Ajax sprint met hoge snelheid naar 35e landstitel

De aftelrace van Ajax naar de 35e landstitel nadert de finish. De ploeg van de jubilerende coach Erik ten Hag won ook de uitwedstrijd bij PEC Zwolle (0-2). De koploper vergrootte de voorsprong op PSV tot 8 punten. De nummer 2 van de ranglijst uit Eindhoven heeft een duel meer gespeeld en een veel slechter doelsaldo dan Ajax.

Trainer Ten Hag wil zich met negen competitieduels voor de boeg niet rijk rekenen. Maar hij weet ook dat Ajax nog tegen ADO Den Haag, RKC Waalwijk, VVV-Venlo en FC Emmen speelt. Wie Ajax na de winterstop ziet voetballen, kan zich nauwelijks voorstellen dat de koploper tijdens dergelijke duels in problemen komt.

Ten Hag heeft van Ajax weer een succesvolle ploeg gemaakt, na het vertrek van spelers als Hakim Ziyech, Donny van de Beek en Sergino Dest. Hij krijgt alle steun van directeur voetbalzaken Marc Overmars, die twee maanden geleden middenin de coronacrisis 22,5 miljoen euro neertelde voor Sébastien Haller. En dan was er ook nog ruimte voor de komst van Oussama Idrissi na het vertrek van Quincy Promes, terwijl buitenspelers als David Neres en Antony al regelmatig op de bank zaten.

Ten Hag stelt de clubleiding op zijn beurt ook niet teleur, na een moeizame start in het voorjaar van 2018. De coach uit Haaksbergen leidde Ajax in 2019 naar de ‘dubbel’ en de halve finale van de Champions League. Ajax stond vorig jaar ook bovenaan toen het seizoen werd afgebroken vanwege corona. De koploper van de Eredivisie en de bekerfinalist verdedigt donderdag een voorsprong van 3-0 op Young Boys in de return van de achtste finales van de Europa League.

Ten Hag vestigde een record in Zwolle. Hij mag zich de meest succesvolle coach ooit in zijn eerste 100 competitieduels met Ajax noemen, na 78 overwinningen en 300 doelpunten. Zonder de afwezige Daley Blind, Noussair Mazraoui en Jurriëm Timber nam Ajax al voor rust afstand van PEC Zwolle. Neres opende in de 28e minuut de score en Nicolas Tagliafico profiteerde 10 minuten later van een foutje van Mustafa Saymak (0-2).

Ajax nam na rust gas terug. Sean Klaiber, Idrissi en Jurgen Ekkelenkamp mochten invallen, net als Mohammed Kudus en Antony. Dusan Tadic, Tagliafico, Neres en Davy Klaassen en Devyne Rensch kregen enige rust, met het oog op het drukke programma van de komende weken.