Als Mathieu van der Poel met zijn hoofd het grind raakt, verdwijnt één keer alle euforie

Terwijl in de heuvels van Glentress Forest de koeienbellen, toeters en het levendige commentaar van de speaker klinken, hangt Mathieu van der Poel in een hoek van een stille parkeerplaats zijn fiets aan de standaard. Zijn fietscomputer loopt nog, maar daar is hij niet mee bezig. Hij legt zijn helm op een stoeltje en stapt zonder iets te zeggen de teamcamper in. Er zit bloed op zijn wang en kin. Er drupt een straaltje langs zijn onderbeen.

Een valpartij maakte zaterdag niet alleen een eind aan het WK mountainbike van Van der Poel, maar ook aan een mooie week, waarin de wereldkampioen had genoten van zijn regenboogtrui én van enkele trainingen op de fiets waar hij een jaar niet op had gereden. De val was een eigen stomme fout. “Ik ben wel pissig op mezelf. Dit pakt de euforie van vorige week wel weg.”

Tweed Valley

Van der Poel, vorige week nog wereldkampioen met val op de wegrace in Glasgow, gleed zaterdag op het parcours in het zonnige en opgedroogde Tweed Valley weer weg. Dit keer op een rechtse bocht in de eerste ronde, na slechts twee minuten wedstrijd. Er lag daar grind, maar het was ‘de makkelijkste bocht van het parcours’, zoals Van der Poel zelf zei toen hij eenmaal was gedoucht en vaseline op de wonden in zijn gezicht had gesmeerd. De wereldkampioen van vorige week was in een klap de schlemiel van de dag.

De val was te hard om door te rijden, al vertelde hij na inspectie van de wonden dat het fysiek wel meeviel. Het was alleen onprettig geweest om opnieuw te vallen op de open wonden die hij vorige week had opgelopen toen hij in Glasgow in gewonnen positie onderuit was gegleden. Hoe de val dit keer kwam? Hij had geen idee.

Was het een gevolg geweest van de onervarenheid, zeker omdat hij een jaar niet op de mountainbike had gereden? “Natuurlijk ga je beter door zo’n bocht als je vaker zo fietst”, aldus bondscoach Gerben De Knegt. Maar aan de andere kant is vallen sowieso niet iets voor Van der Poel, die een van de besten is in zijn fietsbeheersing.

Irrelevant

Van der Poel was in Glentress Forest voor het eerst sinds de Spelen van Tokio actief op de mountainbike. Destijds viel hij omdat het plankje waar hij op hoopte te landen tijdens de race was weggehaald. En ook dit keer haalde hij het einde niet. Moet Van der Poel wel door met mountainbiken, nu hij weer onderuit ging?

Ploegbaas Philip Roodhooft, namens Van der Poels ploeg Alpecin-Deceuninck aanwezig in Glentress, vond het geen relevante vraag. “Hij fietst hier omdat hij het nog heel graag doet. We moeten alleen maar blij zijn met mensen die niet de makkelijkste weg kiezen, die op een andere manier met fietsen omgaan en alsnog doen wat het belangrijkst is: winnen.”

“Mathieu heeft veel dingen gedaan waarvan mensen zich afvroegen waarom het zo moest, maar die uiteindelijk tot iets heel moois geleid hebben", aldus Roodhooft. “Het siert hem dat hij niet de gemakkelijkste weg wil kiezen. Hij had kunnen zeggen: dit WK hoeft niet meer. Maar deed hij niet. Hij geeft niet op als het moeilijk wordt.”

Van der Poel zelf moest wel lachen toen de kritiek hem ter ore kwam. ‘Het komt goed”, zei hij voor de camper. “Ik ga het tegendeel bewijzen. Ik kom hiervan terug. Het doel is Parijs.”

Hij was namelijk aanwezig omdat er in Schotland naast een wereldtitel ook een olympisch ticket te verdienen was. Was dat er niet geweest, dan had hij niet eens gereden. Dat er bovendien op het WK een goede kans was op een mooi resultaat - door een late regelwijziging mocht hij zelfs relatief vooraan starten, was mooi meegenomen. De uiteindelijke winnaar, thuisrijder Tom Pidcock, stond naast hem op de vijfde startrij.

Rekensom

Het olympisch ticket komt overigens niet in gevaar. De rekensom is ingewikkeld, maar omdat Tom Schellekens bij de beloften vijfde werd is een startplek voor Nederland wel zeker, aldus De Knegt. “Daarom was er ook helemaal geen druk voor Mathieu. Hij wilde hier vooral lekker rijden.”

Van der Poel had de bondscoach als grapje nog een appje gestuurd: ‘morgen kom ik als toeschouwer’. Als hij dat had gedaan, was hij in ieder geval niet gevallen. Maar hij wilde toch rijden. Vooral omdat hij afgelopen week tijdens de trainingen had ingezien hoe leuk hij fietsen op de mountainbike vindt.

Die ontboezeming kwam voor ploegbaas Roodhooft niet als een verrassing: “Wij hebben ook gezien hoe hij deze week heeft gefietst.” Maar, zo zei hij, een programma is nog niet vastgesteld. Bondscoach De Knegt zei dat er wel goed naar moet worden gekeken. “De combinatie van mountainbike met het wegseizoen is immers heel moeilijk.”

Het is voor nu een beslissing voor later. Eerst is het zoeken naar een manier om ook te genieten van wat Van der Poel deze week in Schotland meemaakte. Roodhooft: “Het WK op de weg was uiteindelijk het hoofddoel. Dit was misschien een domper, maar je moet niet uit het oog verliezen wat er vorige week gebeurde.”

