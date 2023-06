Alcaraz na krampaanval kansloos tegen Djokovic

In zijn halve finalepartij tegen Carlos Alcaraz, vrijdag, kreeg de als eerste geplaatste Spanjaard aan het begin van de derde set volgens medische updates last van kramp. Tot dat moment ging de partij grotendeels gelijk op, maar in het vervolg raakte Alcaraz vrijwel geen bal meer. Van opgeven wilde hij in een vol stadion in Parijs echter niet weten. Djokovic, op Roland Garros als derde geplaatst, won uiteindelijk met 6-3 5-7 6-1 6-1.

De ontmoeting, waar de meeste tennisliefhebbers al vanaf het begin van het toernooi naar uitkeken, voldeed met vaak hoogstaand spel in de eerste twee sets aan de verwachtingen. Eenmaal zelfs retourneerde Alcaraz dusdanig fenomenaal, dat hij applaus van zijn gelouterde tegenstander kreeg.

Djokovic, zeer solide spelend, won het eerste bedrijf met 6-3 dankzij een vroege break. In de spannende tweede set kwam Alcaraz goed terug, in een fase dat de kansen voortdurend wisselden. De Spanjaard won die set met 7-5. Daarna sloeg de kramp toe.

Het was pas de tweede partij tussen Alcaraz en Djokovic. De eerste, vorig jaar in Madrid, werd gewonnen door Alcaraz.

De 36-jarige Djokovic stond voor de 45ste keer in de halve finale van een grandslamtoernooi. Dat is slechts één keer minder dan recordhouder Roger Federer. Djokovic staat zondag bovendien voor de 34ste keer in de finale van een grandslamtoernooi, een record. Van de eerdere 33 won hij er 22. De Serviër speelt in de eindstrijd tegen de winnaar van de partij tussen de Noor Casper Ruud en de Duitser ­Alexander Zverev, die vrijdagavond op het programma stond.

