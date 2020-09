Als tophockeyer is het moeilijk uit de kast te komen: slechte spelers zijn vaak een ‘homo’ of ‘mietje’

Acceptatie van homoseksualiteit in het Nederlandse mannenhockey is nog niet zo vanzelfsprekend. Dat blijkt uit onderzoek onder 130 mannelijke tophockeyers door het Mulier Instituut, een instelling die wetenschappelijk sportonderzoek doet. De ondervraagden beoordelen de acceptatie van lhbt’ers in hun wereld gemiddeld met slechts een 5,9. De algemene heteronorm en machocultuur in de kleedkamer zijn de oorzaken, en coaches zijn medeverantwoordelijk.

Van de Nederlandse tophockeyers denkt 40 procent dat het voor homoseksuele collega’s moeilijk is om uit de kast te komen. 16 procent van de ondervraagden vindt het aanstootgevend wanneer twee mannen zoenen op de club. Het gaat om het eerste onderzoek naar homoacceptatie in de hockeywereld.

‘Verbaasd over de hoogte van de percentages’

Karin Blankenstein, voorzitter van de voor homoacceptatie in sport strijdende John Blankenstein Foundation, is niet verrast. “Eerst was het idee: homoacceptatie-problemen zijn er alleen in het voetbal. Dit onderzoek geeft aan dat het bij meer sporten speelt.”

Desalniettemin verbaast zij zich over de hoogte van de percentages. “Je denkt dat de problemen bij hockey minder zullen zijn dan bij voetbal, omdat de beoefenaren over het algemeen hoger opgeleid zijn en de druk van supporters minder groot is. Maar dit onderzoek laat anders zien.” Deze resultaten verduidelijken volgens haar de rol die de kleedkamer speelt, los van supportersinvloeden.

Oud-hockeyinternational Thijs de Greeff.

In de mannenkleedkamer en het clubhuis hangt vaak een machocultuur, zo blijkt. Die uit zich bijvoorbeeld in stereotyperende scheldwoorden zoals ‘homo’ en ‘mietje’. 45 procent van de hockeyers geeft aan dat hiermee in het hockey wordt gescholden jegens minder goed presterende spelers. Oud-hockeyinternational Thijs de Greeff (38), die acht jaar geleden uit de kast kwam, weet hoe pijnlijk die woorden kunnen zijn. De Greeff: “Het wordt gezegd bij negatief gedrag, waardoor homoseksualiteit ook een negatieve associatie krijgt. Als dat over jou als homo gaat, krijg je geen goed gevoel over jezelf.”

Het gevoel buitengesloten te worden

Ook van de problematische heteronormativiteit heeft de huidige speler van Huizen een voorbeeld. “Mijn coach zou kunnen zeggen: we gaan eerst de wedstrijd spelen en daarna mogen jullie achter de meisjes aan.” Als dat één keer gebeurt is dat volgens De Greeff niet erg, maar wanneer iemand continu niet in dat verhaal past, krijgt diegene het gevoel dat hij buitengesloten wordt.

De Greeff kwam na zijn actieve carrière als voor zover bekend de eerste (oud-)hoofdklassespeler uit de kast. De zesvoudig Oranje-international wacht nog altijd op meer openlijk homoseksuele tophockeyers. Vanuit de John Blankenstein Foundation geeft hij nu met andere oud-sporters workshops en trainingen bij sportverenigingen. De Nederlandse hockeybond werkt daarin volop mee, om bewustwording bij de leden te vergroten. Eerder was de KNHB vooral bezig om homoseksuelen als rolmodellen te vinden, nu wordt van onderaf geprobeerd om via workshops en trainingen de jeugd maar ook volwassen spelers, trainers en bestuurders bewust te maken van hun taalgebruik en hun cultuur die vaak niet homovriendelijk is.

De Greeff: “Bij een training gaan alle handen omhoog als ik vraag wie nog met ‘homo’ scheldt. Ik denk dat hockeytrainers dat kunnen tegengaan. Daarom vind ik bewustwording zo belangrijk.” Vanuit hockeyers leeft dit gevoel ook: 49 procent denkt dat aandacht voor lhbt-acceptatie in trainersopleidingen helpt het probleem te verminderen. In het vrouwenhockey speelt de problematiek volgens De Greeff een stuk minder. Daar zijn diverse tophockeysters openlijk homoseksueel. “Hockeyvrouwen vragen al vaak: heb je een partner? In plaats van: heb je een vriend of vriendin?”

