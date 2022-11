Ajax tussen hoop en vrees naar topper met PSV; en zorgen over internationals

Owen Wijndal noemde de blessure die hij dinsdagavond opliep in Glasgow ‘zuur’. Met zijn basisplaats had trainer Alfred Schreuder voorgesorteerd op de strijd van de koploper van de eredivisie tegen nummer twee PSV, zondag in Amsterdam. Wijndal was met zijn snelheid en loopvermogen als linksback meer geschikt geweest om het gevaar van snelle PSV-aanvallers als Noni Madueke en Xavi Simons te verijdelen dan Daley Blind.

Maar Wijndal viel tegen Rangers FC uit, kort voor rust. Na een duel bij de achterlijn verstapte hij zich. “Het is dezelfde enkel als in het begin van dit seizoen, toen ik er best lang uit heb gelegen”, zei Wijndal bij RTL 7. “Maar ik moet zeggen dat het nu niet zo erg voelt.” Het lijkt zeer twijfelachtig dat hij zondag inzetbaar is.

Toch maar Blind dan, als linksback tegen PSV? Dat valt te bezien. Schreuder haalde opvallend genoeg Devyne Rensch van de bank als vervanger van Wijndal. Rensch, normaal rechtsback, heeft ook veel meer snelheid dan Blind. De 32-jarige routinier bleef op Ibrox Park zitten waar hij zat. Hij steekt bepaald niet in grootse vorm. De laatste maand grossierde hij in verdedigende onvolkomenheden. Ajax is al het hele seizoen zeer kwetsbaar bij snelle counters van de tegenpartij. Schreuder noemde nooit de naam van Blind, maar gaf wel herhaaldelijk aan dat het vanuit de achterste linie schortte aan agressief en tijdig ‘doordekken’.

Mentale tik voor Blind

Dat Blind vroeg of laat uit het elftal zou verdwijnen, was onvermijdelijk. Voor hemzelf is het een mentale tik, minder dan drie weken voor de eerste WK-wedstrijd tegen Senegal. Hij is beoogd basisspeler van Oranje. Troost voor hem is dat hij in het systeem van Louis van Gaal (3-4-3) een andere, wat vrijere en minder verdedigende rol heeft, als ‘wingback’, wat hem wat beter lijkt te liggen.

Blind was niet de enige international die met weinig voldoening zal terugkijken op het tripje naar Glasgow. Ajax is met negen spelers hofleverancier van de WK-voorselectie. Remko Pasveer voedde de groeiende twijfel over zijn vorm en kwaliteiten. De doelman ging in de slotfase opzichtig in de fout – Rangers-spits Alfredo Morelos profiteerde bijna van zijn getreuzel – en had geen antwoord op de weinig overtuigend ingeschoten strafschop van Tavernier. En Kenneth Taylor, ook een serieuze WK-gegadigde, had het weer moeilijk in een Europese wedstrijd, terwijl de oppositie van Rangers FC toch matig was.

Bergwijn in vertwijfeling gebracht

Een ander zorgenkind richting het WK is Steven Bergwijn. Hij is geen schim van de man die zo voortvarend aan het seizoen begon. Hij rendeerde goed aan de linkerkant maar heeft daar weer plaats moeten maken voor Dusan Tadic. Het heeft Bergwijn zichtbaar in vertwijfeling gebracht. De duurste aankoop ooit van Ajax kan zich richting het WK net als Blind vastklampen aan het idee dat hij in Oranje een andere rol heeft. Bergwijn zal in Qatar samen met Memphis Depay in principe een van de twee zwervende spitsen zijn. Overigens is het voor Depay, die sinds september vanwege een hamstringblessure geen minuut meer speelde bij Barcelona, zo stilaan de vraag of zijn fysieke basis breed genoeg is om op het WK een reeks wedstrijden goed en fit te blijven. Hij is nu pas net hersteld.

Terug naar Ajax. De zege op Rangers, na vier Europese nederlagen, poetste het geschonden internationale blazoen een klein beetje op. Gezien het bedroevende spel van de Schotten aan de bal en de zeeën van ruimtes die ze weggaven, kan Ajax er ook niet te veel conclusies aan verbinden. PSV lijkt in behoorlijke vorm en is de laatste tijd andere koek dan Rangers, dat met nul punten en een doelsaldo van min twintig de zwakste ploeg ooit in de Champions League was. Schreuder zei te kunnen leven met de derde plaats in de poule. Die geeft na de winterstop recht geeft op twee duels om een plaats in de achtste finales van de Europa League. “Als ik eerlijk ben, staan we nu op een positie waar we wel horen te staan.”

