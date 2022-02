Ajax toont twee gezichten in bewogen duel bij Benfica

Toen Antony met amper veertig seconden op de klok Benfica voor schut zette, door Julian Weigl aan de achterlijn door de benen te spelen, leek de toon van de avond wel weer gezet. Met bravoure dat de Amsterdamse club eigen is, wilde het elftal van coach Erik ten Hag ook op het hoogste Europese podium bewijzen dat het sportief niet uit het evenwicht is gebracht door de #MeToo-affaire rond Marc Overmars die het blazoen van Ajax zo heeft geschonden.

En het leek een tijd goed te gaan, ook in Lissabon, waar Ajax in de eerste helft veel beter was dan de povere thuisclub en met een 1-2 stand ging rusten. Maar de optie op het ticket voor de kwartfinales in de Europese koningsklasse werd in de tweede helft ineens toch wat minder zeker: 2-2. Ajax zal in de return op 15 maart in de Johan Cruijff Arena vol aan de bak moeten en dat heeft het vooral aan zichzelf te wijten.

Kenmerkend voor de eerste fase van de open, spectaculaire en warmbloedige wedstrijd in Estádio da Luz was de achttiende minuut. Voor de zoveelste keer ging het in de opbouw bij Benfica achterin mis. Doelman Vlachodimos bereikte met zijn uittrap de alweer naar voren gerende back Grimaldo niet omdat Antony sneller was. De Braziliaan bereikte met zijn passje Noussair Mazraoui. Die had er weinig moeite mee om de volledig vrijstaande Dusan Tadic te bedienen. Met een beheerste voetbeweging scoorde hij opnieuw in het stadion waar hij op 14 november Servië naar het WK in Qatar schoot.

Geknoei

Ajax kon zichzelf in de eerste helft verwijten dat het niet al vaker had geprofiteerd van het geknoei achterin bij Benfica. Door de zelfmoordtactiek van coach Nélson Verissimo – met veel te veel risico’s in de opbouw, met de trage veteranen Otamendi en Jan Vertonghen centraal achterin – waren de Amsterdammers herhaaldelijk gevaarlijk voor het Portugese doel. Benfica wist zich met name geen raad met de rechterkant, met Antony en de voortdurend opkomende Mazraoui. Met een bedenkelijke frons in de wenkbrauwen zag Ten Hag aan dat Ajax er te weinig mee deed.

Eigenlijk uit het niets werd het 1-1. Doelman Remko Pasveer had kort daarvoor pas voor de eerste keer handelend moeten optreden toen hij een bal van Rafa Silva met moeite tot corner verwerkte. Na die hoekschop deed nota bene Vertonghen zijn oude club pijn. Zijn strakke voorzet belandde per ongeluk via Sébastien Haller achter Pasveer.

Het was Hallers elfde doelpunt al in dit Champions League-seizoen, maar niet op de wijze die hij in gedachten had. De wraak kwam snel. Na een afgemeten pass kreeg Haller nog net een teen tegen de bal. Na de eerste redding van Vlachodimos schoot de Ivoriaan via de paal de 1-2 binnen. Nog voor rust had Ajax meer afstand kunnen nemen. Alvarez raakte bij een schot de paal en Antony had bij een riante kans de bal op Tadic moeten afleggen.

In de tweede helft slaagde Ajax er niet meer in Benfica snel vast te pinnen. Hoe langer hoe meer golfden de Portugese aanvallen richting de vesting van Pasveer. Dat mocht vooral het middenveld van Ajax zich aanrekenen. Ten Hag had juist daar vooraf meer defensieve zekerheid willen inbouwen. Ryan Gravenberch, de laatste tijd bankzitter, was in de basis gestart, wat ten koste ging van Davy Klaassen.

Juist in dat middenrif legde Benfica in counters de kwetsbaarheid van Ajax bloot. Bij een uitbraak miste Nunez de bal maar op een haar. Het bleek een waarschuwing die Ajax niet ter harte nam. In de 71ste minuut was ook verdediger Jurriën Timber naar voren gerend, waar hij probeerde een strafschop te versieren. Bij de snelle uitbraak van Benfica daarna, iets waar Ten Hag vooraf nog zo voor had gewaarschuwd, liepen alle middenvelders van Ajax achter de feiten aan, inclusief Gravenberch. Pasveer wist de eerste poging van Ramos nog te verijdelen, maar op de rebound van invaller Yaremchuk was hij kansloos.

Indicatie

Na de foutloze campagne in de poule – zes keer winst, doelsaldo 20-5 – werd her en der al opportunistisch gesteld dat dit Ajax wel eens de finale kon halen. Ondanks het sterke spel kon die poulefase niet echt dienen als graadmeter voor de absolute Europese top. Ajax trof Dortmund, Sporting en zeker Besiktas in nogal gehavende toestand. Ook een indicatie van de niet te overschatten oppositie in de poulefase: Dortmund kreeg vorige week in de Europa League in eigen huis slaag van Rangers FC (2-4) en Sporting werd in de Champions League weggetikt door Manchester City (0-5).

Met Benfica trok Ajax het gunstige lootje voor de achtste finales, omdat de Portugese nummer drie al tijden niet in goede doen is. In Amsterdam mag Ajax bewijzen dat het echt bij de beste acht van Europa hoort.

