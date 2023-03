Alleen voor Borne was het moetje van Oranje tegen Gibraltar speciaal

De tweede kwalificatie-interland voor het Europees kampioenschap van 2024 in Duitsland was een moetje dat niet het doelpuntenfeest werd waar het Nederlands elftal op had gehoopt. Met een regen aan goals tegen het nietige Gibraltar had Oranje in Rotterdam de bittere nasmaak van het 4-0 verlies tegen Frankrijk willen wegspoelen.

Dat lukte niet. Door een gebrek aan creativiteit en veel slordigheden werd slechts drie keer een opening gevonden in de menselijke muur die Gibraltar in de redelijk volle Kuip optrok.

De semi-amateurs speelden ook nog eens veertig minuten met tien man. Liam Walker had kort na rust rood gekregen wegens een zware overtreding op Mats Wieffer. Voor de 23-jarige Feyenoorder bleef het niettemin een memorabele avond, met een heel speciaal tintje. Hij maakte niet alleen zijn debuut in de nationale ploeg, in de basis, maar stond ook nog eens met zijn vroegere dorpsgenoot én jeugdtrainer Wout Weghorst samen aan de aftrap.

Beiden zijn geboren en getogen in het Twentse dorp Borne, beiden begonnen daar met voetballen bij de lokale amateurclub die voluit Rooms Katholieke Sport Vereniging Nomen Est Omen heet. Nog sterker: Weghorst, die tot zijn negentiende bij RKSV NEO speelde, was zelfs even jeugdtrainer van de zeven jaar jongere Wieffer.

Sportpark ’t Wooldrik is aardig opgeknapt dankzij transfers Weghorst

Weghorst (30) zorgde de afgelopen jaren met zijn transfers inmiddels voor tonnen aan inkomsten voor RKSV NEO. Zijn eerste club krijgt bij elke verkoop een soort opleidingsvergoeding. Sportpark ’t Wooldrik in Borne is er aardig van opgeknapt.

Het is aannemelijk dat RKSV NEO nog veel rijker wordt. Wieffer (23) is immers aan een snelle opmars bezig. Via de jeugd van FC Twente en Excelsior werd hij afgelopen zomer voor zes ton gekocht door Feyenoord. Daar werd hij na de winterstop een vaste waarde. Zijn transferwaarde is inmiddels vertienvoudigd. Bondscoach Ronald Koeman liet vorige week al blijken gecharmeerd te zijn van Wieffer. Met achttien eredivisieduels op zijn naam kreeg die maandagavond daarom zijn vuurdoop in Oranje, in zijn vertrouwde Kuip.

De twee dorpsgenoten tijdens het volkslied, met links Wout Weghorst en rechts Mats Wieffer. Xavi Simons staat tussen hen in. Beeld Pro Shots / Stanley Gontha

Wieffer kreeg vanaf het begin veel de bal. Die speelde hij in de eerste helft vooral in de breedte. Eén keer durfde hij doelman Dayle Coleing onder vuur te nemen. Zijn schot ging naast. Weghorst kon voor de rust door zijn medespelers nauwelijks bereikt worden. Oranje speelde uitermate stroperig. De bal ging te traag en te slordig rond om de defensie van Gibraltar uiteen te rafelen.

Het enige doelpunt in de eerste helft viel in de 23e minuut. Memphis Depay maakte zijn 44e doelpunt voor Nederland. Hij is nu nog zes goals verwijderd van het nationale record van Robin van Persie. Depay scoorde uit een voorzet van Denzel Dumfries met het hoofd.

Noodzakelijke aanvallende stootkracht

Dumfries, die door een schorsing in Frankrijk niet in actie kwam, verving in het elftal de vrijdag geblesseerd geraakte Lutsharel Geertruida. Koeman had zijn elftal nog meer veranderd. Kenneth Taylor, Jurriën Timber en Marten de Roon, tegen de Fransen nog basisspeler, begonnen op de bank. Matthijs de Ligt, hersteld van een buikgriep, startte als centrale verdediger. Weghorst was in het elftal opgenomen voor de aanvallende stootkracht.

Het leidde niet tot het overtuigende antwoord op de afgang van vrijdag dat Koeman vooraf had geëist, verre van. Gibraltar, nummer 200 van de wereld, trok zich zoals verwacht vanaf de aftrap massaal terug om de schade zoveel mogelijk te beperken en daar had Nederland veel moeite mee.

Eenzijdig kluitjesvoetbal

Koeman greep in de rust in. Wijnaldum en de zeer matige Berghuis bleven in de kleedkamer achter. Met Donyell Malen en Cody Gakpo in de ploeg kreeg het Nederlandse aanvalsspel meteen veel meer schwung. Nathan Aké kopte al in de 50ste minuut de 2-0 binnen. Een minuut later werd het Oranje nog gemakkelijker gemaakt toen Gibraltar met tien man verder moest.

Van een serieuze interland was daarna nauwelijks sprake meer. Gibraltar kwam niet meer over de middenlijn. In het eenzijdige kluitjesvoetbal waar bij Oranje veel mislukte, vond opnieuw Aké in de slotfase weer het doel: 3-0.

Bij Gibraltar mocht Niels Hartman (22) in de slotfase nog invallen. Hij werd geboren in Schoonhoven uit Nederlandse ouders maar groeide deels op in het dwergstaatje onder Spanje. Sinds drie jaar is hij in het bezit van een paspoort van het landje. Hartman voetbalt op het negende niveau van Engeland, bij Loughborough University FC.

Voor Oranje was het de laatste interland tot medio juni, als Nederland de finaleronde van de Nations League in eigen land speelt. Die begint op 14 juni tegen Kroatië in de Kuip. In september wordt dan de draad weer opgepikt in de EK-kwalificatie, in Eindhoven tegen Griekenland en uit tegen Ierland. De beste twee van de poule plaatsen zich rechtstreeks.

