Ajax staat voor loodzware opgave na verlies in eigen huis tegen AS Roma

In de ambitie om de laatste vier in de Europa League te bereiken staat Ajax voor een loodzware opgave, volgende week in het Stadio Olimpico in Rome. In het eerst deel van het tweeluik met AS Roma beten de Amsterdammers vanavond de tanden stuk op de stugge Italianen. Na 24 wedstrijden kwam daarmee ook een einde aan de ongeslagen reeks van de ploeg van trainer Erik ten Hag.

Een kardinale fout van doelman Kjell Scherpen leidde tot het eerste tegendoelpunt, waarna de 1-2 van Ibanez in de slotfase als een mokerslag insloeg in de lege Johan Cruijff Arena.

In de wetenschap dat Daley Blind niet inzetbaar was had trainer Erik ten Hag gekozen voor de meeste logische opstelling. Martinez vormde met Timber het centrale duo achterin. Niet alleen verdedigend maar ook in zijn passing liet Martinez zien dat Ajax op die positie ook zonder Blind kan. In die andere rol die Blind regelmatig vervult, die van controleur op het middenveld, nam Alvarez de honneurs waar. De Mexicaan veegde weer heel veel kruimels op.

Die andere afwezige door een blessure, Maarten Stekelenburg, bleek lastiger te vervangen. De ervaren keeper bleek donderdag nog teveel last te hebben van zijn knie waardoor Scherpen zijn Europese debuut moest maken onder de lat. Dat is normaal ook na Onana de derde goalie in de rangorde bij Ajax. Kort na de rust beging hij een cruciale blunder. Hij kreeg na een vrije trap van Pellegrini geen grip op de bal die hij grabbelend over de eigen doellijn werkte.

Maatje te groot

Het duel met AS Roma mag gezien worden een serieuze graadmeter voor de staat van dit Ajax in internationaal perspectief. In de eredivisie zijn de Amsterdammers een maatje te groot voor de concurrentie, voor de Champions League werden ze dit najaar gewogen en nog net te licht bevonden. De vier sterke overwinningen op Lille en Young Boys in de Europa League leidden al tot speculaties of Ajax net als in 2017 weer eens een Europese finale kon halen. Maar die eerdere tegenstanders waren van een ander kaliber dan Roma.

De Italianen leken echter op een voor Ajax ideaal moment naar Amsterdam te zijn gekomen. De ploeg van de Portugese coach Paulo Fonseca worstelt in de Serie A al weken met de vorm en is afgezakt naar de zevende plaats. Dat zorgt voor onrust in de club. Fonseca kon donderdagavond ook nog eens geen beroep doen op zijn basiskrachten Smalling, Mkhitaryan en El Shaarawy (geblesseerd) terwijl oud-Feyenoorder Rick Karsdorp een schorsing uitzat.

Tot overmaat van ramp moest Leonardo Spinazzola al halverwege de eerste helft worden gewisseld. De beste man op het veld tot dan toe, die regelmatig de kwetsbare rechterkant van Ajax teisterde, viel uit met een spierblessure.

Ajax had tot dat moment veel moeite gehad met de stugge Romeinen. Fonseca staat bekend om zijn offensieve speelwijze maar liet in Amsterdam de tegenstander rustig opvangen om wel gevaarlijk te worden via snelle uitbraken.

Roma was daarmee aanvankelijk dreigender dan Ajax. Pellegrini kwam al in de tweede minuut een teen tekort om een voorzet van Dzeko binnen te tikken. Scherpen verrichtte een aardige redding op een schot van Cristante en ook Dzeko stuitte op de jonge goalie. Ajax kon pas na een dik half uur voor de eerste keer gevaarlijk worden via Tadic.

Gemiste strafschop

Een enorme fout in de Italiaanse defensie vormde de aanleiding tot de 1-0. Diawara dacht terug te spelen op Mancini, maar die liep om onverklaarbare redenen achteruit en bood zo Klaassen een vrije doortocht. Na een combinatie met Tadic was het voor Klaassen een koud kunstje om voor de zoveelste keer een belangrijk openingsdoelpunt van Ajax voor zijn rekening te nemen. Meteen daarna profiteerde Antony bijna opnieuw van desorganisatie bij Roma.

Na de rust ging Ajax op zoek naar de 2-0, door snel druk te zetten. Dat leek zich al in de 52e minuut uit te betalen toen Rensch op de Italiaanse helft de bal veroverde. Tadic drong daarna het strafschopgebied in waar Ibanez de Serviër ten val bracht. De Russische scheidsrechter Karasev wees naar de stip. Tadic miste echter de strafschop. Niet veel later beleefde Scherpen het dieptepunt van de avond.

Ajax realiseerde zich na die 1-1 dat het een doelpunt nodig had om met meer vertrouwen naar Italië te kunnen reizen voor de return komende donderdag. Ten Hag bracht al vroeg Brian Brobbey binnen de lijnen, waardoor de tegenvallende Neres het veld moest verlaten. Met Brobbey had Ajax veel dreiging maar tot doelpunten leidde het niet. Hij stuitte zelf van dichtbij op Pau Lopez en even later kreeg ook Antony met een hakballetje de al niet achter de Romeinse doelman.

Bij een uitbraak in de slotfase vond AS Roma wel het doel. Ibanez schoot de bal snoeihard achter Scherpen.

Lees ook:

Waarom zoveel ophef over een Ajax-spits die net komt kijken? ‘Vertrek Brobbey voelt als verraad’

Ook Brian Brobbey zit gewoon in de selectie van Ajax, tegen Young Boys, ondanks zijn veelbesproken vertrek naar RB Leipzig. Er is onder kenners zowel begrip als onbegrip voor zijn transfer.