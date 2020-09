Als eerste Nederlandse vrouw in de 24 uur van Le Mans: Beitske Visser zorgt voor primeur

De Friezin, ’s lands beste vrouwelijke autocoureur, kan bijna niet wachten tot het zaterdag 18 september is. Die dag staat ze aan de start van de uitputtingsrace op het vermaarde Circuit de la Sarthe. De finish is op zondag. “Ik denk dat deze race bij bijna elke coureur op de bucketlist staat”, zegt Visser.

Visser begeeft zich als vrouw al jaren in de veelal mannelijke autowereld en dat heeft ze nooit als vreemd ervaren. “Op mijn vijfde begon ik al met karten. Dan stond je als één team - allemaal jongens en ik - op de baan. Op die leeftijd boeit dat niet. En dat is eigenlijk nooit veranderd.”

Visser racete vorig jaar voor het eerst in de nieuwe, internationale W Series, de hoogste raceklasse voor vrouwen. Ze merkte geen verschil met de races met mannen. “Als de helmen op gaan, denk ik er niet meer bij na. Ik wil van iedereen winnen.” Visser eindigde tijdens het debuutseizoen van de vrouwelijke raceklasse verdienstelijk als tweede.

Vrouwenteam

Racen en auto’s: het zit in de familie Visser. Vader Klaas reed op nationaal niveau en runde daarnaast samen met zijn vrouw een eigen autobedrijf. Het bleek de start van dochter Beitske’s autocarrière. “Op jonge leeftijd reed ik al op trapautootjes door de showroom. Toen ik op mijn derde een kleine kart zag bij een race van mijn vader wist ik het: die wil ik hebben.”

Het bracht haar uiteindelijk op vijftienjarige leeftijd aan de Europese top, waar ze regelmatig prijzen won en doorkreeg hoe goed ze echt kon karten. Deelname aan de prestigieuze en historische ‘24H’ van Le Mans over het dertien kilometer lange circuit is het hoogtepunt in de loopbaan van de vrouw uit Uitwellingerga. “Ik kijk er echt heel erg naar uit.” Normaal trekt de race zo'n 250.000 toeschouwers. Dit jaar is er geen publiek welkom. Visser vormt een vrouwenteam met de Duitse Sophia Flörsch en Tatiana Calderon uit Colombia. Afwisselend met haar Richard Mille Racing-teamgenoten moet zij gedurende een etmaal zoveel mogelijk kilometers afleggen.

Het enige vrouwenteam gaat in de slag met 24 andere teams in de LMP2-klasse. Die wordt gezien als de op een na snelste van vier categorieën en is vergelijkbaar met de Formule 2. Met onder andere Nyck de Vries, Nederlandse coureur in de (elektrische) Formule E, starten er in dezelfde klasse nog zes andere Nederlanders.

In 2011 zorgde de toen pas 16-jarige Beitske Visser voor een kleine sensatie in de autosport. Ze blufte op het TT Circuit van Assen bij haar debuut in de Dutch Supercar Challenge alle grote mannen af en won de race.