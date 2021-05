Al na één seizoen is de vraag: moet Hakim Ziyech weg bij Chelsea?

Oud-Ajacied Hakim Ziyech (28) beleeft een moeizaam eerste seizoen bij Chelsea. Is dat tijdelijke tegenslag, of past hij toch niet (meer) bij de Londense club? Het lijkt vooral op dat laatste.

Het was weer zo’n typerend fragment uit het vooralsnog ongelukkige huwelijk tussen Hakim Ziyech en Chelsea. Zaterdagavond, minuut 66 van Chelsea-Fulham (2-0): Ziyech ontvangt de bal op links, wil versnellen, maar ineens glijdt hij uit, waarna de bal over de zijlijn hobbelt. Eenmaal opgekrabbeld ziet Ziyech rugnummer 22 op het bord verschijnen. Wissel. Einde wedstrijd.

Ziyech en Chelsea: het is nog niet de match waar beide partijen op gehoopt hadden. Vol goede moed was de oud-Ajacied, die de Londense club zo’n veertig miljoen euro kostte, afgelopen zomer begonnen aan zijn eerste avontuur buiten de eredivisie, maar blessures en een trainerswissel (en daarmee ook een ander spelsysteem) bemoeilijken tot op heden zijn missie.

“Ik vind het treurig om te zien”, somberde oud-voetballer Marco van Basten vorige week in het voetbalpraatprogramma Rondo. “Hij staat gewoon niet op de goede plek.” Het is één van de redenen waarom het momenteel nog niet loopt tussen Ziyech en Chelsea. Zaterdag speelde de Marokkaans international kort achter de aanvallers, een andere keer viel hij in als spits. “Het is mijn schuld dat hij (Ziyech, red.) niet meer van zichzelf kan laten zien”, zei trainer Thomas Tuchel, die in januari de taken overnam van de ontslagen Frank Lampard.

Hakim Ziyech na een gemiste kans tegen Fulham op 1 mei. Beeld Pool via REUTERS

Voor de Duitser Tuchel is het systeem leidend. Elk poppetje dient daarin volgens een bepaalde structuur en discipline te spelen. Dat is iets anders dan Ziyech gewend was bij Ajax, waar hij - hangend op rechts - vier seizoenen lang de vrijheid genoot om zijn creativiteit te gelde te maken. Daarbij speelt nog iets anders: de hoge risicofactor die hij in zijn spel legt, bleef vaak ongestraft in de eredivisie, waar Ziyech uitkwam voor SC Heerenveen, FC Twente en Ajax, maar minder in de Premier League.

Doorn in het oog van Tuchel

Het vele balverlies is een doorn in het oog van Tuchel. “Hij is graag creatief, maar hij moet meer vanuit de discipline spelen en wat vaster aan de bal zijn”, legde hij de vinger op de zere plek. “Zodat iedereen om hem heen beter weet wat voor bal hij gaat spelen. En hij moet iets beter leren inschatten wanneer hij risico’s kan nemen.”

De vraag is of Ziyech, 28 jaar intussen, in staat is om zich aan te passen aan de wensen van zijn trainer. Zijn doorzettingsvermogen is daarbij prijzenswaardig. Ook zaterdag, in zijn twintigste competitiewedstrijd voor Chelsea (een doelpunt), gaf hij weer blijk van zijn goede intenties. Tegelijkertijd zie je Ziyech, net als voormalig ploeggenoot Donny van de Beek (Manchester United), worstelen met het voetbal in Engeland, waar het spel sneller gaat, de tegenstanders fysiek sterker zijn en een lagere foutenlast gevraagd wordt. Van de Beek is merendeels bankzitter bij zijn club.

Blijven of vertrekken? Dat is al na één seizoen een prangende vraag voor Ziyech, die vorig jaar een verbintenis voor vijf seizoenen ondertekende bij Chelsea. “Het systeem wat deze trainer speelt, is gewoon niet goed voor Ziyech”, stelde Van Basten. “Dan moet je zeggen: ik ben pleite, ik moet weg hier.” Is dat zo? Of proberen te voldoen aan de eisen die horen bij het spelen voor een Europese topclub?

Vooralsnog bewijst Tuchel zijn gelijk. Chelsea is opgeklommen naar de vierde plaats in de competitie, waarmee de club zich aan het einde van het seizoen plaatst voor Champions League-voetbal. Later deze maand speelt het de finale van de FA Cup tegen Leicester City. Maar woensdag wacht eerst Real Madrid, de return van de halve finale in de Champions League (1-1). “Het loopt nog niet zoals ik gehoopt had”, zei Ziyech eerder tegenover Ziggo. “Maar ik hou altijd vertrouwen in mezelf. Ik weet wat ik kan.”