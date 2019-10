Ajax wint in memorabele en curieuze avond ruim van Valencia

Dat kan worden gevraagd in Europa, waar niet alles soepel kan verlopen, en dat bood Ajax – in aanvallend opzicht zelfs in maximale mate. Na de al te flatteuze 0-3 zege van gisteren bij Valencia is de positie er één van luxe: 6 uit 2, doelcijfers 6-0.

Ook in Estadio Mestalla behoorde zelfverzekerdheid tot de grote krachten van het internationaal zo snel gegroeide Ajax. Aftasten, een Europese gewoonte toch, is er vaak niet bij. Ajax gaat graag op jacht naar de eerste klap, die zoveel waard kan zijn. Die kwam nu van Ziyech. Zijn schoten zijn vaak onvast, maar hij blijft het proberen – ook dat kan zelfverzekerdheid heten. Nu liet Ziyech de bal diagonaal prachtig over doelman Cillessen in de bovenhoek slaan (0-1).

Zo was het vaker gegaan, met een vroeg doelpunt dan, en het vervolg kwam ook niet onbekend voor. Wat zat het soms mee. Nee, niet alles ging goed. Gauw viel op dat op het middenveld ruimtes voor Valencia vielen, juist op het middenveld waar met de Latijnse krijgers Alvarez en Martinez een vaste opstelling lijkt gevonden.

Memorabel en curieus

Maar zo hecht als je mag denken was Ajax met dat blok niet. Na een snelle uitbraak werd de rappe Guedes gevloerd door de op die snelheid toch wat lompe Alvarez. Parejo miste de strafschop niet zomaar, hij joeg de bal hoog over en naast. Daarmee was het met het fortuin nog niet gedaan. Maxi Gomez schoot de bal op de voet van doelman Onana, Rodrigo duwde de bal tegen de paal.

Toen stond het al 0-2, ja, zo wonderlijk ging het allemaal. Bij de tweede mogelijkheid van Ajax (of eigenlijk de eerste, de 0-1 was geen kans) prikte Promes de bal in het doel, na voorbereidend werk van Tadic en Van de Beek. Wéér een doelpunt van Promes, de speler voor wie trainer Ten Hag zich sterk maakte. Tekenend was de zucht van opluchting bij Ten Hag na de bal op de paal daarna, van Rodrigo.

Al meteen in de tweede helft tikte Onana de bal uit de hoek, en via de hak van Blind ging-ie er even later nóg niet in. Bij benadering was het zo gegaan in november 2002, toen een jong Ajax onder leiding van Ronald Koeman een stormloop van Valencia miraculeus had doorstaan.

Maar dit Ajax is rijper. Een kracht is de zelfverzekerdheid óók in mentaal opzicht. De verdedigers stonden pal: Veltman en Tagliafico, Blind, net vader geworden, zo goed en zo kwaad als dat ging. Dan kan de offensieve klasse van Ajax altijd lonen. Tadic legde de bal achteloos neer voor Van de Beek: 0-3, wat een cijfers, wat een memorabele en curieuze avond toch ook weer.