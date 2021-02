Ajax slaat in de slotfase toch nog bressen in de muur van Lille

Ook het Stade Pierre-Maury in Lille blijft al het hele seizoen leeg, ook gisteravond weer, maar misschien is dat niet zo heel erg. LOSC Lille speelt geen voetbal om het volk te vermaken. Het draait allemaal om efficiëntie en resultaat. Ajax had in het eerste duel van de knockoutfase in de Europa League zo’n zeventig procent balbezit en Lille vond dat lange tijd wel best. De Fransen loerden op een uitbraak, op dat ene foutje dat Ajax heus wel ging maken.

En zo leek het precies te gaan, na ruim zeventig minuten. Timothy Weah onderschepte een terugspeelbal van Nicolás Tagliafico en rondde keurig af: 1-0. Ajax-doelman Maarten Stekelenburg had tot dat moment nog geen enkele redding hoeven te verrichten. Desondanks kwam er gerechtigheid, in de slotfase. Eerst mocht Dusan Tadic vanaf de penaltystip de gelijkmaker binnenschieten. Vervolgens ontpopte invaller Brian Brobbey zich tot het goudhaantje van de Amsterdammers: 1-2.

De Fransen wilden doen wat ze altijd doen

Daarmee werd het afbraakvoetbal van Lille afgestraft. De Fransen wilden doen wat ze altijd doen: leunen op de verdediging en loeren op de counter. Bij dat sterke fundament achterin heeft een boomlange, breedgeschouderde Nederlander met een Ajax-hart een belangrijke rol.

Dat het voor Sven Botman een speciale avond zou worden wist hij zelf al een tijdje. Sinds de loting in december had hij naar deze avond toegeleefd. Elf jaar lang werd hij opgeleid in Amsterdam. Afgelopen zomer ging hij naar de club in Noord-Frankrijk. In korte tijd groeide hij er uit tot een steunpilaar. Ook gisteravond liet hij zien waarom.

Een balende Nico Tagliafico na zijn ongelukkige terugspeelbal die vervolgens werd ingeschoven door Timothy Weah. Beeld Pro Shots / Jasper Ruhe

Het meeste had Botman te maken met Tadic, die bij afwezigheid van de niet-speelgerechtigde Haller centrumspits was. Met zijn lengte (1.95 meter), kopkracht en fysieke overwicht in duels was Botman meestal soeverein. Aan de bal straalde hij rust uit. Kortom, een verdediger zonder poespas die het spelletje niet nodeloos ingewikkeld maakt en waar er in Nederland niet al te veel van zijn. Niet voor niets haalde bondscoah Frank de Boer hem in het najaar al bij de Oranje-selectie.

Nog maar een paar jaar terug werd in Amsterdam serieus getwijfeld of Botman wel goed genoeg was. De lange linkspoot, die als negenjarig jongetje overkwam van RKSV Pancratius in Badhoevedorp, was een slungelige tiener die zich motorisch weinig verfijnd bewoog tussen de vliegensvlugge pingelaartjes. Maar Botman ging hard aan de slag om zichzelf fysiek te ontwikkelen, zodat hij wendbaarder zou worden en zijn startsnelheid verbeterde.

Bij Lille lachen ze nu in hun vuistje

Vorig seizoen leende Ajax hem uit aan Heerenveen. Zijn marktwaarde werd toen geschat op anderhalf miljoen euro. Toen Lille zich in Amsterdam meldde, besloot de technische leiding dat hij na Daley Blind en Lisandro Martinez voorlopig derde keus zou zijn links in de verdediging. Voor een dikke zeven miljoen mocht hij weg. Bij Lille lachen ze nu in hun vuistje. Engelse topclubs, waaronder Liverpool, zouden inmiddels 40 à 45 miljoen euro voor hem willen neertellen.

Maar ook Botman kon niet voorkomen dat het compact verdedigende Lille in de slotfase moest capituleren tegen Ajax. Na bijna 700 minuten zonder tegentreffer wist Ajax, dat in de tweede helft al diverse goede kansen had gecreëerd, bressen te slaan in de Franse muur. Volgende week is de return in Amsterdam.