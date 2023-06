Almere viert promotie, en kon weleens de knuffelclub van de eredivisie worden

Mike Kruijer (29) en Isere Vermeulen (21) schuilen even in de zon, in afwachting van de huldiging van de spelers. “Ik verheug me enorm op de eredivisie en hoop vooral dat ze leuk voetbal spelen. Dan zien we wel hoe het loopt”, zegt Kruijer. De boulevard van de Esplanade, het door Rem Koolhaas ontworpen stadscentrum, loopt vanaf een uur of vier langzaam vol.

Veel kinderen dragen shirtjes van de club, al hebben sommige ouders nog een Ajax-shirt aan. De plek is als een bakoven, met alleen een zuchtje wind vanaf het Weerwater. De schouwburg – half in het water – glinstert in de namiddagzon. Letterlijk verdrongen naar de achtergrond zijn de restanten van de Floriade, de mislukking die de stad opzadelde met een miljoenenschuld. Die catastrofe lijkt nu uitgegumd met de promotie.

Clubeigenaar en vastgoedmiljardair Lesley Bamberger vertelde vlak na de winst op Emmen zondagavond op Omroep Flevoland dat je met een voetbalclub – net als met vastgoed – geduld moet hebben. Hij wil desondanks toch de stadioncapaciteit zo snel mogelijk uitbreiden. “We zijn er klaar voor en we willen niet onderaan bungelen”, zegt Bamberger. De gemeente zal meedenken met de club, zegt wethouder Maaike Veeningen. Maar wettelijke procedures zullen moeten worden gevolgd. “We zullen natuurlijk kijken wat we kunnen ondersteunen.”

Seizoenkaarten zijn al niet meer te krijgen

Voor de supporters kan de eredivisie niet snel genoeg van start gaan. Al zal niet iedereen aanwezig op het plein in staat zijn om de wedstrijden bij te wonen. Seizoenkaarten zijn al niet meer te krijgen en veel zal er niet in de vrije verkoop beschikbaar komen. Johan van Stijn (61) had tot vorig seizoen een seizoenkaart samen met zijn zoon. Die kreeg een kind en dus sloegen ze dit jaar even over. Nu is het weer achter aansluiten. “Jammer, maar we proberen gewoon af en toe kaartjes te krijgen”, zegt Van Stijn, die een Ajax-hart heeft. Kiezen tussen seizoenkaart Ajax of Almere City? Dan toch maar City, aldus Van Stijn. “Het is veel kleinschaliger, je zit dicht op het veld en ik kan er zo naartoe fietsen.”

Martin Ort, voorzitter van de Ondernemersvereniging Stadscentrum Almere, ziet de promotie als de beste marketingstunt in de geschiedenis van de stad. “Een club in de eredivisie, dan doe je mee, voetbal is belangrijk. Almere als stad ontbeert iets iconisch. Voor de een is het Manneken Pis, voor de ander is dat FC Heerenveen. Iets wat een stad trots maakt, mensen bij elkaar brengt. Zoiets hebben we nu ook: onze voetbalclub. Misschien worden wij wel de nieuwe knuffelclub.”

Laat de zon in je hart

De competitie begint over minder dan twee maanden. En de eerste zorgen zijn daar: trainer Alex Pastoor lijkt bij de club te blijven maar assistent Hedwiges Maduro verkast mogelijk naar Ajax. En blijft uitblinker Lance Duijvestijn als die een aanbieding krijgt van een andere eredivisieclub? Of keeper Nordin Bakker?

Niemand die zich daar nu al druk om lijkt te maken. De spelers worden luidkeels toegezongen als ze een voor een naar het podium worden geroepen. Na zes uur komt René Schuurmans op, de zanger met het lijflied van Almere City Laat de zon in je hart. Nu galmt het nog over de Esplanade en vanaf augustus weer in het stadion, met of zonder uitbreiding.

Lees ook:

Almere City schrijft historie en wil een blijvertje worden in eredivisie

Almere City speelt volgend jaar in de eredivisie en wil gestaag verder bouwen, zodat de club een blijvertje wordt op het hoogste niveau.