Ajax wint van AZ en treft straks PSV in bekerfinale

Leken de Amsterdammers het afgelopen zondag tegen Go Ahead Eagles helemaal verleerd, vanavond herstelden ze deze misstap door AZ opzij te zetten. De Amsterdammers leken een makkelijke avond tegemoet te gaan toen het na elf minuten al op voorsprong kwam, dankzij een bekeken schot van Steven Berghuis die via binnenkant paal het doel in caramboleerde. Maar de Alkmaarders boden tanig weerstand. Zeker de tweede helft was moeizamer voor Ajax, dat af en toe slordig spel op de mat legde. In de 89ste minuut bracht invaller Davy Klaassen de verlossing met 0-2.

Ajax maakte in Alkmaar een einde aan een mooie serie van AZ, dat maar liefst achttien duels op rij in verschillende competities ongeslagen bleef.

PSV plaatste zich woensdag al voor de finale van de KNVB-beker. De ploeg uit Eindhoven won gisteravond de uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles (1-2) - het team dat de Amsterdammers afgelopen zondag deed wankelen.

Go Ahead Eagles, dat een helft met tien man speelde, kon niet opnieuw stunten na de zege op Ajax. De Deventenaren verlieten met opgeheven hoofd het bekertoernooi.