkoord van zijn indrukwekkende loopbaan in de Japanse hoofdstad. Om na het goud van 2012 in Londen opnieuw een gooi te doen naar een olympische medaille.

Aan de vooravond van de wedstrijd in Melbourne was Zonderland er nog niet zo gerust op. Na een operatie in november aan zijn verstopte voorholtes had hij een maand niet kunnen trainen. Hij was benieuwd naar hoe hij de oefeningen in Australië fysiek zou doorstaan. Om Miyachi, die vóór Melbourne een wereldbekerwedstrijd meer had gewonnen, te achterhalen moest hij volle bak gaan.

De opluchting was groot bij Zonderland

Zonderland kwam in de finale in de Melbourne Arena als eerste in actie. Normaal gesproken geen gunstige uitgangspositie omdat de concurrentie zich dan kan richten op het neergezette resultaat. Maar met zijn beste oefening in bijna een jaar maakte de olympisch kampioen van 2012 een einde aan de illusies van de rest van het veld, inclusief aan die van Miyachi.

Voor het eerst sinds hij in april 2019 in Polen Europees kampioen werd demonstreerde Zonderland zijn twee gecombineerde vluchtelementen, de Cassina-Kovacs en de Kolman-Gaylord 2. Hij wist dat hij een moeilijke oefening moest laten zien om met een hoge score Miyachi af te troeven. Dat lukte. Zonderland kreeg van de jury 14.900 punten, een score waarbij de overige finalisten niet eens in de buurt kwamen.

De opluchting was groot bij Zonderland. Onmiddellijk na zijn oefening werd hij door de concurrenten gefeliciteerd, ook door Miyachi. De Japanner was als vierde aan de beurt en na een spectaculaire opening van zijn oefening moest hij na het vierde vluchtelement de stok loslaten. Gedessilusioneerd zat hij met gebogen hoofd op de mat. Dit heeft geen zin meer, zou hij later zeggen, voor mij mag Epke naar de Spelen. Als hij woord houdt, bewijst hij Zonderland een grote dienst.

