Alaphilippe is nu de favoriet, ook al zegt hij zelf van niet

Een eerste conclusie na de belangrijke tijdrit in de Tour de France? Geraint Thomas is de beste van de ‘verwachte’ klassementsrenners deze ronde. Een tweede conclusie? Thomas wint de Ronde van Frankrijk niet als Julian Alaphilippe blijft rijden zoals hij gisteren deed.

Dat laatste zei Geraint Thomas overigens zelf, gisteren na zijn finish in het Zuid-Franse Pau. De Brit, titelverdediger, had zijn tijdrit ruim sneller gereden dan al zijn concurrenten, maar moest toezien hoe na hem een vooraf niet verwachte outsider nog ruim onder zijn tijd dook. Alaphilippe dus, die er zeker in vergelijking met alle andere schuimbekkende renners nog zeer fris uitzag en na de finish zijn fiets voor de show slippend tot stilstand bracht.

Alaphilippe (27) was gisteren ook in de tijdrit van 27,2 kilometer van een ander niveau dan zijn concurrenten, nadat hij eerder al in etappe drie had geïmponeerd met een winnende solo. Thomas werd op 14 seconden tweede, Thomas de Gendt werd verrassend derde. Steven Kruijswijk eindigde knap zesde en klom op naar positie drie in het klassement.

De outsider die, zonder het zelf hardop te zeggen, opeens een hele goede kans maakt. Zijn slip met zijn achterwiel was een elementje in een show van een man die momenteel in zijn beste vorm ooit steekt. Hij doet wat hij leuk vindt op de fiets, vertelde hij, en een Alaphilippe die geniet is gevaarlijk voor iedereen. Voor klimmers die hun bergtruiambities zien slinken (zoals vorig jaar toen de Fransman met ruime voorsprong de beste klimmer van de Tour werd), maar nu ook voor klassementsmannen die dit jaar voor de eerste plek willen gaan.

“Ik ben acteur en toeschouwer tegelijk”, zei Alaphilippe over zijn eigen gele machtsvertoon. Alles is voor hem nieuw. Een tijdrit op deze manier rijden? Nooit echt gedaan, al won hij twee keer eerder een tijdrit. In Parijs-Nice in 2017 en begin dit jaar in de Ronde van San Juan. Alleen was hij nergens zo toegejuicht als gisteren. De laatste kilometers kon hij zijn ploegleider niet meer horen vanwege het geluid van de Franse fans.

Zijn voorsprong op naaste belager Thomas is gegroeid naar 1.26 minuut. Kruijswijk staat al op 2.12 minuut. Alaphilippe: “Ik ben zelf de eerste die hierdoor verbaasd is. Dit is een markant moment in de geschiedenis van mijn sport. Zo’n positie brengt altijd verdenkingen met zich mee, maar ik weet wat ik hiervoor heb gedaan.”

Achter hem spartelden de favorieten. Grofweg was de klassering van de favorieten in de tijdrit op te delen in drie groepen. Alaphilippe en Thomas meer dan goed, daarachter een groep waarin de renners elkaar weinig toegaven en tot slot de grote verliezers. Tot die laatste groep behoorden onder meer Adam Yates, Romain Bardet en Nairo Quintana.

In de tweede groep bevond zich onder meer Kruijswijk, die na afloop verstopt in een kring van journalisten sprak van een goede tijdrit. Hij heeft zijn zo begeerde podiumplek vooralsnog binnen, met een mooie marge van 32 seconden op nummer vier Enric Mas.

Voor Kruijswijk verliep de dag zeker niet als gepland. Hij zag hoe zijn vriend en kamergenoot Wout van Aert in een van de laatste bochten hard tegen een dranghek reed en daarbij zijn rechterbovenbeen flink open haalde. Met reclamedoeken werd het bloeden in eerste instantie gestelpt, maar de wond was te hevig voor hem om door te gaan. Van Aert werd naar een ziekenhuis gebracht en moest de Tour verlaten.

Vanwege die val moest Kruijswijk zich wel herpakken, zei hij na de finish. “Je gunt het niemand, maar zeker Wout niet. Helemaal niet omdat we samen zoveel meemaken.” Wel zei hij dat er weinig schrik in zijn lijf zat. “Ik rijd nooit met heel veel risico. Er kan iets mis gaan als je op het scherpst van de snede rijdt.”

Alaphilippe had Van Aert ook zien crashen. De rillingen liepen over zijn rug, vertelde hij. Het belette hem niet om zijn fabuleuze Tour tot nu toe een vervolg te geven. Vandaag wacht een nieuwe test op de Tourmalet, een klim waarin hij langer een zware inspanning moet leveren dan hij deze Tour heeft gedaan. Ook nieuw voor hem. Daarom wil hij ook nog niet praten over zijn kansen. Maar als hij die klim overleeft, wachten hem misschien nog vele dagen in geel. Want, zoals Thomas ook zei: “Alaphilippe is nu de favoriet.”

