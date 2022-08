‘Als het vuur niet meer brandt, ga ik een ander leven tegemoet’

Door de luide aanmoedigingen van wielerfans werd Robert Gesink zeven jaar geleden na de openingstijdrit in de Tour de France wakker met oorsuizen. De startplaats was destijds ook Utrecht, net als bij de Vuelta nu. Na alle aansporingen van het publiek vrijdag is het nog maar de vraag hoe hij deze ochtend ontwaakt.

Als vanzelf schieten de gedachten van Gesink terug naar 2015. “Dat was werkelijk schitterend, dat waren qua gekte en enthousiasme van het publiek mijn mooiste dagen op de fiets. Ik vind het prachtig om weer mee te maken.”

De renner van Jumbo-Visma vergelijkt een Nederlandse start van een grote ronde met de Olympische Spelen en een aankomst op Alpe d’Huez. Het is elke keer nog mooier dan zijn hoogste verwachtingen. “Ik geniet meer, omdat mijn rol door de jaren heen is veranderd. Mijn zintuigen staan meer aan.”

Dienende rol als knecht

Gesink is begonnen aan zijn 21ste grote ronde in zijn zestiende jaar als prof. In 2015 startte hij voor de laatste keer als kopman, van Lotto-Jumbo, de voorloper van Jumbo-Visma. Elfde werd hij in de tijdrit door Utrecht, zesde in het eindklassement. Daarna richtte hij zich etappezeges, weer later in een dienende rol als knecht.

Zijn transformatie loopt synchroon met die van zijn ploeg. Ze volgden, nu nemen ze de kop. De aanval voor de verdediging. Anderen pijnigen in plaats van klappen krijgen. Jumbo-Visma is geen pelotonvulling meer, maar de maatstaf voor andere ploegen. Dat is te danken aan meer financiële middelen en een professionaliseringsslag in onder andere voeding, materiaal en trainingsschema’s.

Het summum, waarin alle jaren van voorbereiding bij elkaar kwam, was de eindoverwinning van de Deen Jonas Vingegaard in de Tour de France. Gesink ontbrak in de ploeg, gepasseerd door de ploegleiding. Om zijn zinnen te verzetten, trok hij met zijn gezin naar Canada en de Verenigde Staten. “Ik had de laatste jaren één groot doel, dat was die gele trui. De zomer was daardoor raar, ik had het mij heel anders voorgesteld, maar zo is het nu eenmaal.”

Wedstrijden nodig om de motor te laten draaien

In aanloop van de Tour werd Gesink met zijn teamgenoten naar huis gestuurd vanwege een coronabesmetting in de ploeg. “Ik ben geen achttien meer en heb wedstrijden nodig om mijn motor te laten draaien. In trainingen kan ik mezelf echt wel pijn doen, maar als iemand anders het doet, ga ik net even dieper. Maar ach, ik heb in mijn loopbaan ergere dingen meegemaakt waar ik daadwerkelijk echt droevig om mocht zijn.”

Daarmee doelt de Achterhoeker op het plotselinge overlijden van zijn vader, zijn hartritmestoornissen en complicaties tijdens de zwangerschap van zijn vriendin. Gesink heeft zijn portie leed gehad, en dan zijn diverse botbreuken niet eens benoemd. Steeds keerde hij terug, zelfs tot grote verbijstering van zijn sportief directeur Merijn Zeeman, die hem in 2015 na een bergrit huilend opving: “Wat die jongen steeds doormaakt, is ongelofelijk”.

“De beknopte samenvatting van mijn leven is dat ik een doel nodig heb”, zegt Gesink over zijn veerkracht. “Als dat vuur niet meer brandt, ga ik een ander leven tegemoet.”

Kopman Roglic beschermen en gezelschap houden

Denk maar niet dat hij blijft koersen tot zijn veertigste, zoals generatiegenoot Bauke Mollema onlangs aankondigde. Gesink, woonachtig in de bergen van Andorra, heeft nog een éénjarig contract, daarna is het klaar. Dan kiest hij voor zijn gezin. “Ik vind het moeilijk om ze uit te zwaaien en op het vliegtuig te stappen. De kinderen begrijpen dat ik voor lange tijd vertrek en dat leidt tot tranen. Met het verstrijken van de jaren groeit het gemis.”

De komende weken moet Gesink zijn kopman en drievoudig Vueltawinnaar Primoz Roglic beschermen en gezelschap houden. Over de vorm van de Sloveen heerst bij de buitenwacht enige twijfel nadat hij de Tour de France verliet. Gesink deelt dat niet. “We zouden hier beiden niet zijn als Primoz hier voor Jan met de korte achternaam zou fietsen. We gaan er vol voor en daarna keer ik snel terug bij mijn gezin.”

