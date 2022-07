Als Vingegaard wegrijdt bij Pogacar, weet Jumbo-Visma dat het alles-of-nietsplan is geslaagd

Tien keer probeerden ze het. De een en dan weer de ander. Jonas Vingegaard en Primoz Roglic vielen telkens maar weer aan op de fameuze Galibier, met nog zestig kilometer te rijden in de elfde Touretappe. Alles voor dat ene doel: Tadej Pogacar, de onkraakbare en onbetwist de beste renner in koers, moest zijn energie verspillen om uiteindelijk te verliezen.

Het plan lukte. En hoe. Op de top van de Col de Granon, de steilste slotklim van deze Tour, drukte Vingegaard zijn fietscomputer uit na de finish en stak toen pas zijn vuist in de lucht. Hij had iedereen op grote achterstand gereden. Nairo Quintana op één minuut, Romain Bardet op 1.11 minuut. En Pogacar? Op meer dan drie minuten.

Jumbo-Visma gebruikte de misschien wel moeilijkste etappe om de Tour in een keer om te draaien. Met aanvallend rijden werd de man die tot woensdagmiddag geen krimp gaf toch een enorme dreun verkocht. Spectaculair wielrennen, vooral omdat het in tactisch opzicht allemaal klopte. Een voor in de boeken, om later terug te kijken.

Deze etappe was het moment om iets groots te proberen

De elfde etappe over de Télégraphe, de Galibier en met finish boven op de Col du Granon was het moment om iets groots te proberen. Een tactisch concept dat al weken geleden was bedacht, vertelde Steven Kruijswijk, bestaande uit drie onderdelen. Stap één: krijg renners mee in de vroege vlucht. Dat lukte met Wout van Aert en Christophe Laporte. Zij zouden later in de etappe nog op kop rijden.

Stap twee: val al vroeg aan met de kopmannen Roglic en Vingegaard, om druk te zetten op Pogacar. Het lukte de eerste keer niet. Pogacar reageerde. Maar, zoals Sepp Kuss zei: “Als het een keer niet lukt, dan moet je nog maar een keer gaan”. Het was een alles-of-nietspoging, want het kon ook mislukken. Zo gaf Roglic daar wel zijn eigen klassementsambities op. Het peloton spatte uiteen, uniek voor zo vroeg in de wedstrijd.

Tot slot volgde stap drie: zorg dat Vingegaard genoeg over heeft voor een laatste aanval op de slotklim. En dat lukte beter dan verwacht, zei Kruijswijk na de finish. Hij kon via de teamradio een beetje meeluisteren met wat er vooraan gebeurde toen Vingegaard op vijf kilometer voor de finish demarreerde. “Ik hoorde al heel snel dat Jonas een heel goede zaak aan het doen was.”

Pogacar moest heel veel zelf doen. Te veel, misschien.

Zelf had hij gezien dat Pogacar tot ver in de etappe alle aanvallen nog kon beantwoorden. Daar was hij immers zelf ook nog bij. “Pogacar moest heel veel zelf doen. Te veel, misschien. Maar hij moest ook wel, want ook Roglic was een sterke kaart om te spelen.”

Energie had Pogacar op het laatst niet meer. De elfde aanval was er één te veel. Zo dominant als hij nog was op de Galibier, zo kapot ging hij in het slot. De Sloveen werd in zijn drie jaar in de Tour nog nooit zo op de proef gesteld. Een voor een kwamen anderen hem voorbij, die allang waren gelost. Geraint Thomas, David Gaudu, Adam Yates. Met zijn shirt volledig opengeritst verliet alle kracht zijn benen. Schokschouderend kroop hij naar de finish, zijn ritme totaal kwijt.

En Vingegaard reed steeds verder weg. Hij kwam totaal kapot over de finish, maar kon na een paar minuten vol geluk al zijn vriendin bellen. Hij vindt het een eer dat hij de gele trui mag dragen, zei hij. “Al is het maar een dag. Dit is het grootste dat je kan gebeuren.”

Jumbo-Visma staat er zeer goed voor

De Tour is niet beslist, maar Jumbo-Visma staat er zeer goed voor. Het is bovendien een ploeg die aan de ene kant goed kan aanvallen, maar volgens Kruijswijk ook goed kan verdedigen. “We hebben het gelijk lastig gemaakt voor iedereen, en voor onszelf ook. Maar wij kunnen dat aan.”

Pogacar, die na zijn grootste inzinking ooit zakte naar de derde plek in het klassement (nog achter Bardet), kon na afloop toch nog lachen, nadat hij zijn teambaas en vriendin een knuffel had gegeven. Hij had een slechte dag, zei hij. En misschien wint hij nog wel een keer drie minuten terug.

Zijn aanval komt nog wel, mogelijk donderdag op Alpe d’Huez. Tegelijkertijd kwamen bij Jumbo-Visma de vragen al: kan Vingegaard de Tour winnen? Kruijswijk verschool zich achter de woorden die hij twee jaar geleden ook gebruikte: de Tour is nog lang. Kuss was een stuk zekerder. “Ja natuurlijk kan hij winnen.”

Mathieu van der Poel stapt af Een dag voordat hij de Alpe d’Huez op zou fietsen, de allereerste berg waar hij ooit op reed, stapte Mathieu van der Poel uit de Tour. Niet in vorm, niet fit, gaf hij er nog voor de echte Alpenreuzen de brui aan. Van der Poel reed een anonieme Tour de France, een jaar nadat hij de wedstrijd in de eerste week had gedomineerd. Hij reed veel in de achterhoede en dacht zelfs na een week al aan opgeven. Toch reed hij door en zowaar leek het beter te gaan. Woensdag ging hij zelfs in de aanval, maar moest hij lossen op de eerste klim van de dag. Daarna maakte hij al snel de beslissing. Het was goed geweest. Er zijn voor hem nog andere doelen, bijvoorbeeld het WK in Australië.

Lees ook:

Het is in de Tour Tadej Pogacar tegen Jumbo-Visma, en dan pas volgt de rest

Tadej Pogacar is de grote favoriet deze Tour. Iets wat hij prima vindt. Zijn zelfvertrouwen is groter dan ooit. Tegelijkertijd zitten er veel lange klimmen in de Tour. Iets waar de Sloveen niet per se de beste in is.