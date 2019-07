Alaphilippe, Kruijswijk en Pinot dagen allen op hun eigen manier met succes Team Ineos uit

Op een dag dat Thibaut Pinot alle frustratie uit zijn lijf fietste en Steven Kruijswijk met een derde plaats liet zien dat zijn vorm goed genoeg is om op het podium te komen, viel in etappe veertien van de Tour de France richting de top van de fameuze Tourmalet in de Pyreneeën nog iets op. In het gevecht in de slotkilometers ontstond een situatie die misschien wel het begin inluidde van een Tour de France die anders kan zijn dan in de laatste jaren.

Voor het eerst sinds 2014 (en voor wie de dominantie van Nibali dat jaar meerekent voor het eerst sinds 2011) lijkt de koers niet te controleren door de ploeg van Ineos, het vroegere Sky. De grote favoriet, Geraint Thomas, verloor in de laatste kilometer meer dan dertig seconden. Een slechte dag, zoals door de ploeg na afloop naar buiten gebracht. Maar los daarvan lijkt de ploeg niet in staat de wedstrijd in een wurggreep te houden.

Het is zoeken naar een leidend team

Ok, Thomas en Egan Bernal staan nog steeds op de plekken twee en vier, maar vooral de knechten vielen tegen. Wout Poels was de beste Ineos-renner na Thomas en Bernal, maar hij moest al ruim 5 kilometer voor de finish lossen. Een type-Bernal die vorig jaar Thomas en Chris Froome naar de vod van de laatste kilometer loodste, is er dit jaar niet. De Colombiaan is nu zelf kopman.

Het is daarom zoeken naar een leidend team in de wedstrijd en dat komt de Tour ten goede. Pinot en zijn ploeggenoten hielden in het eerste deel van de etappe tussen Tarbes en de Tourmalet het gat met de koplopers klein, Movistar probeerde op de eerste klim van de dag al veel renners te laten lossen. In de laatste kilometers was het geel-zwart van Jumbo-Visma met drie renners voorin: Steven Kruijswijk (zeer knap derde in de etappe), George Bennett en Laurens de Plus.

Allemaal teams met ambities, maar allemaal legden ze na afloop het controleren van het koersverloop neer bij een ander. Een Fransman die nooit een berg met klassementsrenners mee omhoog reed behield namelijk zijn gele trui met verve. Julian Alaphilippe staat met ruim twee minuten voorsprong royaal aan de leiding in het klassement.

Vriend laten winnen

De bolletjestruiwinnaar van vorig jaar reed op de Tourmalet naar de top van zijn fysieke mogelijkheden. Hij eindigde als tweede, achter Thibaut Pinot die met zijn zege zijn tijdsverlies van 1.40 minuut in de waaierrit naar Albi enigszins vergoedde. Hoewel Alaphilippe naar eigen zeggen volledig kapot zat en niet eens keek naar wie er naast hem reden, had hij wel de scherpte om in de laatste honderden meters niet al te hard meer achter Pinot aan te rijden. In zijn eentje kon hij Pinot niet achterhalen. Hij koos ervoor niet met bijvoorbeeld Kruijswijk door te rijden. Een vriend laten winnen was leuker.

Pinot en Alaphilippe hebben deze Tour al een geschiedenis samen. De twee waren na afloop van etappe acht ook al beste vrienden, toen ze samen 20 seconden plus boniseconden wonnen door uit het peloton weg te rijden. Met armen om elkaars schouders geslagen reden ze na de finish door naar de bussen. Zaterdag konden ze als ritwinnaar en geletruidrager op bezoek in de tent van Emmanuel Macron en werden ze zelf omhelsd door de president van de Republiek.

Er is één ontsnappingsweg

Alaphilippe zat er na afloop wederom heel relaxed bij. Een gesprek met de president van Frankrijk beviel hem wel. In de koers wordt het een stuk serieuzer nu hij ook deze test heeft overleefd. Vanaf nu moet hij concurrenten in de gaten houden, zei hij. Hij heeft niet het team om de hele wedstrijd te controleren. Bovendien helpt een kwetsbaar Ineos-blok hem ook niet. Daar had hij tenminste nog fijn achteraan kunnen rijden.

Er is één ontsnappingsweg: Jumbo-Visma om hulp vragen. Steven Kruijswijk liet met een sterke beklimming zien dat hij een van de betere is deze ronde. Bovendien zaten twee helpers nog bij hem. Ploegleider Grischa Niermann had amper internet op de klim en kon zo niet naar het kleine beeldscherm in de volgwagen kijken. Hij werd op de hoogte gehouden door appjes van Wout van Aert, die vrijdag na zijn zware val moest opgeven. De berichten waren positief. Jumbo-Visma was het sterkte blok in de finale.

Dat zag ook Kruijswijk zelf, die nog steeds derde staat in het klassement. “Het motiveerde enorm dat ik Laurens en George nog bij me zat in de laatste kilometers. Ik moest ze zelfs afremmen omdat ze te hard gingen. Zelf moet ik nu het vertrouwen hebben dat ik met de besten mee kan.”

Groot feest

Bennett was uiteraard trots op de ploeg: “Voor deze dag dacht ik dat het podium mogelijk was. Nu heb ik gezien hoe Kruijswijk rijdt en denk ik dat we deze koers kunnen winnen. Dat moet het doel zijn. Ik heb niet zoveel angst voor renners die achter Stevie staan. Die waaieretappe gaat uiteindelijk voor het eindklassement in Parijs heel belangrijk zijn.”

Na afloop werd uiteraard weer aan Alaphilippe gevraagd of eindwinst mogelijk was. Wat zou je zeggen tegen je beste vriend als die jou vertelt dat hij een groot bedrag gaat inzetten op een overwinning van jou in Parijs? Hou je geld, adviseerde Alaphilippe. “Laten we er een groot feest van houden in Parijs, ongeacht mijn resultaat.”

