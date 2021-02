Ajax slaat, extra gemotiveerd, voor rust beslissend gat met PSV

De temperatuur was al tot dik onder nul gezakt toen Ajax gisteravond in de Johan Cruijff Arena het veld opkwam. De vrieskou leek toepasselijk voor de stemming die afgelopen week binnen de thuisclub hing. Alles wat fout kan gaan, leek fout gegaan. Door bij hun opkomst speciale keepershirts met ‘Onana’ aan te trekken, dachten de spelers van Ajax een eerbetoon te brengen aan hun wegens een dopingaffaire geschorste doelman. Evengoed vestigden ze met hun actie extra de aandacht op de pijnlijke gang van zaken die aan het bekerduel met PSV vooraf was gegaan.

Maar blijkbaar werkte het, als extra motivatie. Door vlijmscherp te zijn in de duels en met overtuiging de bal te laten circuleren werden de dolende gasten uit Eindhoven in de eerste helft van de mat gespeeld. De schade was bij rust voor PSV nog beperkt met 2-0. Ondanks enig herstel in de tweede helft en een eigen doelpunt van Timber kon PSV de uitschakeling niet meer voorkomen (2-1).

Ajax zit daardoor bij de laatste vier in het bekertoernooi. Voor het zo ambitieuze PSV dreigt ook deze voetbaljaargang langzaam een heel treurig karakter te krijgen. In de competitie heeft het elftal van Roger Schmidt al zeven verliespunten meer dan Ajax. De Europa League, waarin het volgende week aantreedt tegen Olympiakos, lijkt voorlopig de enige, nog lange weg naar een prijs.

Makke lammeren

Dat PSV zich dit keer in Amsterdam aanvankelijk als makke lammeren liet slachten door Ajax, was niet verwacht. Precies een maand geleden hadden de Brabanders in een boeiend treffen nog een 2-2 afgedwongen. En hoe zou Ajax reageren op de uiterst roerige week die het achter de rug had? Aangeslagen?

Nou, nee. Eerder veerkrachtig. Uitgerekend Sébastien Haller wist het overwicht van Ajax te vertalen in doelpunten. Eerst nam hij de bal na een fijn passje van Davy Klaassen in de loop perfect aan – tussen de vertwijfelde PSV-verdedigers Boscagli en Teze in – om de 1-0 binnen te schieten. Zes minuten later kopte hij de bal uit een voorzet van Tadic achter PSV-doelman Unnerstall. Haller onderstreepte hoezeer Ajax hem zal missen in de Europa League door administratief geblunder binnen de club waardoor de mega-aankoop niet speelgerechtigd is in Europa.

Op die misser volgde de schorsing voor André Onana vanwege het verboden furosemide in zijn urine. Alsof het nog niet genoeg is, lijkt een sluimerend conflict met Quincy Promes nu ook te zijn geëscaleerd. Zijn transfer naar Spartak Moskou komt maar niet rond, naar verluidt omdat de Russen willen dat Ajax het risico op zich neemt dat de aanvaller lange tijd niet inzetbaar is als hij een straf krijg voor het steekincident waarbij hij verdachte is. Promes, voor wie met Idrissi al een vervanger is aangetrokken, zat gisteravond niet eens meer bij de selectie.

In die onrustige context moest Ten Hag het hoofd koel houden. Hij maakte een paar veelzeggende keuzes in zijn opstelling. Timber kreeg in het centrum van de verdediging opnieuw de voorkeur boven Schuurs die steeds meer op het tweede plan komt. Met Timber en vooral Martinez zocht en vond Ten Hag een passend antwoord op de snelheid bij PSV voorin, vooral van Malen. Met Martinez én Alvarez, in de basis voor de geschorste Gravenberch, straalde Ajax meer body, agressie en een Latijnse winnaarsmentaliteit uit dan het in tijden had gedaan. Met faire tackles maar ook strakke passing gaven ze Ajax een stabiele basis; in de ruimte voor hen genoot Klaassen van alle vrijheden die PSV hem schonk.

WK-finale

Het gevolg was dat Maarten Stekelenburg lange tijd weinig had te doen. De 38-jarige Haarlemmer is voorlopig de eerste keeper, zo gaf Ten Hag voor de wedstrijd al aan. Kjell Scherpen wordt (nog) niet goed genoeg bevonden als vervanger van Onana en daar valt wel iets voor te zeggen gezien diens matige optreden in het bekerduel met FC Utrecht (5-4). Stekelenburg heeft ervaring, speelde 58 interlands, zelfs een WK-finale, maar keepte de afgelopen acht seizoenen gemiddeld slechts zeven officiële wedstrijden.

Welgeteld één keer dook PSV voor rust voor hem op; Stekelenburg verkleinde de hoek goed zodat Malen voorlangs schoot. Na een klein kwartier in de tweede helft moest hij toch een treffer incasseren. Na een van de eerste goede aanvallen van PSV werkte Timber de bal uit een voorzet van Dumfries achter Stekelenburg. PSV probeerde wel aan te dringen maar bleek opnieuw Götze en Gakpo aanvallend te missen. Ajax kreeg in de counters nog de beste kansen.

Lees ook:

Ajax en PSV besluiten enerverende topper met gelijkspel

In de eerste topper van het seizoen sloeg Ajax de aanval van PSV af. De Amsterdammers wisten een 0-2 achterstand om te buigen in een remise en blijven zo koploper.