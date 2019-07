Alaphilippe en Pinot dragen samen de Franse hoop en druk in de Tour

Het scheelt niet veel, maar bijna ziet Thibaut Pinot zijn klassementsdroom in de Tour de France vervliegen aan de rand van een zwembad in Nîmes. Met zijn voet blijft hij haken aan een strandstoel, waardoor hij bijna voorover het water in kukelt. Gelukkig weet hij zich te herstellen en kan hij zijn geplande persconferentie gewoon door laten gaan.

Eén hotel verderop gaat de liftdeur op de vierde verdieping drie keer open en dicht, maar drie keer stapt Julian Alaphilippe niet uit. Pech voor de jonge fans die de telefoon al op de filmstand hebben gezet. Pas bij de vierde keer, een kwartier later dan gepland, komt de leider in de Tour de France al grapjes makend aan. “Goh, wat is het heet hier”, verzucht de ­geletruidrager al voordat hij binnenkomt.

Tropische temperaturen

Twee Fransen, twee persconferenties en de woorden ‘druk’ en ‘warm’ zijn de gemene deler. Bij Alaphilippe staan de ramen wijd open en bij Pinot zorgen twee ventilatoren voor verkoeling. De Tour wordt de komende dagen verreden in tropische temperaturen. Wat dat betreft zijn de twee relatief eenvoudige overgangsritten tussen Pyreneeën en Alpen de komende dagen een aanslag op het herstel.

Maar het zijn ook twee dagen waarop de Fransen in ieder geval kunnen hopen dat ze voor het eerst sinds 1985 een Franse Tourwinnaar kunnen toejuichen. Met twee kanshebbers is het bovendien eenvou­diger gokken. Alaphilippe (27) staat ondanks een moeilijke dag in de bergen zondag nog steeds 1.35 minuut voor op zijn concurrenten. Thibaut Pinot (29) vloog dit weekend over de Pyrenneëncols, met winst op de Tourmalet als beloning. Hij staat nu vierde, alleen omdat hij in de waaier­etappe naar Albi 1.40 minuut verloor.

Zaterdag op de Tourmalet was het een ‘Jour de France’, zoals de sportkrant L’Équipe het verwoordde. Een Franse dag, met twee favorieten op de eerste twee plekken en met president Macron als eregast. Geen betere plek om te benadrukken dat het Franse wielrennen bloeit.

Positiviteit

“De druk is er, was er en zal er blijven”, zei een ontspannen Pinot gisteren over de druk van het Franse publiek. “Er komt ook positiviteit uit: op de Tourmalet werd ik omhoog geschreeuwd.” Het is nogal een verandering in de houding van Pinot. Het was juist die druk waardoor hij ten onder ging in de Tours die volgden op zijn podiumplek in 2014. Het Franse publiek verlangde, nee eiste, resultaat van een jonge renner die opeens tot de top van het wielrennen behoorde. Pinot kon het jarenlang niet aan.

Alaphilippe passeerde zondag Thomas Voeckler in aantal gele truien. De Franse leider leeft op aandacht en emotie, zei oud-ploeggenoot Laurens de Plus zaterdag. Tijdens de persconferentie maakte hij een selfie met de toegestroomde journalisten. Maar hij moest zondag veel energie verbruiken om zijn gele trui te behouden. Alles wat in de komende dagen gebeurt is bonus, zei hij. “1.35 minuut is veel en weinig tegelijk.”

Koersvriend

Hij is een echte kampioen, aldus Pinot over zijn ‘koersvriend’ Alaphilippe. Ze kennen elkaar eigenlijk niet zo goed, pas bij de WK vorig jaar in Innsbruck kwamen ze elkaar wat langer tegen. Deze Tour konden ze elkaar al twee keer helpen. “Hij is Frans en ik ben Frans. Dat helpt, ook in de Tour. Met twee landgenoten in de top hoef ik de druk niet alleen te dragen.”

Beide Fransen weten dat ze in de Alpen op veel concurrenten moeten letten. Steven Kruijswijk, Emanuel Buchmann en het Ineos-koppel Geraint Thomas en Egan Bernal staan op luttele seconden van elkaar. Zowel Alaphilippe als Pinot voelen zich daarom ook niet de favoriet. Wel zei de leider: “Als je de trui draagt, moet je die verdedigen. Dat heb ik nog nooit gedaan en het is een grote verandering. Ik moet wel anders gaan rijden. Verdedigend, en dat ben ik niet gewend.”

Pinot: “Ik moet aanvallen. Ik voel me verre van favoriet. Het verandert allemaal zo snel dat ik er niet echt mee bezig ben.”

Kruijswijk: Ik kan de Tour winnen Nooit eerder zei Steven Kruijswijk het zo hardop. Hij kan de Tour winnen. Nu hij derde staat in het klassement, op slechts twaalf seconden van de nummer twee en wetend dat Julian Alaphilippe moest lossen op de laatste klim zondag, voelt hij dat er een kans is de Tour de France te winnen. “Ik voel me heel goed en fit en ik denk dat de ritten in de Alpen mij liggen.” Met een koud watertje in zijn handen keek hij even buiten Nîmes alvast vooruit “Ik heb al mijn rivalen al een keer geklopt in een duel, maar nu moet ik dat drie dagen op rij doen. Ik sta mezelf nog niet toe om van een gele trui in Parijs te dromen, maar ik denk wel dat ik dicht in de buurt kan komen.” Kruijswijk kijkt vooral uit naar zaterdag, als de finish in Val Thorens is. “De laatste col is 30 kilometer lang, dat is een vreselijke klim. Ik denk dat het klassement voor die dag nog niet beslist zal zijn.”

