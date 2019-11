Ajax was al vroeg klaar met FC Utrecht

Alsof nog niet duidelijk genoeg was dat het rijke Ajax in Nederland van de rest wegloopt, werden de krachtsverhoudingen en het verlammende effect ervan op de eredivisie nog eens geaccentueerd. Drie weken geleden had FC Utrecht met 3-0 gewonnen van PSV, de in rap tempo gevallen ploeg die de concurrent van Ajax had moeten zijn. Zondag dacht FC Utrecht zich tegen Ajax in de Arena net als toen te wapenen. Het werd 4-0.

Utrecht-trainer Van den Brom was na de zege op PSV geprezen om zijn strijdplan. Hij had zijn spelers de ruimtes voor het graag counterende PSV klein laten maken, vooral door in het hart van het veld veel spelers op te stellen. Zo had hij zondag zijn middenveld versterkt. Althans, hij had er veel spelers dicht bij elkaar opgesteld, en twee spelers in wat dan de voorste lijn moest zijn waren ook nog eens middenvelders, Van de Streek en Ramselaar.

Maar ja, Ajax is in de binnen enkele weken danig gewijzigde verhoudingen toch even iets anders dan PSV, zo voelden ook Van den Brom en zijn spelers. Ajax gaf gas, in de openingsminuten, en halverwege de eerste helft was het met 2-0 al wel klaar.

Hier en daar was op tv-zenders van een topper gesproken, FC Utrecht stond per slot van rekening op de vierde plaats en er moet in wervende zin nog iets van de competitie worden gemaakt. Maar Ajax, de miljoenenploeg, is te goed geworden voor de polder. Dat zal de ene keer in soepele en daarmee soms sprankelende stijl worden gedemonstreerd, zoals zondag, en dan weer – de boog kan niet altijd gespannen staan, en dat hoeft ook niet – met een kleinere en natuurlijk toch toereikende zege op een kleinere club.

In de tweede minuut had FC Utrecht-middenvelder Maher het hele middenveld kunnen oversteken. Hij had overal doorheen kunnen lopen, zoals Chelsea-verdediger Zouma dat vorige week in de Champions League tegen Ajax had kunnen doen. Maar nee, het was geen teken, geen voorbode van een middag met nog iets van spanning. Het was een incident.

Frustratie

Ajax liet verder geen gaten vallen, zoals het recent nogal eens had gedaan. Ajax zat er fel op, misschien om de frustratie van het duel met Chelsea (4-4 na 1-4) van zich af te spelen. Enkele spelers hadden gezegd dat ze dat zouden willen. Daarbij zij aangetekend dat het makkelijk kan zijn om fel te zijn, of te ogen, als het lekker loopt.

Het is vaak een verhaal van de kip en het ei. Was FC Utrecht niet fel genoeg? Of leek dat toch ook zo? Als de mindere ploeg tegen de duidelijk betere steeds een stapje te laat is, kan het een gebrek aan felheid lijken, maar het kan ook simpel een kwestie van kwaliteit zijn.

Vijf mogelijkheden had Ajax al in de eerste tien minuten gehad. Het eerste doelpunt kwam uiteindelijk van Van de Beek, een mooie volley na een voorzet van Tadic (1-0). Tadic zelf kon de bal in het doel tillen na een voorzet van Promes (2-0). Daar stond FC Utrecht, met zijn op papier versterkte middenveld en met zijn twee middenvelders in de voorste lijn. Het kon er natuurlijk niets mee uitrichten, en het kon niets meer ombuigen.

Het derde doelpunt van Ajax onderstreepte hoe makkelijk het ging, waarbij ook gesteld met worden dat de spelers goed, direct en vaardig te werk gingen: via korte tikjes van Promes, Tadic en Labyad kwam de bal voor de voeten van Van de Beek, die nu tamelijk droog scoorde (3-0).

In het slotgedeelte van de eerste helft illustreerde een mislukte trap van verdediger Klaiber de moedeloosheid bij FC Utrecht. Ajax-doelman Onana ving de verdwaalde bal onbezorgd met de borst op. Zijn handen had hij niet nodig – zo’n ‘wedstrijd’ was het al lang en breed.

Maar ja, de tweede helft moest nog gespeeld worden. Zo was het in de vorige thuiswedstrijd van Ajax ook al geweest. Ajax had toen halverwege met 4-0 voorgestaan tegen Feyenoord, en daar was het bij gebleven. Nu scoorde Ajax na rust nog een keer, een kopbal van Martinez (4-0). Veel meer kan het vaak niet zijn in zo’n stadium, waarin niets meer hoeft en een enkeling de neiging niet kan weerstaan het eigen succes te zoeken.

Het was zo’n helft om uit te zitten, en zo zullen er nog wel meer volgen. Nadat deze was uitgezeten, mocht Ajax-trainer Ten Hag de lof van zijn ploeg zingen. Dat mag soms wat overtrokken klinken, maar hij heeft er het recht toe. Louis van Gaal deed in zijn Ajax-tijd niet anders, na toch ook vaak logische zeges in Nederland.

Het zijn de trainers, Van Gaal toen en Ten Hag nu, die Ajax zo vurig laten spelen. “We hebben teleurstelling omgezet in kwaliteit”, zei Ten Hag, refererend ook aan het duel met Chelsea. De eredivisie lijdt eronder, dat wel.

‘Dit wil je zien, al kan het niet elke week’ “Ik heb een fantastische voorstelling van Ajax gezien”, zei trainer Ten Hag na de 4-0 zege op FC Utrecht. “We hebben het normaal gesproken goede FC Utrecht nooit in zijn spel laten komen. Dat lag aan Ajax.” “Ik heb genoten, de spelers hebben genoten en ik hoop dat ook de fans hebben genoten. Dit wil je zien, al weet je dat het niet elke week kan. Maar we willen deze ontwikkeling doorzetten.”

Lees ook:

Toch nog een punt voor Ajax na bizar duel

Ajax gaf dinsdagavond tegen Chelsea een 4-1-voorsprong weg. Na twee rode kaarten mochten de Amsterdammers nog blij zijn met een gelijkspel: 4-4.

De ‘klassieker’ voelde aan als een trainingspartijtje

Feyenoord zette zichzelf zondag voor schut in de Arena, waar het perspectief voor trainer Stam verder vertroebelde. Ajax, dat fluitend won, staat al los van de concurrentie.