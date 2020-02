Als Ajax zo doormoddert, kan de club voor jaren worden teruggeworpen

Van transferbeleid tot fysieke, mentale en tactische begeleiding: alles bij Ajax vraagt om een grondige evaluatie.

Ajax mag een beursgenoteerd bedrijf zijn, het is vooral ook een voetbalclub waar dagkoersen en emoties de sfeer bepalen. De slechte prestaties van de afgelopen tijd als een conjunctuurschommeling afdoen, zou de dieper liggende problemen waar de club mee kampt, te veel negeren. Dat de Europese campagne zo vroeg in mineur eindigde – donderdagavond tegen een Spaanse club zonder allure – moet Ajax dwingen tot grondige reflectie.

Want hoe konden de Amsterdammers zo in een vicieuze cirkel terecht komen? Technisch directeur Marc Overmars heeft de impact van het vertrek van De Ligt en De Jong blijkbaar onderschat, of juist de mogelijkheden overschat om die zelf op te vangen met eigen jeugd naar Amsterdams gebruik. Bovendien, waarom liet hij Schöne zomaar gaan, het duizenddingendoekje van afgelopen jaren die in deze periode van grote waarde had kunnen zijn? De mannen die Overmars ervoor terughaalde, blijken niet allemaal versterkingen. Marin speelt nooit, Alvarez weinig; samen kostten ze 27 miljoen euro. Dezelfde Overmars moet de komende maanden de boer op om het vertrek van Ziyech, en in diens spoor naar verwachting ook Neres, Onana, Dest en Van de Beek te compenseren.

De eigen jeugdopleiding heeft de selectie dit jaar niet op peil kunnen houden. De snel opgehemelde Gravenberch komt nog veel tekort en hoe ver Eiting en Traoré kunnen groeien moet nog blijken. Dat coach Erik ten Hag donderdag Danilo Pereira voor de leeuwen gooide – de Braziliaan kwam dit seizoen slechts acht keer in actie met Jong Ajax – kon als een zwaktebod worden gezien.

Donny van de Beek te midden van ploeggenoten na de uitschakeling van Ajax door Getafe. Van de Beek zal de club deze zomer waarschijnlijk gaan verlaten. Beeld ANP

Bij dit aantal blessures is er sprake van een patroon

De spelersgroep werd wel erg kwetsbaar toen de ene na de andere potentiële basisspeler – Ziyech, Neres, Promes, Veltman, Labyad – geblesseerd raakte. Die waslijst aan kwetsuren en kwaaltjes noopt ook tot een gedegen evaluatie van de medische en fysiologische begeleiding, in combinatie met de trainingsstof van Ten Hag. Ook al waren het steeds andere blessures, bij dit aantal is sprake van een patroon.

Ook de mentale weerbaarheid mag een aandachtspunt zijn. Waarom had Ajax, in een soort wanhoopsvoetbal, donderdagavond wel ‘de spirit’ (Ten Hag) die tegen mindere ploegen in de eredivisie te vaak heeft ontbroken, wat tot duur puntenverlies leidde? En waarom liet het elftal zich zeker in Spanje ondanks alle waarschuwingen zo uit de tent lokken door treiterploeg Getafe? Ook Ten Hag liet zich in de Arena opnaaien, toen hij met een opgeheven vingertje naar zijn collega langs de lijn stoof.

Juist de coach zou in dit soort omstandigheden rust en vertrouwen moeten uitstralen. Dat doet Ten Hag al langer niet. Hij puzzelt wekelijks nerveus met zijn opstelling, het wekt stilaan de indruk van vertwijfeling. Weet hij het zelf nog wel? Hij verschuilt zich achter de vele blessures, die te maken zouden hebben met het overvolle programma van de internationals. Alsof andere topclubs in Europa niet een vergelijkbaar programma hebben. Aan alles is te merken dat de druk op zijn positie toeneemt. Ajax blijft immers ook Ajax.

Gezien de huidige vorm en het pittige programma zal een overwinning zondag op AZ de club niet meteen bevrijden van de neerwaartse spiraal waarin PSV eerder dit seizoen ook terecht kwam. De Eindhovenaren verloren in korte tijd het zicht op alle prijzen. Ook als Ajax een soortgelijk scenario de komende weken kan afwenden, blijft de noodzaak tot een fundamentele bezinning op de koers recht overeind.

Een kort maar mooi tijdperk, waarin de club internationaal furore maakte, is donderdag feitelijk geëindigd. Op deze manier doormodderen, kan Ajax weer jaren terugwerpen.





