Ajax’ zorgen op weg naar Benfica: ‘Het moet snel beter’

Trainer Erik ten Hag kan tegen Benfica weer beschikken over Lisandro Martinez, Jurriën Timber en vermoedelijk ook Edson Alvarez. Afgelopen vrijdag ontbraken zij tegen Cambuur. Alleen Timber, die de laatste weken niet topfit was, viel in. Martinez was geschorst, Alvarez was ziek. De terugkeer van ‘de driehoek’, die doorgaans voor verdedigende stabiliteit zorgt, lijkt cruciaal voor Ajax om via de Portugezen de kwartfinale van de Champions League te bereiken.

Dat die stabiliteit momenteel ontbreekt bij Ajax, is de grootste zorg van Ten Hag voor de return in de Johan Cruijff Arena. In Leeuwarden moest zijn ploeg weer twee tegentreffers incasseren. Waar de teller deze competitie lange tijd op slechts vier stond, moest de teruggekeerde doelman André Onana de laatste weken tegen bescheiden clubs als Go Ahead Eagles, RKC en Cambuur steeds twee keer capituleren. Ook Benfica wist in Lissabon twee keer te scoren (2-2).

Tegen Cambuur bleek opnieuw dat de vervangers niet van het kaliber zijn om de continuïteit te waarborgen. Devyne Rensch, opnieuw heel zwak, was daar een voorbeeld van. Davy Klaassen was weer matig, bijna onzichtbaar. Nico Tagliafico mocht weer eens in de basis beginnen maar mogelijk door het gebrek aan ritme was hij in belangrijke mate verantwoordelijk voor twee tegendoelpunten. Eerst gaf de Argentijn onnodig een hoekschop weg, vervolgens was zijn riskante breedtepass de directe aanleiding voor de 2-2. Na rust vormde Daley Blind met Perr Schuurs het centrum achterin, wat van een andere orde is dan het duo Timber-Martinez.

Het gif van Alvarez

Ryan Gravenberch speelde in Friesland op de positie van Alvarez. Hij deed dat in de eerste helft goed met twee assists en in blessuretijd voorkwam hij met een ziedend afstandsschot puntenverlies voor Ajax. Maar Gravenberch is, zoals Ten Hag na afloop ook aangaf, als centrale middenvelder geen optie tegen Benfica. In dat soort duels zijn de duelkracht en het gif van Alvarez nodig. Gravenberch zelf zei dat zijn voorkeur ook uitgaat naar zijn vertrouwde rol aan de linkerkant.

Zorgelijk voor Ten Hag is ook het verval dat Ajax voor de vierde keer op een rij in de tweede helft liet zien. Na het tegendoelpunt van Cambuur (1-2) viel het niveau van Ajax ver terug. Gravenberch schreef het toe aan het gebrek aan ‘focus’. Volgens Blind werd het spel veel te gehaast en ontbrak het geduld om een aanval op te bouwen.

Ten Hag realiseerde zich dat zijn ploeg een mindere periode doormaakt. “We zitten kennelijk in zo’n fase, maar daar moeten we wel snel uit zien te komen.” De trainer vindt dat zijn spelers beter moeten aanvoelen wat er bij een voorsprong in de wedstrijd nodig is. “Het is een herhaling van zetten. Een ezel stoot zich niet twee keer aan dezelfde steen, maar dat hebben wij wel gedaan.”

Dat het ook een mentaliteitskwestie is, bleek in de slotfase. Ajax zette aan en dat leverde toch nog de 2-3 op. Ten Hag vond dat karakter positief. Bovendien, Benfica thuis in een volle Johan Cruijff Arena is een wedstrijd van een heel andere orde dan op het kunstgras op een vrijdagavond in Leeuwarden. Ander pluspunt is dat Brian Brobbey, tegen Cambuur invaller, weer inzetbaar is als pinchhitter.

