Als Van Rouwendaal maar het geloof heeft dat ze iets kan, dan komt het wel goed

Tot haar eigen verbazing heeft Sharon van Rouwendaal haar eerste wereldtitel in het open water veroverd. Zij excelleert in de rauwere versie van de zwemsport, maar een aura van kwetsbaarheid is altijd om haar heen blijven hangen.

Het is een opmerkelijke uitspraak voor iemand met haar staat van dienst. Voorafgaand aan de wereldkampioenschappen openwaterzwemmen verklaarde Sharon van Rouwendaal (28) dat ze nu wil laten zien dat ze bij de top-3 van de wereld hoort. Wat? Nu? Won zij niet jaren geleden al olympisch goud?

De opmerking is tekenend voor haar. Van Rouwendaal excelleert in de rauwere versie van de zwemsport, maar een aura van kwetsbaarheid is altijd om haar heen blijven hangen. Op de Spelen van Rio in 2016 won ze olympisch goud, vijf jaar later kleurde de medaille in Tokio zilver. Op WK’s tikte ze ook driemaal als tweede aan.

Maar een wereldtitel, die ontbrak nog. Tot gisterochtend. Na tien lange kilometers door het Hongaarse Lupameer zette Van Rouwendaal een spectaculaire eindsprint in. In 2.02,29 finishte ze als eerste.

Tactiek en anticipatie

Het is niet het gevecht tegen de elementen van de natuur, dat ze vooraf vreest. Ook niet de soms bikkelharde confrontaties met tegenstandsters, boven en onder het wateroppervlak. Het is de twijfel die soms in haar hoofd kruipt en misschien is dat ook wel logisch, in een sport waar niet per se de sterkste wint.

Bondscoach Thijs Hagelstein van de openwaterzwemmers leest in haar opmerking vooral hoe ambitieus ze is. Van Rouwendaal wilde zo graag een wereldtitel winnen, om het laatste gat op haar palmares op te vullen. “Ik denk niet dat ze het gevoel heeft dat ze iets moet bewijzen. Maar elke sporter met ambitie denkt weleens: kan ik het wel? Voor Sharon is het nog steeds ieder toernooi aftasten waar ze staat. Kwetsbaarheid is geen enkele topsporter vreemd. Je moet het elke keer weer opnieuw doen. Elke keer weer opnieuw laten zien.”

Van Rouwendaal is zich daar bewust van. Noem haar een realist. In het open water bepaalt hard zwemmen niet alleen de uitslag. Een wedstrijd vraagt ook tactiek en anticiperen op wat er gebeurt. Hagelstein: “Bij het zwembadzwemmen lig je in je eigen baantje. In het open water is de strijd directer. Tijd speelt geen rol; het gaat erom wie als eerste aantikt. Dat maakt het anders. Sharon weet dat ze een goede dag moet hebben en dat alles in de race goed moet gaan. Een wereldtitel haal je niet zomaar even op.”

Op de voeten van een ander

Maandag finishte Van Rouwendaal teleurstellend als tiende op de vijf kilometer. Woensdagochtend stond de tien kilometer op het programma, de enige olympische afstand. In het water bij Boedapest besloot Van Rouwendaal om met kortere slagen te zwemmen, om energie te sparen. Als er een versnelling was, liet ze een ander het werk doen. Zij ‘lag op de voeten van een ander’, zoals dat heet. Ze wilde niet weer te vroeg op kop gaan. Die strategie pakte goed uit.

Na de race is er meer verbazing dan euforie in haar stem hoorbaar. “Ik kan het nog steeds niet geloven. In de finishstraat dacht ik: oh, ze gaan nog harder. Maar toen zag ik de laatste paar meters opeens dat ik op kop lag.” Van Rouwendaal tikte net iets eerder aan dan de Duitse Leonie Beck. Olympisch kampioene Ana Marcela Cunha uit Brazilië werd derde.

Hagelstein noemt het de grootste kracht van Van Rouwendaal: “Als zij het geloof heeft dat ze iets kan, dan lukt het vaak ook. Dan kan ze hele mooie dingen laten zien. Maar dat geloof moet er dus wel zijn. Zonder is ze kwetsbaar. Het is de kunst om haar aan de start te krijgen met het gevoel: ‘Ik sta hier en ik vreet ze allemaal op’. Je hebt veel vertrouwen nodig om in de race het beste van jezelf te kunnen laten zien.”

Deze woensdag had ze dat.

