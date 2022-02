Alleen bij hekken en in de parken van Peking is iets van olympische sfeer te proeven

Achter een heleboel hekken en wachtposten glimt het Vogelnest in de zon. De Olympische Winterspelen worden vrijdagavond geopend in het stadion dat zijn naam aan zijn vorm te danken heeft. Voor één van de hekken staat mevrouw Wang met haar man en zesjarig zoontje wat beteuterd te kijken. “Ik kom hier vaker met mijn kinderen, en ik was eigenlijk op zoek naar de ingang.” Gewone Chinezen zoals de familie Wang komen er niet in. Zelf verheugt ze zich op het kunstschaatsen. “Zo mooi…” verzucht ze.

Mevrouw Wang mag het straks allemaal op televisie bekijken. Het olympisch park, waar het normaal gesproken naar hartenlust flaneren is tussen de olympische stadions, is hermetisch afgesloten. Mannen in groene uniforms houden stokstijf de wacht, een camera met gezichtsherkenning staat recht voor hun neus, en houdt in de gaten dat ze op hun post blijven.

‘Cruciaal voor de natie’

Meneer Qin Jinzhe heeft boven op een voetgangersbrug prachtig uitzicht over het Vogelnest. “Ik wil de sfeer van het evenement voelen”, zegt hij, terwijl zijn vrouw wegduikt voor de snijdende wind. Hij noemt de winterspelen ‘cruciaal voor onze natie’ omdat het zo moeilijk is om ‘in deze tijd’ zo’n groot evenement te organiseren. “Hopelijk zien de deelnemers van over de hele wereld de Chinese manier van virusbestrijding.”

Een man bekijkt het ‘Vogelnest’. Beeld Reuters

Meneer Chen manoeuvreert zijn camera tussen de gaten in het hek van draadstaal. “Ik wil de foto’s aan mijn vrienden laten zien.” Net als nagenoeg iedereen die we spreken lepelt Chen precies de boodschap op van de Chinese regering: Chinezen hebben vertrouwen in de corona-aanpak van de overheid, en verwelkomen buitenlanders. Over de sporten lijken ze minder bevlogen.

Hier en daar is in Peking een flintertje olympische promotie op te vangen. Het echte werk gebeurt in de parken. Ieder district organiseert evenementen die de geest van de Spelen moeten overdragen op lokale bewoners. In Ditan Park kunnen kinderen curlen op een plastic baantje. “Ik heb er speciaal wat curling kennis voor opgedaan”, straalt Xiao Ru, een oudere dame die er als vrijwilliger voor zorgt dat de watervoorziening op de curlingbaantjes op orde is. Ze herinnert zich nog hoe ze zelf als kind schaatste, vertelt ze. “Nu doe ik dat niet meer, veel te gevaarlijk op mijn leeftijd.”

Zodra Xiao begint te praten duikt een jongere vrouw naast haar op. Zonder haar toestemming praat niemand met de pers, en bij ieder gesprek – of het nu met parkbezoekers of met vrijwilligers is – is de vrouw nadrukkelijk aanwezig. Een groep dames, met hoog gekapte haren en strak in de make-up, oefent pasjes die ze straks bij de openingsceremonie mogen doen – zo vertellen de dames. Maar zodra ze meer uitleg willen geven, maant de vrouw van de organisatie hen tot opschieten.

Spectaculaire openingsceremonie van 2008

De winterzon klatert op de ijsblauwe aankleding van het grote podium. Roze veren op hun hoofd deinen zachtjes in de wind, als de twee danseressen hun armen en heupen wiegen op het ritme van trommelmuziek die terugvoert naar de spectaculaire openingsceremonie van de Olympische Zomerspelen van 2008. Op hoge panelen naast het podium staan de feiten uitgelegd: eerdere gaststeden van de Winterspelen, en dat er bijvoorbeeld zeven sporten, vijftien disciplines en 109 wedstrijden zijn.

Hier en daar klinkt toch wat echte interesse door onder de inwoners van Peking. Meneer Chen vertelt dat hij wel eens heeft geskied in Chongli, waar de olympiërs straks om een gouden medaille strijden. En ook de schaatswedstrijden hebben zijn speciale aandacht. “We hebben veel talent in het shorttrack. Ik hoop dat sommige van hen deze Spelen doorbreken.” Van andere sporten weet hij niet zoveel, zegt hij. “Maar ik hoop dat ik er meer van ga begrijpen als ik naar de wedstrijden kijk, en naar het commentaar luister.”

