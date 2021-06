Alles op debutant Van der Poel in eerste weekend van de Tour de France

Zelden waren de ogen van de wielerliefhebbers tijdens de eerste etappes van de Tour de France zo gefixeerd op één renner. Mathieu van der Poel, de alleskunner op de fiets, kan voor de buitenwereld niet anders dan meteen al winnen en de gele leiderstrui ophalen. Zeker in het eerste weekend, met twee aankomsten die hij zelf zou hebben uitgetekend als hij zijn ideale parcours kon omschrijven.

Zaterdag is de eerste kans, met meteen ook de mogelijkheid voor een gele trui. Vanuit Brest gaat het heuvelop en heuvelaf in Bretagne, om te finishen op de vanuit Landerneau kaarsrecht omhooglopende Vieille route de Saint-Urban, drie kilometer met een gemiddeld stijgingspercentage van 6,5 en met de laatste meters tussen de landerijen op de top van de Côte de la Fosse aux Loups. Langs de weg staat een bord: pas op, het steilste stuk is 11 procent in stijgingspercentage.

Al deze informatie in dit artikel is er maar bijgezet voor het geval Van der Poel (26) deze krant eerder leest dan het rondeboek, want naar eigen zeggen heeft hij het verloop van de eerste rit nog niet bekeken. Iets wat hij overigens zelden doet, ook niet in het veldrijden, omdat in zijn ogen elke dag van de volgende verschilt. Bovendien is het eventuele gemis aan parcourskennis op te vangen door een surplus aan talent.

‘Ze zullen onder de indruk zijn’

Toch legt de ploeg de verwachtingen niet te hoog. Van der Poel, die afgelopen week de Nederlandse kampioenstrui verloor na een ‘slechte dag’ in Drenthe, maakt zijn debuut in de grootste wedstrijd ter wereld. Vader Adrie van der Poel verwacht dat zijn zoon en de zeven ploeggenoten onder de indruk zullen zijn van wat er op ze af komt. “Ik denk dat ze wel overdonderd zijn door de belangstelling. Het is voor mij gewoon een wedstrijd, maar voor velen het belangrijkste evenement van de wielersport. Daar moet je ook mee kunnen omgaan.”

Ook voor de ploeg is het een debuut in de grootste wedstrijd in de sport. Vier jaar na de verrassende Nederlandse titel voor Van der Poel in Hoogerheide, onofficieel het startpunt genoemd voor de wegploeg, is Alpecin-Fenix vrijwel volgroeid. Begin 2019 zette de ploeg van de broers Philip en Christoph Roodhooft de eerste stappen in het wegwielrennen, op een niveau onder de World Tour. Daarna ging de ontwikkeling snel, mede dankzij de zegetocht van Van der Poel in de Vlaamse wedstrijden. Ook in materiaal wordt geïnnoveerd. Zo heeft de ploeg sinds kort een nieuwe teambus, luxer en groter dan de vorige, die was overgeschilderd nadat die door het voormalige Vacansoleil was gebruikt. Van der Poel senior: “En we moeten niet om de pot draaien: we hebben ook genoeg goede renners. Het draait niet alleen meer om Mathieu.”

Dit jaar kreeg de ploeg uitnodigingen voor alle grote wedstrijden; de statuur van de ploeg is allang veranderd. Niet langer kan Van der Poel meeschuiven zonder verantwoordelijkheid te nemen. Rijdt er een kopgroep weg, dan moet er iemand van Alpecin-Fenix vooroprijden. Vader Adrie: “Dat is ook normaal. Dat geeft wel aan hoe de ploeg en Mathieu inmiddels worden gezien in het peloton.”

Meteen presteren

Wat dat betreft is elke wedstrijd gewoon een wedstrijd, klinkt het binnen het team. Vorig jaar was dat ook belangrijk, omdat toen genoeg punten moesten worden verzameld om uitgenodigd te worden voor de grote wedstrijden dit seizoen. Winnen was belangrijker dan drie keer tiende worden. Ploegleider Michel Cornelisse wil daarom niet spreken van de belangrijkste week tot nu toe voor zijn renners. “Ik ben geen voetbaltrainer die spreekt in meerjarenplannen. Dit is een belangrijke week, maar dat was het in de Ronde van Italië ook. Wij willen gewoon winnen en goed presteren.”

Binnen de ploeg is het doel het winnen van één etappe. En zeg vooral niet dat Van der Poel de grote favoriet is voor zaterdag, of zondag op Mûr de Bretagne. Vader Adrie: “Dat ga je mij niet horen zeggen. Want zeg je Matje, dan zeg je meteen ook Alaphilippe, Van Aert, Roglic en nog tien anderen. Het wordt met de statuur die hij heeft wel verwacht dat hij een rit wint, maar ik weet zelf hoe verdomd moeilijk dat is.”

Mocht Van der Poel winnen, dan bestaat de mogelijkheid dat hij niet alleen dit weekend de gele trui draagt, maar ook een flink deel van de eerste week. Het is een scenario waar vader Adrie nog niet aan denkt. Ook niet aan uitstappen in de gele trui. De kans is immers groot dat Van der Poel de Tour niet uitrijdt, omdat de Spelen snel op de Tour volgen en hij in Tokio goud wil winnen op de mountainbike.

Wanneer en op welke dag hij zal afstappen, daar zegt de ploeg niets over. Vader Adrie: “Laat hem eerst maar tien dagen zonder kleerscheuren doorkomen. En als hij één rit kan winnen, is de ronde al geslaagd. En de Spelen: iedereen weet dat die wedstrijd heel belangrijk is voor Mathieu. Om daar te winnen moet je keuzes maken.”

Lees ook:

De levenslust van Mathieu van der Poel

Ik denk dat we zo graag naar Mathieu van der Poel ­kijken omdat hij voordoet hoe veel mensen zouden ­willen leven. Met de armen gespreid het avontuur ­tegemoet. Op gevoel. Zonder voorbehoud, zonder wat-als, van top tot teen erin. Soms keihard je neus stoten. Maar de volgende keer gewoon wéér gaan.