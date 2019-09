Alles wat Oranje kan pakken, is bonus

De scheefgetrokken poule

Nee, Duitsland-Nederland is geen sleutelwedstrijd. Bondscoach Koeman zei het gedecideerd. Het zijn grote landen, grote namen, rondom zo’n wedstrijd wordt altijd veel gezegd en geschreven, maar doorslaggevend kan die niet zijn. Twee landen in de poule plaatsen zich rechtstreeks voor het EK 2020, en normaal gesproken zijn dat Duitsland en Nederland.

Koeman had de rekensom paraat. “We moeten zes punten halen tegen Estland en Wit-Rusland en in de onderlinge wedstrijden tegen Noord-Ierland de betere zijn.” Dan zou Nederland in elk geval tweede achter Duitsland zijn, ja, en zo zwaar is die opdracht niet.

Maar de stand in de poule ziet er voorlopig anders uit. De poule is scheefgetrokken, doordat Oranje begin juni in de finaleronde van de Nations League uitkwam. Duitsland en Noord-Ierland speelden toen wel EK-kwalificatiewedstrijden – en ze wonnen beide twee keer. Noord-Ierland leidt daardoor met 12 punten uit 4 duels, Duitsland heeft 9 uit 3, Nederland 3 uit 2.

Daarbij zij wel aangetekend dat Noord-Ierland alleen tegen de zwakke broeders Estland en Wit-Rusland speelde en dit najaar Duitsland en Nederland (beide twee keer) treft. Ja, het gat kan voor Nederland meer mentale druk met zich meebrengen. En ja, als Duitsland vanavond wint en het doet het maandag bij Noord-Ierland iets rustiger aan, dan zou het er bij Noord-Ierse punt(en)winst anders voor Oranje kunnen gaan uitzien. Anderzijds: alles wat Oranje vanavond kan pakken, ook een punt al, is bonus.

“Er zijn zoveel scenario’s”, zei Koeman. “Laten we van wedstrijd naar wedstrijd kijken.” Daarbij: in het ergste geval is er naar alle waarschijnlijkheid altijd nog een wildcard uit de Nations League waarmee Oranje zich voor het EK zou kunnen kwalificeren.

De zoekende talenten

Matthijs de Ligt was in zijn eerste competitiewedstrijd voor Juventus tegen Napoli (4-3 winst) betrokken bij alle tegentreffers. Frenkie de Jong loopt er voorlopig bij Barcelona tamelijk verloren bij. Zijn favoriete plaats, centraal achterin het middenveld, wordt daar bezet door de onaantastbare routinier Busquets.

Ze zijn zoekende, de bij Ajax zo hooggeprezen talenten, ze moeten wennen. Koeman, de oud-topvoetballer, bekijkt het als ervaringsdeskundige. Hij stelt De Ligt vanavond zonder aarzeling op. De Jong mag en kan bij Oranje wel spelen waar hij bij Ajax speelde.

“Er wordt soms iets te makkelijk gedaan over de veranderingen die zulke jongens ondergaan”, zei Koeman. “Ik kan de kranten er nog wel bij halen na mijn eerste wedstrijd voor Barcelona: 2-0 verloren. Wat hebben we nou gekocht, was de teneur. Ik geloof niet dat ze daar later nog zo over dachten. Een andere manier van spelen, van verdedigen in het geval van De Ligt, kost tijd. Maar deze jongens hebben uiteindelijk genoeg kwaliteit om zich hier doorheen te vechten.”

Koeman houdt vast aan zijn koers, waarbij dient gezegd dat hij ook niet veel anders kan. Zo ruim is zijn aanbod niet. Aanvallend blijft het mager, met Depay (flankspeler gewoon weer bij Olympique Lyon) waarschijnlijk opnieuw als gemaakte spits. Koeman voegde PSV-aanvaller Malen aan de selectie toe, en niet AZ’er Stengs, om wie alweer meer en meer wordt geroepen. “Malen was de enige buiten de vaste groep die het verdient om eraan te ruiken”, zei Koeman, raak en streng.

In het Volksparkstadion

Als de Europees kampioen van 1988 terugkeert in het Volksparkstadion van Hamburg, worden hem – hoe lang geleden ook – natuurlijk vragen over het verleden gesteld. Oranje won er destijds in de halve finale van (toen nog) West-Duitsland.

Voor het WK 2006 werd op de plek van het oude een nieuw stadion gebouwd. “Het stadion is veranderd, gelukkig geen sintelbaan meer”, zei Koeman gisteren. “Je wordt weleens teruggeworpen in de tijd door wat je leest of hoort. Het is een mooie herinnering.”

Maar dat was toen. De rivaliteit is tot gezonde proporties teruggebracht. Er is respect, sprak Koeman, de bonden staan op goede voet met elkaar, kijken bij elkaar hoe het voetbal wordt ontwikkeld. De nationale ploegen ontmoetten elkaar sinds oktober vorig jaar drie keer. Steeds waren de verschillen klein.

“Ik verwacht niet dat wij hen kunnen verrassen, en zij ons ook niet”, zei Koeman. In de laatste twee duels nam Duitsland in de eerste helft een 2-0 voorsprong, waarna Nederland terugkwam (2-2 in de Nations League) en later in de EK-kwalificatie alsnog verloor (2-3). Koeman: “Dat we beide in fases niet kunnen domineren, heeft met de kwaliteit van de tegenstander te maken. Wat we willen, zal niet altijd kunnen. Je moet er tegen Duitsland geen hardloopwedstrijd van maken, dan gaan we het niet winnen.”

