Alles zit tegen voor Oekraïne in beslissende strijd om WK-ticket, Wales gaat naar Qatar

Alles leek tegen te zitten voor Oekraïne, in de beslissende wedstrijd in Cardiff. Een eigen doelpunt, een arbitrale blunder en de uitblinkende doelman van Wales voorkwamen dat het door oorlog geteisterde land mee mag doen aan het WK. Wales greep door de 1-0 zege het dertiende en laatste Europese ticket voor deelname in Qatar. Het land komt in de poule B van het WK met de Verenigde Staten, Iran en Engeland.

Een groot deel van de wereld gunde het door de Russische inval zo zwaar getroffen Oekraïne zondag een goede afloop, op de bevolking van Wales na. De eerste horde was woensdag al genomen; ten koste van Schotland (1-3) dwong Oekraïne overtuigend een beslissingsduel tegen Wales af. Voor die finale hadden de spelers en bondscoach van Oekraïne beloofd dat ze meer dan ooit voor volk en vaderland zouden gaan strijden. Ze kregen vooraf een vlag van soldaten die in eigen land aan het front vechten tegen de Russen.

Vlag van soldaten in kleedkamer

Op de vlag stonden handgeschreven boodschappen en steunbetuigingen van de soldaten. “Jongens uit het team hebben contact met onze soldaten aan het front. Onze president heeft een vlag meegenomen met daarop boodschappen van soldaten aan onze spelers. Die hangen we op in de kleedkamer”, vertelde bondscoach Oleksandr Petrakov voor aanvang.

Maar het mocht niet zo zijn. Geëmotioneerd liep aanvoerder Andri Jarmolenko na het laatste fluitsignaal in het Cardiff City Stadium naar het tribunevak waar duizenden Oekraïense supporters zaten, waaronder honderd vluchtelingen die in Wales terecht kwamen. Jarmolenko had tegen wil en dank een hoofdrol gekregen in de wedstrijd.

Na 34 minuten had de speler van West Ham United de bal onfortuinlijk in eigen doel gekopt, na een vrije trap van Wales-vedette Gareth Bale (1-0). Zeven minuten later leek Oekraïne de achterstand snel weer recht te kunnen zetten. Jarmolenko werd in het strafschopgebied tegen zijn voet geschopt door Joe Allen. De Spaanse arbiter Antonio Lahoz floot er niet voor, maar ook de videoscheidsrechter concludeerde na het terugkijken van de beelden wonderlijk genoeg dat het geen strafschop was. Achteraf een cruciale beslissing.

Oekraïne was in de eerste helft de betere ploeg. Het heeft veel technisch vaardige spelers, met Oleksandr Zintsjenko als regisseur op het middenveld. Maar de speler van Manchester City was minder dominant dan tegen Schotland. Toch kreeg Oekraïne diverse kansen, via Jarmolenko, Zintsjenko en Jaremtsjoek. Ze stuitten echter voortdurend op de uitblinkende Wayne Hennessey, normaal keeper van Burnley.

Na de onverwachte 1-0 kwam Wales beter in de wedstrijd. De ploeg van bondscoach Robert Page ging met meer overtuiging spelen en had zeker in de eerste fase na rust goede mogelijkheden om de 2-0 te maken. Ramsey, invaller Johnson (paal) en Bale wisten die niet te benutten. Bij Oekraïne leek het geloof langzaam minder te worden. De spelers vielen na afloop verslagen en ontgoocheld op het natte gras in Cardiff. Vanaf de tribunes daalde een dankbaar applaus op hen neer.

Lees ook: Voor het Oekraïense elftal gaat het om veel meer dan een ticket naar Qatar