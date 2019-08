Ajax verslaat Paok in zinderende wedstrijd met 3-2

Met moeite plaatste Ajax zich gisteren voor de play-offs van de Champions League, maar een 3-2 zege op Paok Saloniki volstond. De groepsfase is weer in zicht voor de halvefinalist van vorig seizoen.

Een zinderende avond, eentje die deed denken aan de Europese campagne van vorig seizoen, werd door Ajax gisteren afgesloten met een overwinning op Paok Saloniki (3-2). Dat was genoeg na het 2-2 gelijkspel van vorige week in Griekenland.

Ajax strijdt daardoor volgende week in de play-offs om een ticket voor de groepsfase van de Champions League. Het elftal van trainer Ten Hag speelt tegen de Cypriotische kam­pioen Apoel Nicosia, dat te sterk bleek voor FK Qarabag uit Azerbeidzjan.

De return in de derde voorronde van de Champions League werd, conform het vorig seizoen beproefde recept, opnieuw een Europese avond van de allerhoogste intensiteit voor Ajax. Alsof het elftal, opgezweept door het eigen publiek, maar één standje kent: recht vooruit in de vijfde versnelling. Het is attractief, vermakelijk, maar ook een beetje als koorddansen op een dun touw. Het kan zo fout gaan.

Puntertje van oud-Feyenoorder Biseswar

Zelfs tegen een tegenstander als Paok, dat vorig seizoen ongeslagen kampioen van Griekenland werd en zich voor het eerst in de clubhistorie voor de groepsfase van de Champions League wist te plaatsen. De Grieken speelden vanaf het begin met het gevoel dat er iets te halen viel in Amsterdam. Het fundament daarvoor werd vorige week gelegd, toen Ajax een kwartier voor rust kwetsbaar oogde in Thessaloniki. Paok scoorde in die fase twee keer.

Natuurlijk, daar waren vanuit Amsterdams perfectief verklaringen voor. Ten Hag onderstreepte dat zijn elftal in deze prille fase van het seizoen nog zoekende is qua speelstijl en automatismen. Het moest echter genoeg zijn om de voorrondes te overleven, meende hij.

Paok opende de return onbeschroomd in Amsterdam, wetende dat het moest scoren om zicht te houden op de play-offs. Akpom (na een slippertje van Blind) schoot over, waarna Onana de bal na een poging van aanvoerder Pelkas (na balverlies van Ziyech) ternauwernood kon keren. Een puntertje van oud-Feyenoorder Biseswar was de Ajax-keeper na twintig minuten wel te machtig: 0-1.

Twee uit drie penalty's voor Tadic

Ajax dacht de achterstand even later te repareren, nadat Neres in het strafschopgebied werd gevloerd door El Kaddouri, maar aanvoerder Tadic zag zijn strafschop gestopt door doelman Paschalakis. Kort voor rust was het wel raak. Tadic mocht opnieuw aanleggen voor een penalty, nadat Blind de bal tegen de hand van Biseswar had geschoten. Met een panenka passeerde Tadic de keeper dit keer wel.

Na rust werd de zinderende avond een vervolg gegeven. Een 1-1 verdedigen zit niet in het DNA van dit Ajax. Het was opnieuw volle kracht vooruit. Hoe kwetsbaar dat kan zijn bleek toen Mazraoui bij een tegenstoot uitgleed en Paok ineens met vier, vijf man tegenover één Ajacied (Martínez) stond. Paok speelde het echter onzorgvuldig uit, mede door goed verdedigen van de Argentijn Martínez.

De speelstijl van Ajax, vol dynamiek en pressie, kost ook veel energie. Dat vraagt een fitheid die veel spelers, van wie velen later zijn teruggekeerd vanwege interlandverplichtingen, nog niet in de benen hebben. Het viel, net als vorige week in Griekenland, ook op in de scherpte voor het doel. Tadic, op aangeven van Taglia­fico, verzuimde in de slotfase te scoren.

Tagliafico zelf deed dat wel. De Argentijn, geprezen om zijn mentaliteit, kopte de bal uit een corner van Ziyech onberispelijk binnen. Tadic besliste het duel vlak voor tijd met een benutte strafschop (overtreding op Huntelaar). De 3-2 van Biseswar kwam te laat, waardoor Ajax nog één horde moet nemen om de groepsfase van de Champions League te bereiken.