Ajax won informatie in bij Bosz over Young Boys: ‘Ze beheersen het verticale spel’

Daley Blind heeft nog te veel last van zijn knieblessure om donderdagavond in de eerste Europa League-wedstrijd tegen Young Boys te kunnen spelen. Blind zou vermoedelijk op het middenveld hebben gestaan. Coach Erik ten Hag noemt Mohammed Kudus ‘een logische optie’ om die rol net als zondag tegen FC Groningen over te nemen. “Kudus speelde uitstekend. Hij deed wat we graag willen zien. Hij brengt veel creativiteit. Ook in één-tegen-één-situaties is hij sterk.”

De niet voor Europees voetbal speelgerechtigde Sébastien Haller ontbreekt. Omdat het nog onzeker is of Brian Brobbey fit genoeg is, zal Dusan Tadic waarschijnlijk weer centraal voorin staan, geflankeerd door Neres en Antony. Hoewel het rendement van Haller op nationaal niveau hoog is, speelde hij nog niet altijd even goed. Niettemin vindt Ten Hag het een verzwakking van Ajax als hij er niet bij is. “Je zag dat de ploeg het heel prettig vond toen hij erbij kwam. Wat niet wil zeggen dat we niet zonder hem kunnen winnen.”

Weerzien met oud-Ajacied Miralem Sulejmani

Ajax moet zich via Young Boys bij de laatste acht van de Europa League zien te scharen. De tegenstander in de achtste finales was de afgelopen drie jaar kampioen van Zwitserland en staat ook nu weer met 19 punten voor op de concurrentie, ondanks drie gelijke spelen in de laatste duels. Oud-Ajacied Miralem Sulejmani staat er al sinds 2015 onder contract maar de kans dat hij bij zijn weerzien met oud-ploeggenoten als Klaassen en Stekelenburg in de basis staat, is niet groot. Ajax won afgelopen weken informatie in bij oud-trainer Peter Bosz. Zijn Bayer Leverkusen werd in de vorige ronde uitgeschakeld door Young Boys met twee overwinningen: 4-3 en 2-0.

Ten Hag: “Je bent een goeie ploeg als je in staat bent om een van betere ploegen van de Bundesliga uit te schakelen door er twee keer van te winnen. Young Boys is echt een team, een eenheid, met een heel goeie mentaliteit. Tactisch en technisch beheersen ze het verticale spel door direct de weg naar de goal van de tegenstander te kiezen. Dat is echt een overval.”

