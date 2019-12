Ajax staat weer even met beide benen op de grond na het verlies van Valencia

Hij zei het met nadruk in zijn stem. Daley Blind, leeg en teleurgesteld na de nederlaag tegen Valencia (0-1), pleitte dinsdagavond na de wedstrijd voor zelfreflectie bij Ajax. “We moeten vooral kritisch op onszelf zijn en niet gaan wijzen.”

Tien punten uit zes groepsduels bleken voor Ajax niet genoeg om zich te plaatsen voor de knock-outfase van de Champions League, waardoor de club, vorig seizoen nog halvefinalist in het Europese hoofdtoernooi, deelname aan de Europa League rest. Een ongelooflijke domper, vond Blind. Welke lessen schuilen daarin voor Ajax?

Allereerst, en dat liet zich voelen tegen Valencia: het huidige Ajax is niet in staat om creatieve buitenspelers als Promes en Neres, die beide geblesseerd zijn, adequaat te vervangen. Daardoor ontbrak het aan snelheid en diepte tegen de Spanjaarden. “Voorin, daar missen we toch wel wat”, stipte Ten Hag na afloop aan op de persconferentie.

Structureel in de Europese top spelen is niet eenvoudig

De Ajax-trainer moest zich wapenen met noodverbanden tegen de nummer acht van Spanje. Het was niet verwonderlijk dat twee daarvan, buitenspeler Lang en middenvelder Álvarez, voortijdig gewisseld werden. De één, Lang, vanwege zijn nog geringe inhoud, en van de ander, Álvarez, kan toch betwijfeld worden of hij de karakteristieken van een middenvelder heeft.

De ‘sterkhouders’ van Ajax konden dergelijke verzwakkingen niet camoufleren. Ziyech, een speler die volgens sommigen klaar is voor de Europese top, liet het pijnlijk afweten tegen Valencia, evenals Tadic en Van de Beek. “We waren niet op ons best”, somberde Van de Beek.

Ajax vervolgt de Europese campagne na de winterstop in het Europa League-toernooi, waarin het in 2017 nog de finale verloor van Manchester United. Maandag wordt bekend welke tegenstander het in de zestiende finales treft. “Het doel dat wij als team gesteld hebben, hebben we niet gehaald”, zei Ten Hag, refererend aan de knock-outfase van de Champions League. “Maar het doel van de club, overwinteren in Europa, hebben we wel gehaald.”

Dat strookte niet helemaal met de woorden van algemeen directeur Van der Sar, die vorige maand op de aandeelhoudersvergadering de ambitie uitsprak dat Ajax, de rijkste club van Nederland (met een begroting van 110 miljoen euro), in eigen land de onbetwiste nummer één wordt en in Europa structureel aanhaakt bij de top. “Dat betekent dat je een nog grotere selectie moet hebben die competitief is”, benadrukte Ten Hag. “Al denk ik dat dit team zeker kan wedijveren met de grootste clubs in Europa.”

De nederlaag tegen Valencia is te zien als passende terechtwijzing

Spelers hebben, zeker tegen Chelsea en Valencia, gevoeld dat structureel meedoen in de Europese top geen gemakkelijke opdracht is voor Ajax. “Nee, zover zijn wij nog niet”, zei Van de Beek eerlijk. “Ik denk dat wij echt nog stappen moeten zetten om daarbij te komen.” Wat dat betreft kan de nederlaag tegen Valencia, zeker na het bejubelde Champions League-avontuur van vorig seizoen, gezien worden als passende terechtwijzing. Ajax staat weer met beide benen op de grond.

Voorlopig mag het vizier weer op de competitie worden gericht, waar koploper Ajax zondagmiddag op bezoek gaat bij de nummer twee, AZ. “We moeten dit verwerken”, zei Ten Hag dinsdag tegen middernacht. “Dat is geen makkelijke opgave, maar daarvoor ben je professional. We moeten klaar zijn voor zondag.”

