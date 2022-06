Als er al stiekem gemor was over Van Gaal, die rare snuiter van 70, dan is dat volledig weg

Louis van Gaal kan zich alles permitteren, zelfs het iconische stadion van Feyenoord beledigen. In de kleedkamer had het personeel van de Kuip dinsdag een lief briefje voor de bondscoach klaargelegd. En toen hij voor de aftrap dinsdagavond tegen Wales de grasmat van het rijksmonument uit 1937 betrad, steeg massaal een bewonderend gejuich op. Van Gaal genoot ervan. Hij liep niet, hij schreed.

Daar ging de architect van de rehabilitatie van het Nederlands elftal. Het lijkt een eeuwigheid, maar het is nog net geen jaar geleden dat dezelfde nationale ploeg met hoon overladen door Tsjechië werd verjaagd van het EK. Of dit onevenwichtige Oranje het WK ging halen? Maar Van Gaal trad aan, klaarde die kwalificatieklus en sloeg in de afgelopen weken stevige piketpalen richting het WK in Qatar.

Als technische baas hield Van Gaal de teugels strak in handen

Sinds hij voor de derde keer bondscoach werd, is het entertainmentgehalte van Oranje omhooggeschoten, dankzij het spel, de beleving en uitstraling en dankzij de altijd kleurrijke Van Gaal. Hij belandde even in een rolstoel en hij kreeg de diagnose kanker; het maakte hem kwetsbaar als mens. Maar als technische baas hield hij de teugels strak in handen. Het geeft zijn spelers de duidelijkheid en het houvast die ze onder Frank de Boer misten. Als er binnen de selectie al stiekem gemor was over die rare snuiter van zeventig, dan is dat volledig weg. Van Gaal, dinsdagavond laat, in de Kuip, na een geslaagde afsluiting van het vierluik in de Nations League: “Die jongens gaan blij op vakantie.”

Van Gaal somde trots de balans op: vier wedstrijden, tien punten, elf goals. Belangrijker is de huidige ‘teamspirit’. Van Gaal ziet het aan de spelletjes die ’s avonds in het hotel samen worden gespeeld. “Er wordt veel gelachen en ze gunnen elkaar een basisplaats.” En: “Dit is een geweldige groep. Ik heb dit nog nooit meegemaakt.”

De verwijdering van Wijnaldum was een duidelijk signaal

Over het veelvuldige balverlies van Memphis Depay hoor je niemand meer. Depay zelf is gevoelig voor sfeer en proeft vertrouwen. Met Dumfries, Bergwijn en De Jong behoort hij nu tot de smaakmakers van dit Oranje. Zijn moyenne is stilaan indrukwekkend. Als invaller evenaarde Depay met zijn winnende 3-2 tegen Wales Klaas-Jan Huntelaar op de eeuwige topscorerslijst. Depay hoeft nu alleen nog Van Persie (50) boven zich te dulden.

De (tijdelijke?) verwijdering van Georginio Wijnaldum uit de klas, óók door zijn gedrag in eerdere periode, leek een risico voor de hiërarchie in de selectie. Maar het pakte goed uit. En het was een heel duidelijk signaal van de bovenmeester naar iedereen: niet etteren. Omdat de resultaten en het spel in de Nations League goed waren, sprak niemand nog over Wijnaldum.

Waar hij vorig jaar nog kritisch was op de kwaliteit van deze groep is Van Gaal gaandeweg optimistischer geworden. ‘Topspelers’ noemde hij ze na Wales. Hij vindt dat het systeem nu al beter wordt uitgevoerd dan op het WK in 2014, toen Oranje brons pakte. “Ik was een van de eerste coaches die dit systeem gingen spelen, nu speelt de halve wereld het. Deze spelers zijn er al meer aan gewend, ze pakken het sneller op.”

Knullige fouten, dekkingsfouten en gapende ruimtes

Zijn er dan geen kanttekeningen te maken, vijf maanden voor de reis naar Qatar? Zeker wel. Dit Nederland krijgt te gemakkelijk doelpunten tegen: zes in vier duels. Van Gaal zei weliswaar dat dit niet erg is als je er maar één meer blijft maken dan de tegenstander, maar ook hij heeft gezien dat de tegentreffers vielen door knullige fouten (zoals van Teze bij de 2-1 van Wales), simpele dekkingsfouten en gapende ruimtes achter de defensie.

Ander zorgpunt: de keepers. Jasper Cillessen noch Mark Flekken maakte een overtuigende indruk, Tim Krul haakte geblesseerd af en Justin Bijlow was er niet bij. Ook stof tot nadenken: als een tegenstander, zoals Polen, een mandekker op regisseur Frenkie de Jong zet, dan hapert het hele team. Dat was ook het euvel bij de uitschakeling op het EK. De tactische zelfredzaamheid van De Jong én andere spelers bij dat soort situaties zal moeten verbeteren.

En, in al het optimisme mag niet vergeten worden dat de tegenstand van België, Wales en Polen in de Nations League niet overschat moet worden. Op het WK gelden andere wetten. Van Gaal weet dat. Maar hij weet ook dat de teamgeest straks een serieus wapen kan zijn in dat oliestaatje waar geen weldenkend mens ooit dit WK had gewild. En daarmee zit het voorlopig wel goed.