Ajax verdrijft voor even de zorgen; Vitesse over de knie in bekerduel: 5-0

Het leek een voetbalavond zoals vele anderen, in de Johan Cruijff Arena. Dat was het niet. Zondag was alles nog zo gewoon geweest. Ajax won toen zorgeloos met 4-0 van Heracles. Alleen die ene stoel op de tribune, waar normaal Marc Overmars zit, bleef toen al leeg. Laat op de zondag bleek waarom. De weggestuurde technisch directeur viel keihard van zijn voetstuk en ineens zag de wereld er voor heel Ajax anders uit. En hoe de wereld naar Ajax keek.

Drie dagen later moet Ajax deze woensdag weer gewoon aantreden, voor een duel in de kwartfinale van de beker tegen Vitesse. Voor de supporters heeft de samenkomst iets van een therapeutisch karakter. Er is vooraf maar één gespreksthema op de tribune. Bij hun geliefde Ajax, dat zich zo graag profileert als een voorbeeldclub van zogenoemde godenzonen, ‘dapp’re strijders’ met het shirtje keurig in de broek, blijkt een cultuur te hangen waar grensoverschrijdend gedrag tegenover vrouwen van een hoge baas jarenlang kon doorgaan.

Ten Hag beantwoordt vragen over zaak-Overmars

Daarom is dit geen gewone voetbalavond, al wandelt trainer Erik ten Hag voor de wedstrijd zoals normaal naar de camera van ESPN. Maar de vragen gaan niet over zijn opstelling, uiteraard niet. Zoals bij eerdere affaires moet Ten Hag als eerste van de club openlijk gaan praten over de kwestie-Overmars. De hoofdverantwoordelijke voor de gang van zaken binnen de club, Edwin van der Sar, laat ook dit lastige klusje aan de trainer over. De algemeen directeur zoekt ondertussen een stoel hoog op het ereterras.

“Het zijn ongelooflijk slechte dagen geweest, dat is duidelijk”, zegt Ten Hag bij ESPN. “Ik was totaal verbijsterd. Dit is rampzalig. Met name voor de gedupeerden, met name voor de vrouwen. Het leed wat ze is aangedaan. Daar heb ik het moeilijk mee.” Het raakt ‘ons allemaal tot in het diepst van onze ziel’, aldus Ten Hag. Iedereen verwerkt dat op zijn eigen manier, zegt hij. “Ik trek me dan vaak terug, ben wat stiller en heb wat minder energie dan normaal. Vooral in de eerste uren en dagen na het nieuws was het moeilijk. Of ik me verraden voel? Nee.”

De uitgedunde directie van Ajax voor de wedstrijd tegen Vitesse, met (vlnr) commercieel directeur Menno Geleen, financieel directeur Susan Lenderink en algemeen directeur Edwin van der Sar. Beeld ANP

De consequenties van de zaak zijn voor beursbedrijf Ajax nog niet te overzien. Mouwsponsor Curacao gaat alles ‘intern analyseren’. Grote sponsors als Ziggo en ABN Amro hebben laten weten geschrokken te zijn en de ontwikkelingen af te wachten. Cruciale vraag zal zijn hoe de club verder met de zaak zal omgaan en de noodzakelijke cultuuromslag naar een veilig werkklimaat voor vrouwen denkt te realiseren, en met wie.

Terwijl de scherven van de ontploffing nog niet eens in bij elkaar zijn gebracht, laat staan weer gelijmd, diende Ten Hag zijn selectie voor te bereiden op het bekerduel. Pas maandagochtend werden de spelers ingelicht over het vertrek van Overmars. Kort na de aftrap tegen Vitesse, als Timber en Rensch zomaar waardeloze ballen geven, lijkt het even alsof Ajax ook op het veld de weg kwijt is. Na een kwartier is die indruk volledig weg.

Gejuich, ook van opluchting

Ajax voetbalt het onthutsende Vitesse omver. Het is ironisch dat Antony, misschien wel de beste aankoop van Overmars, de 1-0 op het scorebord brengt. Het gejuich, ook van opluchting, lijkt net wat harder dan normaal door de Arena te galmen. Spits Sébastien Haller, nog zo’n renderende investering van de gevallen directeur, maakt er na een half uur 2-0 van. Op de tribune wordt geprotesteerd tegen de van kabinetswege opgelegde beperking in de stadionbezetting, over Overmars geen spandoek, geen spreekkoortje, niets. Alleen Van der Sar wordt kort toegezongen.

De spanning is allang weg als Haller na rust ook 3-0 maakt. Uit een fraaie vrije trap van Dusan Tadic, ook zo’n speler veel voor Ajax betekende nadat Overmars hem haalde in 2018, valt de 4-0. “Tien tien tien", vraagt het publiek. Het blijft bij 5-0, opnieuw van uitblinker Antony. Ajax voegt zich bij de laatste vier in het bekertoernooi en houdt daarmee uitzicht op de dubbel.

Lees ook: Machtsmisbruik en een cultuur van seksueel wangedrag: waar was het zelfreinigend vermogen bij Ajax?

De onthullingen over Marc Overmars leggen een breder probleem bloot in het voetbal, maar zeker bij Ajax. ‘Seksisme zit in de cultuur van de club.’