‘Allez! Komaan!’ De Ronde van Vlaanderen ging vandaag gewoon door, virtueel dan

“En we zijn d’r mee weg.” Het is zondagmiddag iets na half vier als het vertrouwde stemgeluid van tv-commentator Michel Wuyts door de Vlaamse huiskamers galmt.

Het decor is minder gebruikelijk. Geen mensenmassa’s langs de kant van de weg, geen zenuwachtig wielerpeloton en ook geen rondcirkelende helikopters, zoals je zou verwachten bij 104de editie van de Ronde van Vlaanderen.

Nee, alles is anders. Omdat het coronavirus een streep door Vlaanderens Mooiste zette, wordt er voor het eerst virtueel gekoerst via het online simulatieprogramma Bkool. Dertien renners, onder wie de Nederlander Mike Teunissen, zetten zich voor dit experiment in gang vanuit hun woonkamer of garagebox. Voor hen liggen de laatste 32 kilometers van ‘De Ronde’, met pittige hellingen als de Kruisberg, de Oude Kwaremont en de Paterberg.

Dat is even wennen. Ook voor Wuyts, die voor de uitzending aangeeft nog nooit zo zenuwachtig te zijn geweest, omdat de verslaggever geen idee heeft wat hij kan verwachten. “Gaan we tactisch koersen of in één lange sprint naar de finish?” vraagt co-commentator José De Cauwer zich af. Niemand die het weet, al vormt zich al snel een kopgroep van vijf man, onder wie vier Belgen.

Valpartijen uitgesloten

De tv-kijker wordt bediend met een computeranimatie, waarbij onderlinge verschillen en wattages zichtbaar zijn. Hoewel de achtergrond een beetje aan Galicië doet denken, kunnen de renners goed onderscheiden worden en via camera’s zien we dat het er serieus aan toegaat. “Evenepoel is de boel aan het forceren”, waarschuwt Wuyts, als de renner van Deceuninck–Quick-Step thuis op de pedalen gaat staan en voorzichtig afstand neemt.

Is dit het wielrennen van de toekomst? Wie weet. Voorlopig mag er in ieder geval niet gekoerst worden en nemen de online-wielerwedstrijden alsmaar toe. De wielersport is virtueel in ieder geval eerlijker, constateert Wuyts. “Geen motoren, geen koersdirecteuren om je achter te verschuilen”, ziet hij. “Niets leidt tot valsspelen.” Ook valpartijen zijn uitgesloten.

Nationale feestdag

Wat gebleven is, is het chauvinisme onder de Belgische wielercommentatoren. “Allez Greg, komaan!” zo moedigt De Cauwer zijn landgenoot Van Avermaet aan, als hij zijn demarrage plaatst op de Paterberg (een gemiddeld stijgingspercentage van 12,9). “Is dit zijn unieke kans om ‘De Ronde’ te winnen?” vraagt Wuyts zich af. Van Avermaet (34) werd al twee keer tweede in Vlaanderens Mooiste.

Voor de wielerliefhebbers is de ‘lockdowneditie’ een schrale troost deze zondagmiddag. De Ronde van Vlaanderen, vorig jaar bijgewoond door ruim een half miljoen toeschouwers, werd voor het eerst in een eeuw afgelast. Dat gemis doet de Vlamingen pijn. ‘De Ronde’ is als een nationale feestdag voor België. En niemand die weet of de klassieker later dit jaar nog ingehaald kan worden.

“Ik ben blij dat we het volk nog een beetje hebben kunnen entertainen”, lacht een zwetende Van Avermaet na afloop vanuit zijn werkkamer. Wuyts sluit zich daarbij aan in zijn slotwoord: “Dank voor het amusement in deze barre tijden.” Volgende keer weer ‘echt’, al weet niemand wanneer.

Lees ook:

Mogen we nog wel op de racefiets stappen?

Is recreatief wielrennen sociaal nog wel te verkopen? Kick Hommes, sportredacteur van Trouw, ging op zoek naar nieuwe normen op de racefiets.